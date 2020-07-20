В губернию или в автономию?

Если кому-то хочется посмотреть на сюрреалистическую драму в ее классическом понимании, то добро пожаловать в Абхазию. Все, что сегодня происходит в нашей стране, уверена, не может существовать ни в какой другой реальности.

На прошлой неделе наше руководство завершило формирование кабинета министров. Более полугода (с учетом штурмов и выборов) в полном параличе находятся все ветви власти, министерства и ведомства, муниципальные органы. На этом фоне населению остается лишь обсуждать конфликт между главой государства и премьер-министром, в результате которого работа с кадрами заняла так много времени.

Я проследила за активностью главы государства по официальному сайту президента. Если опустить кадровые указы, многочисленные поздравления и парадные встречи, то получается, что с момента вступления в должность Аслан Бжания издал восемь распоряжений, посвященных коронавирусу, и два указа, которыми отменил решение главы администрации (от 2019 года) и собрания Галского района (от 2003 года). Но о пристальном внимании президента именно к этому району у нас еще будет повод поговорить отдельно.

Признаюсь, что по реформаторскому тону предвыборных обещаний Аслана Бжания ожидалось, что он готов к президентству и, едва переступив заветный порог, засыплет парламент проектами законов, сформулирует приоритеты государства во внешней и внутренней политике, предложит программы государственного, экономического, социального, культурного и национального развития или хотя бы поделится своими планами. Но после истерики, устроенной вокруг предложения общественной организации провести в парламенте слушаний для обсуждения президентской внешней политики, стало понятно, что надеяться не на что.

За три месяца из администрации президента в парламент не поступило ни одного законопроекта, а через десять дней парламент и вовсе отправится на каникулы, не дотронувшись даже к проектам, которые лежат с незапамятных времен мертвым грузом, так как что-то не сошлось с их подгонкой под интересы определенных групп – об ОПГ, о государственной службе, о валютном регулировании и так далее. Я уже не говорю о принятом, но не работающем законе о декларировании доходов госчиновниками и членами их семей.

Получается, что на совершенно бесполезные назначения министров у главы государства ушло целых три месяца (остались еще спорные комитеты, Совет безопасности и пост главы все того же Галского района, но это уже «мелочи»). Почему бесполезную? Потому что никакого существенного значения для страны и общества вся эта раздача портфелей преданным оруженосцам не имеет. Сразу оговорюсь: я догадываюсь, что наличие сторонников и единомышленников имеет значение при формировании правительства, но в нормальных странах при назначениях все же учитывается опыт работы, профессионализм, биография и т.д. В нашем же случае опытным путем доказано, что ленинская фраза может работать в отрыве от контекста: каждая кухарка может управлять государством – точка. И я вот что думаю: раз уж мы покусились на святое – редакцию марксизма-ленинизма, – то, может, самое время внести в законодательство страны изменения, которые определят новые правила игры. Уверена, что главе государства и премьер-министру, которые, по информации расплодившихся анонимных источников, никак не могут договориться, было бы легче прийти к консенсусу в кадровых вопросах, если бы все эти параметры были прописаны в законе.

Давайте прямо напишем в «кодексе чести» будущего министра или руководителя государственной компании не уровень образования и профессиональный опыт, а родственные связи, преданность, дружбу и финансовую поддержку во время выборов. Желательно детально обозначить, к примеру, сколько раз должен выступить на митинге сторонник будущего президента, чтобы быть назначенным на должность главного энергетика, сколько голосов должен положить в копилку президента будущий премьер-министр, какое действие (или бездействие) должен продемонстрировать народный избранник, чтобы перебраться из законодательной власти в исполнительную, какое решение необходимо принять судье, прокурору и так далее. Можно продумать и комплексный зачет – голоса, финансы, активность, дружба-родство и так далее. Возможно, есть и еще что-то важное, о чем я даже догадаться не смею, но если лучшие умы государства соберутся и на основе статистических данных проанализируют нашу реальность, то список предъявляемых требований к потенциальным кандидатам на портфели будет более полным и не будет вызывать конфликтов внутри власти.

Такая синхронизация законодательства с существующей реальностью – очень важный фактор, гарантирующий работоспособность закона. Скептикам скажу, что если аргументом в случае торговли с Грузией для лоббистов служит то, что контрабанда все равно существует, и ее надо легализовать, то почему нельзя на законодательном уровне принять решение, которое четко даст единомышленникам правила «конкурсного отбора» на замещение вакантных должностей после выборов.

Конечно, это сарказм, но, поверьте, что всего-то самую малость. Это все уже давно стало традицией. Мы так живем на грани сна и пробуждения, в то время как вокруг нас рушится старый и возникает новый мир, который не оставляет стране никакого шанса дойти до финиша. А может, оно и не надо – присоединимся, впишемся, растворимся. В прошлое – так в прошлое, надо лишь определиться, чего желаем – в 1864-й или 1931-й, в губернию или в автономию?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции