Амнистию отложили до осени

Югоосетинские депутаты официально ушли на летние каникулы до 1 сентября. В повестку дня последнего заседания не попали обещанные спикером Аланом Тадтаевым законопроекты.

До каникул депутаты приняли закон о государственной гражданской службе и системе госслужбы, которые долго ждали одобрения в парламенте. Официальные СМИ пишут о повышении заработных плат вследствие принятия этих законов, депутаты объясняют, что увеличение оплаты труда отныне будет зависеть от стажа, категории, заслуг. Успели до каникул парламентарии ратифицировать и соглашение между правительствами Южной Осетии и Российской Федерации об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде по линии органов внутренних дел.

Обещанное спикером Аланом Тадтаевым рассмотрение двух законопроектов – об амнистии в честь 75-летия ВОВ и об изменении условий содержания заключенных, вновь отложили в долгий ящик. 14 июля лидеры партий парламентского меньшинства напрямую обратились к Тадтаеву с просьбой рассмотреть их на последнем заседании парламента. На предпоследнем, говорит депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев, им торжественно обещали это сделать:

«Но ни одного, ни второго вопроса (в повестке) не было. Я поднимал на сессии вопрос, мы подходили к нему лично – председатели партий, и говорили, что мы ожидаем, что это будет до ухода на каникулы. Однако нам сегодня начали говорить о том, что нет заключения суда, нам нужно его дождаться. Но я не считаю это основанием для того, чтобы не ставить вопрос в повестку дня. Если какая-либо ветвь власти, какой-либо орган, учреждение или министерство, или тот же Верховный суд не отвечают на запросы (депутатов) боле месяца, я не считаю это уважительной причиной, и можно без этого заключения рассматривать вопрос».

По словам Давида Санакоева, спикер и другие представители партии большинства – «Единой Осетии», и вовсе начали заводить разговоры о том, чтобы переформатировать амнистию, приурочив ее к 30-летию основания Республики в сентябре:

«Для меня это все непонятно. Мы предложили (разрешить ситуацию) следующим образом: чтобы в ближайшие дни, – а каникулы не являются отпуском, это другая форма работы депутатов, они должны работать со своими избирателями, выезжать на места, мы все остаемся здесь, тем более что и дорога за пределами республики закрыта, – так вот, в ближайшие дни, чтобы мы получили заключение, которое они так ожидают, и все же рассмотрели этот вопрос, поставили его на повестку дня, собрались и рассмотрели на комитете, потом президиум, и на сессии. Но это должно произойти в ближайшие дни. Пока что вот на такой договоренности мы и расстались. Я сомневаюсь, что это произойдет, однако мы будем стараться».

По неофициальной версии, затягивание правящей партией вопроса об амнистии связывают с нежеланием властей отпустить на свободу экс-министра связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова. Сам Кабисов неоднократно заявлял в суде, что считает уголовное преследование политически мотивированным.

Изменение законодательства в сфере исполнения наказаний депутаты считают не менее важным вопросом, так как все последние громкие инциденты в исправительной колонии были в основном связаны с серьезным ограничением свиданий с родными и количества передач для заключенных.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия