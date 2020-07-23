Дорога, дорога, ты знаешь так много

Что наша жизнь – дорога. Я имею полное право так говорить, так как качество нашей жизни зависит и от дорог тоже. Чем нанотехнологичнее дорога, тем меньше мы ее замечаем, и она не доставляет беспокойства. А то, что не беспокоит, значит, сделано хорошо. Ну, а если едешь куда-то, подпрыгиваешь на ухабах и колдобинах, костеришь дорогоукладчиков, думаешь только про неровное покрытие и не обращаешь внимания на волшебный пейзаж, – значит, эта дорога плохая, и начальника, ответственного за такое качество дороги, надо брать с потрохами.

Что я требую от дороги? Скорость и комфорт. Сделать дорогу скоростной и комфортной под силу только городской администрации. Это было мое лирическое вступление про дорогу.

В Тбилиси более года продолжается нескончаемая реконструкция проспекта Чавчавадзе. Этот процесс всех достал, но он был крайне необходимым. Меняли коммуникации, которые своим возрастом равнялись водопроводу, сработанного еще рабами Рима. Асфальт покрывали трижды и трижды же ломали. «Бюджет пилят», говорили привычные к пилке бюджета горожане, и среди них был и я. Ведь еще со времен все тех же древних римлян на укладке асфальта делались большие бабки. Если по нормам ГОСТа толщина покрова должна быть (к примеру) 10 см, то даже на сэкономленном полсантиметре можно очень обогатиться. А уже если его класть-ломать и снова класть, то тут можно и на многоэтажную яхту накопить.

Я думал, у нас так и происходит. Но потом мне объяснили, что компания, производящая реконструкцию проспекта, ломает-укладывает и снова ломает на свои деньги, в рамках уже выделенного бюджета. Город ничего им не добавляет, и если они ломают однажды уже отреставрированный асфальтный покров, то это сугубо за свой счет. Сами накосячили, сами и исправляют. Надеюсь, что это так, а не очередная красивая городская легенда.

Проспект Чавчавадзе – один из центральных проспектов в Тбилиси. Вокруг да около него дома возводятся в режиме нон-стоп, несмотря на то, что там давно уже некуда булавку ткнуть. Булавку ткнуть некуда, а дома строят, и это есть чудо современной строительной магии. Район Ваке продолжает оставаться престижным. Многие спят и видят, как они переходят жить в Ваке. Это как Джорджтаун в Вашингтоне, Кутузовский проспект в Москве, квартал Гиндза в Токио и Виа Монтенаполеоне в Милане. Живущие в Ваке всегда несколько свысока глядели на остальной мир, а остальной мир им завидовал.

Пару лет тому назад я встретил свою очень старую знакомую, с которой вместе учился еще до исторического материализма. Я ее не видел лет сорок. Она родом из села Бзвани, а теперь живет в Ваке. За наш недолгий пятиминутный разговор она раз сорок успела сказать, что является жительницей этого района, и все ждала, когда я взвою от зависти. Но я не взвыл, так как мне все равно где жить, лишь бы крыша не текла и был интернет. Я люблю Ваке, но жить там для меня не является целью номер один. Многие друзья и знакомые живут в этом непростом районе, там прошла моя молодость, и потому за ремонтными работами в Ваке я тоже пристально следил и хотел, чтобы все это скоро закончилось. Но скоро только кошки рождаются. Реконструкция длилась год и три месяца и у всех уже сидела в печенках.

Я сейчас объясню, почему я все это говорю. Как я уже изволил заметить, после продолжительных и изнурительных ремонтных работ проспект Чавчавадзе наконец открыли. Открыли, да пока еще не до конца. Изменили передвижение автобусов, которые теперь будут ездить и останавливаться посередине проспекта. Остановки уже отстроили, и они ждут, когда их введут в эксплуатацию. Вся фишка в том, что на своей полосе автобусы будут ходить в противоположном основному потоку направлении. Почему? А потому, чтобы правой стороной, там, где двери, автобус смог останавливаться на остановке, которые теперь посередине улицы. Очень необычайное начинание, которое вызвало и до сих пор продолжает вызывать справедливое удивление у простых смертных, и у меня в их числе. Bass-line посередине резко сужает проспект, и, в итоге, по одной из главных артерий города для легковых машин остается одна единственная полоса. Уже сейчас эти автобусные остановки мешают передвижению автомобилей. А когда начнут ходить автобусы, вот тогда будет «пиши-пропало».

Я с гневом выразил свое недовольство одному представителю транспортного департамента городского муниципалитета. А он усадил меня рядом, угостил теплым абрикосовым соком и обрисовал ситуацию. И, в принципе, то, что он сказал, заставило меня задуматься, хотя...

Но все по порядку! Транспортная политика нашей мэрии пытается учитывать мировую практику транспортников ведущих стран. Мэрия задалась целью в насильственном порядке разгрузить город от легковых машин и пересадить граждан на автобусы. И не только на автобусы, но и на велосипеды. Приоритеты транспортников разделились на четыре категории: первая (высшая) категория – это пешеходы; для них тротуары расширились и озеленились, чтобы гражданам было комфортно передвигаться и гулять. Вторая категория – это велосипедисты. В городе постепенно появляются велосипедные дорожки, но они себя оправдают лишь в том случае, если будут повсюду. Пока что такие дорожки есть на улице Пекина. Там живого велосипедиста я еще не встречал. Смысла нет передвигаться по своим делам на велосипеде, так как дорожка очень короткая. Не успеешь разогнаться, как наткнешься на конец дороги. Придется тогда взваливать велосипед на плечо и лезть с ним в автобус. А в автобусы у нас с велосипедами пока не пускают. Так что всеобщая велосипедизация всего города – это еще в перспективе. Но почин есть!

Третья категория – общественный транспорт в виде автобуса. Жителей города очень хотят пересадить в комфортабельные автобусы. Для этого закупают новые машины, выделяют им отдельную полосу (Bass line), создают, как говорится, все условия для комфортабельного полета. Автобусная полоса тоже должна быть повсеместно, по всему маршруту, иначе она теряет свой смысл. Даже если полоса будет на 9/10 маршрута, то не факт, что на последнем участке автобус не застрянет в общей пробке и не задержит спешащего человека. Автобусная полоса должна быть от пункта А до пункта Я. Тогда житель будет пользоваться этим видом транспорта, оставит своего железного коня дома и город разгрузится.

И четвертая, самая низшая категория – легковые автомобили. Им будут создавать всяческие препятствия, чтобы граждане пользовались ими только в исключительных случаях. Потому, как мне объяснили, на проспекте Чавчавадзе частникам оставили всего одну полосу. Когда автобусы двинутся по своей полосе, представляю себе, какой там ад начнется для легковушек. Попав в такую сутолоку, гражданин в следующий раз может просто отказаться от поездки на своей машине и пойти на поклон к автобусу.

Вот такую схему начертил мне представитель городской транспортной компании, и мне это показалось занимательным. Но, зная свой народ, я с трудом представляю себе, чтобы наши люди легко сказали «нет» своим автомобилям. Тем более в Ваке, где собственная машина всегда определяла статус. Я знаю особ, для которых езда на автобусе равна гибели. Если его (ее) кто-нибудь из знакомых увидит сидящим в городском общественном транспорте, то это будет позором на всю оставшуюся жизнь! Одна знакомая дама средних лет, давно живущая впроголодь, готова истратить последние гроши на такси, но в автобус, микроавтобус, в метро она не сядет. Говорит, что «не может, она там задыхается». На самом деле ее больше волнует, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна, увидев ее в автобусе. А вот мой сосед, Шалва Асатуров, бывший министр, делец и банкир, владелец заводов, газет, пароходов, в приватной беседе со мной, после литра выпитого, признался, что давно передвигается только общественным транспортом.

– А ты там не задыхаешься? – спросил я его и занюхал глоток рукавом.

– Мне там дышится легко, – ответил он и тоже занюхал моим рукавом, – потому что, передвигаясь на автобусе, я тем самым не копчу воздух выхлопами своего Chrysler. Надо любить свой город.

Он прав, город надо любить, в каком районе бы ты не жил – в Ваке, в Санзоне, в Диди Дигоми или в Лило. И если город сможет мне обеспечить комфортное передвижение на автобусе, я поставлю свой видавший виды «опель» на прикол и буду из Сабуртало с ветерком ездить до площади Свободы, где я в нынешнее время обитаю в качестве чинуши в одном невзрачном учреждении.

И на бензине сэкономлю. А на сэкономленные деньги (около 200 лари в месяц, в год – 2400 лари) в отпуск поеду в Кобулети и отдохну там, как грузинский шейх. Целых два дня.

Скажете, мало? Мне хватит.

Красота!

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