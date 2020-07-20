Абхазия в патовой ситуации

В Общественной палате Абхазии сегодня обсуждали эпидемиологическую ситуацию, перспективы курортного сезона и вопрос открытия границы. В республике ждут представителей Роспотребнадзора, чтобы на месте оценить условия и выработать рекомендации. Министр туризма напомнил, что без отдыхающих около 60 тысяч граждан лишатся заработка, а главный санитарный врач считает, что COVID-19 в Абхазии не будет, если его не завезут из-за границы.

Курортный сезон, которого не было, перевалил за середину, осталось от силы два месяца, когда деловая активность может еще оживиться, если границы откроются и в Абхазию приедут российские туристы. Но пока границу с Россией никто не открывает. Вряд ли решение этого вопроса зависит от руководства Абхазии, несмотря на это, здесь спорят о том, насколько безопасно открывать границу.

Сегодня в Общественной палате обменивались мнениями и защищали свои позиции министр здравоохранения, главный санитарный врач, министр туризма, депутаты парламента и члены Палаты. Открыла встречу секретарь Общественной палаты Гули Кичба, которая сообщила, что в палату обращаются люди, озабоченные тем, что в Абхазии может начаться вспышка заболеваемости, если границы откроют.

К нам едет Роспотребнадзор

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия проинформировал, что «с начала пандемии в Абхазии заболело всего 38 человек, из них 37 человек выздоровели. Одна женщина 1925 года рождения умерла. Внутреннего очага инфекции нет, все инфицированные COVID-19 прибыли из России. Более месяца ни одного заболевшего выявлено не было. В целом эпидемиологическая обстановка в Абхазии стабильная и благополучная».

Границу на Псоу ежедневно пересекают около 600 граждан. И за все время с начала пандемии около 2000 человек вернулись в Абхазию из Грузии.

На базе Гудаутской районной больницы создан «ковидный» центр на 300 коек, инфекционный госпиталь на 30 коек и реанимационное отделение на 14 коек. До конца месяца в Гудаутской ЦРБ должен быть уже установлен аппарат компьютерной томографии. К работе привлечены 180 сотрудников – врачи, медсестры и технический персонал, и еще 120 врачей терапевтического профиля можно привлечь к работе в случае необходимости, сказал министр.

Он сообщил, что в Краснодарском крае в сутки регистрируются в среднем до 60 новых случаев заражения, в Сочи – 8-9 человек в день. В реанимации в Сочи в данное время находятся 10 тяжелых пациентов.

Тамаз Цахнакия заявил, что на днях в Абхазию должны приехать российские специалисты, чтобы изучить ситуацию на месте: «К нам прибудут по нашей просьбе две бригады по линии Роспотребнадзора и Минздрава России с одной целью: понять, чем они могут нам помочь? Если прогнозировать вероятность того, что количество больных может увеличиться, а у нас есть дефицит специалистов определенного профиля, в частности, реаниматологов и инфекционистов, конечно, нам в этом отношении нужна помощь. И мы ставим вопрос именно так. Соответственно, наши коллеги готовы изучить ситуацию и продумать, чем они могут нам помочь: кадровым потенциалом, материально-техническими ресурсами, медикаментами и так далее.

Гули Кичба: Вы за то, чтобы открыть границу?

Т.Ц.: Мы за то, чтобы лечебная помощь оказывалась в полном объеме, и мы были готовы ее осуществлять».

Подписан меморандум с Роспотребнадзором об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Абхазии и на российско-абхазской границе, завтра здесь ожидают приезда специалистов из России.

При открытой границе Абхазия не сможет избежать вспышки инфекции, но при ухудшении эпидемиологической обстановки тут же снова будет объявлен карантин и закроется граница, пообещал Цахнакия.

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик считает, что ресурсы ее службы по диагностике COVID-19 ограничены: «В республике работает единственная лаборатория, которая имеет тест-системы еще на 2000 обследований. Но ввиду того, что сейчас российская сторона потребовала справки об отсутствии коронавирусной инфекции, естественно, эти тесты тратятся в геометрической прогрессии. Мы не отслеживаем ситуацию в республике по заболевшим, а мы отслеживаем или подтверждаем, что мы благополучны в эпидемиологическом отношении. То есть мы постоянно подтверждаем, что наши граждане, которые перемещаются в обе стороны, перемещаются совершенно здоровыми, поэтому на какой период времени хватит мне данного количества тестов – это ПЦР-диагностика, я не могу вам даже сейчас рассчитать».

Всего два лаборанта проводят тестирование и еще два привлеченных лаборанта. При увеличении потока людей через границу лаборатория не справится с их обследованием. По мнению Скорик, надо расширить лабораторную базу, оснастить ее тест-системами и обеспечить сотрудников индивидуальными средствами защиты. «Единственным барьером для инфекции является граница, если мы не завезем ее сюда, то ее у нас и не будет!» – уверена Скорик.

Министр уточнил, что проблемы в тест-системах нет, завтра при необходимости их будет хоть 30 тысяч. А диагностикой занимаются две лаборатории и СПИД-центр. Серьезную помощь оказывают Всемирная организация здравоохранения, Программа развития ООН, Международный Красный Крест.

Кроме туризма ничего больше нет

Министр туризма Теймураз Хишба заявил, что въездной туризм – это единственный реальный сектор экономики, и ничего более нет: «В Абхазии более 25 тысяч койко-мест в санаторно-курортном комплексе. И как минимум в четыре раза больше в частном секторе. Это реальная жизнь реальных людей, которая зависит от курортного сезона. Если мы не открываем границу, то тогда мы должны сказать: что делать дальше? Недооценивать значимость сезона сложно. От этого действительно зависит жизнь в нашей республике. Около 20 тысяч человек напрямую задействованы в курортной области – это 20 тысяч семей. Плюс еще мультипликативный эффект, который они дают: торговля и так далее. Денежная масса здесь появляется именно летом. Что нам делать дальше? Я согласен с врачами, но весь мир пошел по какому-то пути. Когда мы разрабатываем правила, мы смотрим на опыт других стран и что делают там. Сегодня благополучнейшая страна – Арабские Эмираты идут на открытие сезона, хоть и со справками».

Депутат парламента Рауль Лолуа акцентировал внимание на «требовании людей открыть границу и необходимости послать соответствующие сигналы российским партнерам». Одновременно предупредил, что надо иметь в виду, что при открытой границе больные люди в Абхазию, скорее всего, приедут.

Алхас Джинджолия, депутат парламента и член Оперативного штаба по защите населения от коранавируса напомнил, что вопрос открытия границы зависит главным образом от желания руководства Российской Федерации, абхазская сторона в одностороннем порядке решить этот вопрос не может.

Одни – за, другие – против

В пицундском пансионате «Сосновая роща», директором которого является член Общественной палаты Людмилы Лолуа, работают 47 сотрудников. Все они оказались в бедственном положении, у некоторых нет денег даже на хлеб. Как им помочь в такой ситуации, она не знает.

Представитель Палаты Юрий Попков напомнил, что в Абхазии немало пенсионеров, которые получают пенсии в Сочи, они уже несколько месяцев не могут туда попасть и жить им не на что. Кроме того, не могут пересечь границу семьи, если у одного из членов семьи нет абхазского паспорта. Он предложил создать на границе штаб для оказания помощи людям.

Член Палаты Тимур Пипия подвел итог обсуждению: «Тут ситуация вообще сложилась патовая. Одна часть нашего населения тремя руками за открытие границы, для того чтобы каким-то образом поддержать свое социальное положение; другая часть хочет полностью закрыться и ввести еще более жесткие меры. Я, например, не понимаю тех людей, которые сегодня возьмут на себя ответственность и скажут: или да, надо держать закрытой границу, или, наоборот, будут отрицать те мероприятия, которые предлагает другая часть. Мы должны принять какое-то консолидированное решение в этом вопросе, чтобы не власть была виновата, если в случае открытия границы у нас произойдет всплеск эпидемии. Или в случае удержания в том режиме, в котором есть, чем мы будем осенью, зимой и весной кормить наш народ, который был полностью настроен на туристическую сферу?»

Но решения этой дилеммы сегодня не нашлось. Сошлись на том, что надо дождаться заключения представителей Роспотребнадзора и оперативного штаба по защите населения от коронавируса.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия