Сразу после пандемии. Грузинская экономика на низком старте

«В экономике Грузии появились некоторые обнадеживающие признаки», – заявили в правительстве, выражая готовность во всеоружии встретить уже посткризисный период. В частности, при поддержке USAID и авторитетных экспертов разрабатывается план восстановления экономики.

В своих заявлениях высшие чины государства постоянно подчеркивают, что в настоящее время основным ориентиром для правительства является сохранение благоприятной эпидемиологической ситуации. И лишь во вторую очередь, в случае появления признаков ослабления пандемии, власти готовятся совершить быстрый экономический рывок.

«Управление пандемическими рисками – единственный залог быстрого восстановления экономики. Некоторые позитивные признаки уже появились, и экономическая активность, за исключением туристического сектора, возросла. Как и в финансовой части, где также фиксируется положительная динамика. Это является результатом того, что нам удалось и все еще удается эффективно управлять вирусом. Здоровье наших граждан является ключом будущего восстановления экономики», – заявил премьер-министр Георгий Гахария на последнем заседании правительства.

На фоне демонстрируемого премьером оптимизма основные индикаторы экономики далеки от прошлогодних показателей. Экспорт в июне сократился на 15,6%. Туризм и вовсе откатился от прошлогоднего уровня на 93%.

Предсказывать сроки окончания пандемии экономисты не берутся, оставляя это эпидемиологам, но занимаются программой развития экономики после пандемии. На днях стало известно, что в разработке плана среднесрочной и долгосрочной стабилизации экономики правительству Грузии помогает Агентство США по международному развитию (USAID), профессура из Кембриджа и Лондонского университета, а также консультанты из аудиторской компании Deloitt. Встречи проводятся в нескольких форматах рабочих групп, в том числе, с участием 19 грузинских экспертов.

По словам одного из участников группы, профессора тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, в ходе двух рабочих видеоконференций зарубежные эксперты ознакомили членов кабмина и местных специалистов со своим видением и предложениями:

«В целом, зарубежные эксперты хорошо осведомлены о ситуации в нашей экономике, и на встречах прозвучали интересные наброски. Ожидается, что первая рабочая версия посткризисного плана в скором времени поступит на суд общественности. Что касается видимых перспектив развития, то при сохранении нынешнего статус-кво, думаю, мы выедем на положительный рост ВВП где-то к концу ноября, хотя в целом по итогам года экономика уйдет в минус на 5%. Как всегда, многое будет зависеть не только от динамики распространения коронавируса, но и непростой геополитической ситуации по соседству с Грузией. Привлеченных из-за рубежа финансовых ресурсов должно хватить до конца года, если повторюсь, ситуация не осложнится», – заявил эксперт.

Пока единственным позитивным экономическим событием можно назвать рост объемов денежных переводов из-за рубежа: в июне по сравнению с тем же периодом предыдущего года они выросли на 152 миллиона долларов США (17,8%). По словам главы Нацбанка Кобы Гвенетадзе, рост в особенности примечателен в сравнении с прошлыми месяцами, когда денежные переводы сократились на 42,3% в годовом исчислении в апреле и на 9,6% в мае. «Это означает, что дефицит счета текущих операций не будет расти, как это было в начале пандемии», – написал он на своей страничке в Faceboook.