Парламент – место для дискуссий и компромиссов

Депутаты парламента Южной Осетии ушли на летние каникулы, которые продлятся с 22 июля по 1 сентября. Как отметил спикер Алан Тадтаев, за это время парламентарии проведут встречи с избирателями в прикрепленных за ними округах. Каникулы – время подведения промежуточных итогов работы – первого полугодия.

Югоосетинскому журналисту Анне Чочиевой запомнилась парламентская сессия, на которой депутаты отказали президенту Анатолию Бибилову в увеличении фондов правительства и президента до 8% от совокупного бюджета республики или до 600 миллионов рублей и в праве тратить эти средства без разрешения парламента. По словам Анны Чочиевой, не часто в республике случалось, чтобы парламент выступал с альтернативной позицией по вопросам, настолько значимым для исполнительной власти:

«Есть такое мнение, что эти фонды должны были поддержать его имидж в преддверии предвыборной кампании. Депутаты не согласились с таким положением вещей (конечно, если действительно все так было задумано). С другой стороны, депутаты показали, что с ними нельзя обращаться, как с марионетками, и проводить через парламент сомнительные проекты. Во всяком случае, половина депутатов, где один голос то в одну сторону, то в другую, стала отвечать перед избирателями. Обратите внимание: партии «Ныхас», «Народная партия» и «Единство народа» стали выставлять в соцсетях свои мнения, видео о том, что происходит на сессии. Это положительно воспринимается обществом».

Второе по значимости событие – это недавняя сессия, на которой парламент принимал отчет правительства за 2019 год. Впервые в истории республики лишь 17 из 34 депутатов признали работу правительства удовлетворительной. Причем среди тех, кто голосовали за оценку «неудовлетворительно», были два вице-спикера – Александр Плиев и Владимир Келехсаев. Депутат от «Народной партии» Амиран Дьяконов обвинил правительство в неисполнении закона об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса: инвестиционные программы не утверждаются в парламенте, госзакупки проводятся без конкурса, подрядчиков определяют без обязательного тендера.

Лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев публично поставил под сомнение целесообразность некоторых расходов из президентского фонда. К примеру, покупку люксовых внедорожников стоимостью 2,5 млн руб. Вместе с однопартийцем депутатом Давидом Санакоевым они потребовали отчета о причинах цнелисского кризиса. Они спросили, почему президент вовремя не отреагировал на выводы парламентской комиссии, которая за полгода до того, как у Цнелиса грузины выставили полицейский пост, предупреждала и требовала установить там проволочные заграждения, но президент проигнорировал выводы комиссии.

Задали депутаты неудобные вопросы и по поводу разных оценок исполнения инвестиционной программы. Правительство представило им одну цифру, президент Бибилов озвучил на встрече с Путиным другую, а отделение МИА «Сегодня-РЮО» выдало третью версию. Это была настоящая выволочка, которую народные представители устроили исполнительной власти, говорит Анна Чочиева:

«Еще раз обнаружилось, что у президента проблемы с командой, потому что отвечать за правительство на сессию парламента пришел сам Анатолий Ильич. Получилась публичная демонстрация того, что он не вполне доверяет своим министрам. Во всяком случае, не до такой степени, чтобы позволить им самостоятельно отвечать на вопросы депутатов.

– Наверное, потому знал: в парламенте будет непросто?

– Конечно, он понимал, что будут задавать неудобные вопросы, на которые его министры, скорее всего, не найдут ответа. И обратите внимание – на сессии 5 июня он резко и жестко наступал на депутатов, а на сессии 15 июля он был уже более деликатный. Конечно, были и там наезды на депутатов, но тональность уже изменилась. Очевидно, президент понял, что депутаты готовы противостоять ему».

Экс-депутат парламента Роланд Келехсаев считает, что качество нынешнего парламента – это заслуга Анатолия Бибилов и московских кураторов. Судите сами. Эдуард Кокойты контролировал законодательный орган при помощи выстроенной им системы сдержек и противовесов. Все фракции в парламенте были за него, но при этом находились между собой в некоторых конкурентных отношениях. Во время президентства Леонида Тибилова большинство в парламенте было за спикером Анатолием Бибиловым и его партией «Единая Осетия». Фракции поменьше – «Единство народа и «Ныхас» – контролировал президент Тибилов, а фракцию «народников» - Эдуард Кокойты. Большинство хоть и было за Бибиловым, но без согласия малых фракций он не набирал кворума, не мог набрать две трети голосов для конституционных законов. Вокруг этого расклада между игроками выстраивались компромиссы. А сейчас, говорит Роланд Келехсаев, именно из-за того, что от выборов были отсечены влиятельные игроки, половина депутатов оказались предоставлены сами себе. Теперь надо договариваться не с двумя, а с семнадцатью. Это дело хлопотное и неблагодарное, потому что некомандные игроки не обременяют себя долгосрочными обязательствами. Говорит Роланд Келехсаев:

«Мы сейчас наблюдаем процесс относительно свободного самоопределения депутатов. Не всех, конечно, но многих, почти половины. Судя по итогам голосования, они все-таки пытаются руководствоваться собственными соображениями. Как я слышал, они частенько встречаются после сессий, договариваются, спорят, решают, как голосовать. Это значит, что никто за ними не стоит и не указывает, как голосовать».

По мнению Анны Чочиевой, это брожение в парламенте не пройдет бесследно:

«Я думаю, в конечном счете это приведет к созданию центра силы, который сложится из этих раздробленных, разрозненных депутатов. Я их даже оппозиционными пока назвать не могу. Это просто альтернативные мнения. Это речь как раз о достоинстве. Они видят, что «Единая Осетия» во главе с ее лидером ничем не лучше них. Команды как таковой у Анатолия Ильчиа не получилось. Я думаю, какая-то альтернативная сила сложится. В этих дискуссиях, противостояниях парламентских все будет оттачиваться, вырабатываться будет позиция».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия