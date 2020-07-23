В Грузии выявили 12 новых случаев коронавируса, 4 пациента выздоровели

Палата представителей Конгресса США приняла свою версию оборонного бюджета. Документ предусматривает, в частности, расширенные санкции против российского газопровода “Северный поток-2”.

Предполагается, что санкции будут вводиться против иностранных лиц и компаний, которые помогают продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб “Северного потока”, помощи в модернизации таких судов и их страхования или перестрахования.

Россия с 2018 года строит газопровод в Германию по дну Балтийского моря. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в конце 2019 года. Строительство завершено на 90 процентов, но приостановлено из-за санкций со стороны Вашингтона.

Соединённые Штаты пытаются остановить завершение проекта, полагая, что его основное предназначение — политическое давление на Европу, которая станет слишком зависима от российского газа. Кроме того, газопровод значительно снизит зависимость России от транзита газа через Украину.

Оборонный бюджет обязателен для принятия, поэтому конгрессмены включают в него положения, не имеющие прямого отношения к финансированию Пентагона. Однако версия бюджета Конгресса может быть остановлена президентом Трампом, напоминает “Голос Америки”. Конгрессмены включили в законопроект положение о переименовании американских военных баз, названных в честь конфедератов — участников Гражданской войны в США, выступавших на стороне проигравшего юга.

Белый дом также увидел в бюджете посягательства на президентские полномочия Трампа, включая ограничения на использование финансовых средств в войне в Афганистане и на использование войск Национальной гвардии внутри США.

Теперь бюджет будет обсуждаться с подконтрольным Республиканской партии Сенатом. В верхней палате есть и свой законопроект о санкциях против строителей “Северного потока”.