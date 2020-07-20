«Тридцатка новых» из старого списка «Мечты»

Сегодня «Грузинская мечта» официально представила кандидатов в 30 одномандатных округах. За малым исключением, среди соискателей депутатских мандатов от партии власти преобладают действующие чиновники и депутаты.

В мажоритарном списке кандидатов «Грузинской мечты» нет новых лиц, и в нем лишь одна женщина: ударный костяк партии состоит из четырех бывших и действующих министров, шести губернаторов и глав муниципалитетов, 14-ти депутатов разных уровней, трех представителей бизнеса и нескольких действующих чиновников.

Примечательно, что в список не попал ни один из мажоритарных депутатов «Грузинской мечты», голосовавших против перехода на полностью пропорциональную избирательную систему.

Мамука Мдинарадзе, вице-спикер парламента и лидер парламентского большинства, считает, что «Грузинская мечта» представила на суд общественности список из 30 успешных и достойных людей.

«Есть те, кто следует за «Грузинской мечтой» с 2012 года. Это проверенные, старые члены команды, политики-тяжеловесы, и их синтез с новыми кандидатами, учитывая их опыт, профессионализм и компетентность, будет очень полезен для работы парламента Грузии», – подчеркнул Мамука Мдинарадзе.

В оппозиции считают, что власть окончательно сбросила маску добродетели, открыто сделав ставку на региональных правителей и повязанных с ними местных вечнозеленых дельцов-мажоритариев.

По словам одного из лидеров «Нацдвижения» Саломе Самадашвили, новое обличие «Грузинской мечты» гарантирует ей роль аутсайдера:

«Думаю, что с их кандидатами мы еще раз убедились, что «Грузинская мечта», как политическая сила, полностью обанкротилась, так как они слишком долго убеждали общественность, что у них есть ресурсы для привлечения новых персон, обновления депутатского корпуса. Но мы не увидели ни одного нового лица в их мажоритарном списке кандидатов», – сказала Саломе Самадашвили.

По российской аналогии член политсовета «Европейской Грузии» Гиги Угулава окрестил кандидатов партией «жуликов и воров»:

«Несколько представленных кандидатов в 2012 году напрямую перебежали из «Нацдвижения» – Болквадзе и Енукидзе, люди из третьего эшелона тогдашней власти. Даже есть лица, которые всегда стоя пили тосты за здравие бывшего министра госбезопасности Адеишвили – Бека Одишария! Точно так же зарекомендовали себя мини-олигархи, которые делали деньги при любой власти, и они тоже в списке – политики от бизнеса. В целом, этих людей объединяет отсутствие принципов и собственного мнения, они готовы голосовать за любые прихоти своего патрона в обмен на возможность и дальше крышевать свои шкурные интересы».

Оценивая их шансы, Угулава сказал, что они наберут столько же голосов, сколько и «Грузинская мечта» в целом по спискам, поэтому определяющим станет то, насколько будет сильна оппозиция, так как удельный вес этих кандидатов в политическом отношении, по его мнению, ничего собой не представляет.

Между тем, согласно последнему соцопросу, проведенному американской компанией Edison Research по заказу телекомпании Formula, вырисовывается весьма противоречивая картина всего политического спектра. Ответы граждан на главный вопрос: за кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня, – распределились следующим образом:

«Грузинская мечта» – 39%;

«Единое национальное движение» – 16%;

Блок «Европейской Грузии» и «Свободных демократов» – 5%;

Лейбористская партия – 3%;

«Новая Грузия» – 3%;

20% опрашиваемых решения пока не приняли.

Вице-президент Edison Research Нино Джапаридзе считает, что впервые специфической особенностью опроса стал факт, что его итоги в равной степени оказались неприемлемыми как для партии власти, так и для оппозиции. Эксперт сослалась на то, что свое несогласие с итогами опроса высказал генсек правящей партии Каха Каладзе. Он с иронией заявил, что в опросе опечатка, так как правящая партия гарантированно наберет 59% голосов. С другой стороны, один из лидеров объеденной оппозиции Нино Бурджанадзе и вовсе назвала итоги опроса не иначе как саботажем.

В целом, по мнению Джапаридзе, большинство граждан будут делать свой выбор не только исходя из симпатий к политикам, но и с их видением по решению последствий кризиса, обусловленного пандемией коронавируса:

«К сожалению, в политическую борьбу включился еще один компонент в виде пандемии коронавируса, и большинство участников опроса увязали свои озабоченность и даже страх. Кроме того, 90% опрошенных отметили обвальный рост цен, а более половины заявили, что лишились рабочих мест, две трети опрошенных высказали страх за свое будущее, в то же время 74% не верят вообще в докризисное восстановление экономики. Поэтому подавляющее большинство желает видеть в парламенте не только действующие власти, но и широкое представительство оппозиции».

Политолог Гия Хухашвили считает, что 39%, приписываемых «Грузинской мечте», представляют собой своего рода гарантию сохранения власти. «Однако у нас не должно быть иллюзий, что все будет так и будет, как показывает эта арифметика», – утверждает он. Аналитик видит высокую вероятность того, что власти в условиях кризиса попытаются переманить на свою сторону колеблющихся избирателей (20%) в обмен на определенные льготы со стороны государства.

Напомним, новая избирательная система предусматривает избрание 120 депутатов в парламент по пропорциональным спискам и 30 – по мажоритарным округам.