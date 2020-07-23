Генсек ООН призвал лидеров Армении и Азербайджана к деэскалации

Генсек ООН Антониу Гутерриш связался с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном и призвал их к немедленной деэскалации ситуации, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает РИА Новости.

«Господин Гутерриш поговорил сегодня утром с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном. В ходе телефонных разговоров генсек выразил свою обеспокоенность в связи с сообщениями о боевых действиях на азербайджано-армянской границе», – сказал Дюжаррик.

«Генсек вновь повторил свой призыв к немедленной и полной деэскалации», – добавил он.

По его словам, Гутерриш также призывал азербайджанского и армянского лидеров воздерживаться от провокационной риторики и вернуться к переговорам.