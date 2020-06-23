Компромисс с Frontera полон противоречий

Грузия готова к компромиссу с американской нефтегазовой компанией Frontera. Это заявление грузинского Министерства экономики противоречит позиции Государственного агентства нефти и газа, которое намерено отозвать у Frontera лицензию.

В сегодняшнем заявлении заместитель министра экономики и устойчивого развития Давид Твалабеишвили напомнил, что международный арбитраж два месяца назад удовлетворил большинство исков грузинской стороны:

«После вердикта суда остались некоторые вопросы как у компании «Frontera», так и у наших американских партнеров. Мы готовы обсудить их с компанией и постараемся выработать такой компромисс, который позволит компании вернуться к работе на основных скважинах. Мы призываем Frontera встретиться для обсуждения этих вопросов».

Это заявление прозвучала на следующий день после встречи 22 июня министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава и ее заместителей с послом США в Грузии Келли Дегнан (Kelly Degnan).

Напомним, американская нефтегазовая компания добывает нефть и газ в Грузии с 1997 года. Frontera, наряду с некоторыми другими компаниями, упоминается в обращениях американских политиков как пример преследования американского бизнеса в Грузии. К примеру, в январе член Конгресса США, республиканец Марквейн Малин обратился к премьер-министру Грузии с открытым письмом, где высказал обеспокоенность в связи с «продолжающимся отклонением от демократических ценностей Грузии и ухудшением экономического благосостояния в связи с этим».

С аналогичным письмом к властям Грузии тогда же обратился конгрессмен-республиканец от штата Техас Брайан Бабин. В открытом письме на имя премьер-министра Георгия Гахария, среди прочего, говорилось о преследованиях и экспроприации «американского бизнеса в Грузии». В подтверждение политик приводил американскую нефтегазовую компанию Frontera, которая занималась в Грузии разведкой и добычей газа.

В начале июня Стив Никандрос, председатель совета директоров корпорации Frontera, и Заза Мамулаишвили, президент компании, направили письмо премьер-министру Георгию Гахария, в котором говорилось, что в Грузии усиливаются антиамериканские настроения, ухудшаются инвестиционные и деловые условия в стране.

Между тем, позиция государственного агентства нефти и газа такова: согласно контракту, Frontera должна была вернуть неиспользуемую часть своей лицензионной площади, где добыча не велась, на баланс государства. После истечения срока соглашения в 2017 году, компания по неизвестным причинам отказалась это сделать. Все попытки агентства добиться исполнения своего требования закончились безрезультатно, после чего дело было направлено в международный арбитраж. Агентство уже уведомило Frontera, что на основании майского судебного вердикта контракт будет автоматически считаться расторгнутым по истечении указанного в нем срока – 27 июля этого года. Оно также потребовало от компании возместить судебные издержки грузинской стороне в размере примерно 6 миллионов долларов США.

По словам руководителя Центра стратегических инициатив Левана Алапишвили, сегодняшнее заявление грузинской стороны оставляет надежду на компромисс:

«Заявление прозвучало на значимом политическом уровне, поле для маневра остается, контракт со сторонами в силе до 27 июля, и это оставляет надежду, что власти повторно не наступят на ту же мину, как это было с портом Анаклиа. Тогда американская Conti Group была вынуждена покинуть проект в условиях политической травли, развязанной властью в отношении Консорциума развития Анаклиа. Разумеется, у заявления грузинской стороны есть политический контекст, обусловленный рекомендациями наших стратегических партнеров. Естественно, что США будет защищать бизнес интересы собственных фирм, где бы они ни находились».

Объективно оценить ситуацию, впрочем, мешает секретность – как контракта между сторонами, как и вердикта международного суда. Об этом можно судить даже по одному параметру: по данным Frontera, объем ее инвестиций в Грузию с 1997 года достиг 580 миллионов долларов, в государственном агентстве утверждают, что сумма значительно меньше, но так и не назвали точную цифру.