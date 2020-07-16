Абхазия в ожидании Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора должны прибыть в Абхазию для проведения мониторинга ситуации с коронавирусом. Договоренность об этом была достигнута сегодня в Москве в ходе встречи министра иностранных дел Абхазии Даура Кове с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Конкретного плана взаимодействия пока нет, поэтому нельзя однозначно сказать, когда будет снят режим ограничений на российско-абхазской границе.

В Абхазии ждут открытия границы, начала курортного сезона и недоумевают, почему отдыхать на черноморских курортах Краснодарского края можно, а в Абхазии – нет? Правительство республики предпринимает усилия и ведет переговоры с Россией по вопросу открытия границы. Сегодня стало известно, что в Москве прошла встреча министра иностранных дел Даура Кове с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Как сообщил абхазский МИД, обсуждались меры по недопущению проникновения инфекции из-за рубежа и совместные шаги по снятию временных ограничений при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Достигнута предварительная договоренность о том, что для решения вопроса открытия границы представители Роспотребнадзора должны приехать в Абхазию и провести совместный мониторинг с санитарно-эпидемиологической службой, таможней и Службой госбезопасности.

О целях мониторинга известно лишь то, что «будет вырабатываться алгоритм работы на случай, если между двумя странами откроется граница». Однако смущает, что договоренность «предварительная», что отменяет всякую конкретику в вопросе даты приезда специалистов, продолжительности мониторинга и сроков принятия окончательного решения.

Об отсутствии конкретного плана взаимодействия сообщил пресс-секретарь Минздрава Рустам Зантария:

«Взаимодействие Министерства здравоохранения Абхазии и Роспотребнадзора и других уполномоченных государственных структур Республики Абхазия пока обозначены только в общих чертах. Никаких деталей по взаимодействию с Роспотребнадзором у нас нет, мы это прорабатываем, пока только общие штрихи, из которых, по сути, ничего не ясно: как это будет происходить, что мы будем делать… Разрабатывается план взаимодействия, это будет на днях отработано, и об этом станет известно всем СМИ».

Между тем ситуация в Краснодарском крае, где массово отдыхают российские туристы, более напряженная, чем в Абхазии. Там с начала пандемии выявлено 6979 случаев заболевания COVID-19, 92 человека скончались и 5935 – выздоровели, а, по данным Роспотребназдора на 16 июля, в крае выявлено за сутки 67 новых случаев. В Сочи 15 июля коронавирусная инфекция выявлена у шести человек.

В Абхазии же с 15 июня ни один ковидпозитивный пациент не обнаружен. За все время пандемии здесь было обследовано на COVID-19 2442 человека, выявлено 38 ковидположительных пациентов, последний из них – 15 июня. С тех пор все результаты обследований отрицательные. Скончалась одна пожилая женщина.

Абхазские телеграмм-каналы проводят опросы среди пользователей сети об отношении к открытию границы. Телеграмм-канал «АБХАЗИЯ-ЦЕНТР» спросил у своих подписчиков: «Закрытая граница на Псоу – это форма давления на Абхазию?» Из 170 опрошенных 71% респондентов ответил утвердительно.

Телеграмм-канал «MANDARIN» опросил 1563 человека о том, готовы ли они выйти на акцию протеста против закрытой границы? «Да» ответили 34% респондентов, «нет» – 66%. «Сезон приближается к завершению, а Роспотребнадзор решил направить в Абхазию своих людей на инспекцию. Такими темпами нас не откроют никогда», – подвел итог «MANDARIN».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия