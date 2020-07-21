Анна Калягина: «Роспотребнадзор будет обследовать все объекты»

21 июля в Абхазии ждали, что ограничения на въезд в республику будут сняты, граница с Россией откроется и туристическое сообщение восстановится. Однако сегодня объявили, что решение вопроса переносится на 28 июля. Объявленный приезд в Абхазию представителей Роспотребнадзора отложен на завтра. Сухум заявляет, что готов принять российских туристов, разработаны рекомендации для объектов питания и размещения, но Москва не спешит сделать шаг навстречу. Все будет зависеть от готовности абхазских объектов к приему туристов, считает Анна Калягина, президент «Абхазского союза туризма».

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал сегодня распоряжение и продлил ограничения на переход абхазо-российской государственной границы до 28 июля 2020 года. Его пресс-служба сообщила, что он руководствовался решением координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

С 29 апреля Аслан Бжания каждые две недели продлевает срок действия ограничительных мер. 15 июля снятие ограничений перенесли на 21 июля и обосновали необходимостью приезда в Абхазию специалистов Роспотребнадзора для оценки эпидемиологической ситуации на месте. Их ждали сегодня, но визит отложили до завтра.

Население тем временем поделилось на тех, кто требует границу открыть и предрекает в случае срыва курортного сезона голод; и тех, кто настаивает на сохранении действующего режима, чтобы не вызвать вспышку ковида.

Российско-абхазская граница закрылась 28 марта 2020 года для защиты граждан Абхазии от коронавирусной инфекции. Закрыть границу одним росчерком пера оказалось намного легче, чем потом ее распечатать.

Перенос сроков прокомментировала Анна Калягина, президент «Абхазского союза туризма». Она считает, что пока Роспотребнадзор не проверит все объекты, въезжать туристам не разрешат: «Перенос был очевиден и понятен, потому что были договоренности, что приедет Роспотребнадзор и даст свои рекомендации. Его специалисты поедут и посмотрят, что у нас тут происходит. Будут рекомендации и с нашей стороны. Было очевидно, когда перенесли с 15-го июля на 21-е июля и дали задачу подготовить все эти рекомендации. На 15-е число президент дал распоряжение о том, что все службы должны дать свои предложения к открытию границы. Соответственно, 15-го числа мы не открылись, потому что предложения были только внесены. Их внесли, обсудили и до 21-го должны были подготовить. А с 21-го по 28-е они должны быть внедрены. Если Роспотребнадзор только приехал, он завтра начнет с Гагры, потом поедет в Пицунду, Гудауту и Новый Афон. Они будут обследовать все объекты поэтапно, пока все это пройдет, на это тоже нужно время».

По мнению Анны Калягиной, сроки столько раз переносятся, и вопрос никак не решается, потому что процесс в России сильно забюрократизирован, и в него вовлечены разные ведомства: «По большому счету, если мы хотели открыться в июле, то должны были уже в мае подать свой регламент и план открытия границы, потому что Россия все-таки бюрократическая страна, это не у нас из кабинета в кабинет бумажку перенести, там более сложные механизмы. Вот, например, Турция начала переговоры с Россией еще в мае, а мы почему-то этим занялись только в июне. Это долгий процесс, это не делается по щелку пальцев, это не делается за два-три дня, даже за неделю. Так же, как к сезону невозможно подготовиться за неделю, точно так же нельзя за неделю решить вопрос с открытием границы, потому что все-таки очень много механизмов должно быть подключено и очень много ведомств.

– Как вам кажется, когда может быть открыта граница?

– Скорее всего, в первых числах августа будет открыта. Сейчас нам дали определенный регламент и рекомендации нашей Санитарно-эпидемиологической службы по подготовке к туристическому сезону и к открытию всех объектов. Для каждого отеля, гостиницы и объекта нужно время, вот, как раз неделю нам дали на подготовку».

3 июля Аслан Бжания направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой открыть границу, сообщив, что Абхазия готова принять российских туристов.

В интернете можно найти немало сообщений и о том, что Россия вот-вот откроет границы с Турцией, Белоруссией, Молдавией и другими странами, но за ними также пока не видно конкретных решений.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия