После выполнения Зеленским требования террориста тот отпустил троих заложников

На Театральной площади в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, который ехал из Ковеля в направлении сел Марьяновка и Красниловка, сообщает полиция Волынской области. Там также сообщили, что захватчик стрелял из автобуса по полицейским и бросил гранату, которая не взорвалась.

"В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", – добавили представители МВД Украины.

СБУ Украины уточнила, что в автобусе могут находиться 10 человек (ранее силовики опасались, что заложников вдвое больше) и просит жителей города не выходить на улицы.

По сведениям "Волинських новин", автобус захватил Максим Кривош родом из Дубно Ровенской области, ранее судимый. В МВД Украины также сообщили, что мужчина был дважды судим. По данным департамента угрозыска Нацполиции, он находился на психиатрическом лечении. Unian сообщает, что в 2014 году Кривош издал небольшим тиражом книгу "Философия преступника" под псевдонимом Максим Плохой. В ней он рассказывает о своей непростой криминальной жизни, сравнивает себя с Богом и "сумбурно делится с читателями философскими взглядами".

Позже стало известно, что захватчик заставляет смотреть заложников "фильм "Земляне" (Earthlings) – американский документальный фильм, который рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми.

Ранее мужчина утверждал, что может взорвать автобус, а также привести в действие еще одну бомбу, заложенную в Луцке в людном месте. Но замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Суспільного" заявил, что такой бомбы нет.

Президент Владимир Зеленский заверил, что держит под личным контролем ход событий в Луцке. "Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв", – отметил глава государства.

На Волынь для координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия срочно вылетел глава МВД Арсен Аваков.

Издание "Общественное" сообщает, что мужчина "выдвинул правоохранителям свои условия, с ним ведутся переговоры". В своем обращении захватчик "поздравляет с Днем антисистемы", а также предупреждает, что еще одна бомба заложена в людном месте. По информации издания, на своей странице в соцсетях мужчина постоянно пишет о "недовольстве системой в Украине".

По факту захвата заложников в Луцке полиция открыла уголовное производство. Наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.