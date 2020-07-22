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«Не убивай, расследуй»: гражданские активисты провели возле МВД Грузи акцию протеста
В среду вечером гражданские активисты провели акцию протеста у здания Министерства внутренних дел Грузии. Представители молодежных движений «Позор», «Измени» и «За демократическое будущее» пришли к МВД с плакатами «Не убивай меня, расследуй преступление». Активисты требуют объективного расследования дел Тамары Бачалиашвили, Луки Сирадзе и Георгия Шакарашвили.
Протестующие выражают соболезнования членам семьи погибших. Участники акции считают, что правительство сотрудничает с криминалом.
Попытка участников акции перенести баннеры на проезжую часть и перекрыть дорогу переросла в стычку с правоохранителями, после чего несколько участников акции были задержаны или вывезены за пределы территории. По данным представителя организации «Позор» Гиги Макарашвили, задержаны трое участников акции.
Как сообщили в МВД, задержание произошло в соответствии со статьей 173 Кодекса административных нарушений, подразумевающей неповиновение законным требованиям правоохранителей. Среди задержанных - Звиад Куправа.
Другие новости дня
США объявили награду за помощь в аресте украинских хакеров
Соединённые Штаты назначили награду в два миллиона долларов за информацию, которая поможет в аресте двух граждан Украины. Жителей Киева Артема Радченко и Александра Еременко обвиняют во взломе базы данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам и электронном мошенничестве.
По данным спецслужб США, украинцы получили незаконную прибыль в размере четырех с половиной миллионов долларов. Они получали инсайдерские данные о компаниях, акции которых представлены на бирже. Кроме того, Радченко и Еременко более года продавали внутреннюю финансовую информацию компаний третьим лицам.
Секретная служба США завершила расследование в отношении украинских граждан в январе. Они обвиняются по 16-ти пунктам.
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов
Число заболевших коронавирусом нового типа в мире превысило 15 миллионов. Умерли с начала эпидемии более 620 тысяч пациентов.
Первое место по числу случаев COVID-19 занимают США. Там выявлено более четырёх миллионов заражений. Умерли более 145 тысяч человек. На втором месте находится Бразилия, на третьем Индия.
Россия находится на четвертом месте по числу подтвержденных заражений. По официальным данным, число заболевших приближается к отметке 800 тысяч. Умерли за время пандемии около шести тысяч человек.
Наибольший суточный прирост заболевших наблюдался в Индии (более 45,5 тысяч человек) и в США (37,5 тысяч).
Несколько стран, включая Россию, заявили о первых успешных испытаниях на людях вакцины от коронавируса. Однако, по прогнозам специалистов, на рынке она может появиться не раньше начала следующего года.
AP: Вашингтон решил не возобновлять работу консульства США в Ухане
Вашингтон решил не возобновлять работу консульства США в китайском городе Ухань. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме. По его словам, таким образом Соединенные Штаты хотят предупредить возможные меры Пекина в ответ на американское требование закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).
Работа дипмиссии США в Ухане, откуда началось распространение коронавируса, была приостановлена в январе на фоне пандемии COVID-19.
О том, что Вашингтон передал китайским властям решение закрыть консульство КНР в Хьюстоне, стало известно в среду, 22 июля. Госдепартамент США заявил, что это сделано с целью «защитить американскую интеллектуальную собственность и частную информацию».
Пекин назвал действия Вашингтона необоснованными и пригрозил ответными мерами.
США неоднократно обвиняли Китай в промышленном шпионаже и краже интеллектуальной собственности. Отношения между странами дополнительно обострились в последние время после того, как представители США обвинили Китай в сокрытии информации о коронавирусе, а также в нарушениях прав человека в Гонконге и Синьцзяне. С чем конкретно связано решение закрыть консульство именно в Хьюстоне – пока неизвестно.
В Абхазии выявлены два случая заражения коронавирусной инфекцией
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, во время прохождения лечения в городской больнице у одного из граждан республики был выявлен положительный тест на COVID-19.
Ранее этот гражданин проходил лечение в Краснодаре. Вернувшись домой около 10 дней назад, он почувствовал недомогание и был помещен в стационар. В настоящее время состояние больного оценивается как стабильное. В больнице проводятся санитарно-профилактические мероприятия, выявляется круг общения заболевшего.
Еще один больной из Абхазии выявлен в Сочи. Гражданин Армении, приехавший в Абхазию на заработки, поступил в Республиканскую больницу с обострением хронического заболевания. Ему была оказана экстренная хирургическая помощь. После этого по просьбе родственников он был транспортирован в Сочи, где в результате тестирования у него, так же, как и в первом случае, был выявлен COVID-19.
В настоящее время в Республиканской больнице проводится санобработка. Выявляется круг общения больного, а также выясняется, на каком основании он заехал в республику и когда.
Оперативный штаба по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Мосгорсуд не продлил арест полицейским из дела Голунова
Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста полицейским, обвиняемым по делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Материалы по мере пресечения направлены на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы. Все четверо обвиняемых останутся в СИЗО.
Голунова задержали в июне прошлого года в центре Москвы. У него в рюкзаке и в квартире были обнаружены наркотики. После громкой общественной кампании Голунова отпустили, обвинения с него сняли, а задерживавших его полицейских и их начальство уволили.
Позднее Следственный комитет обвинил Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и их начальника Игоря Ляховца в фальсификации доказательств, превышении полномочий и хранении наркотиков. Все пятеро были арестованы в январе.
Коновалов дал показания против Ляховца. Экс-полицейский сообщил, что его начальник дал указание подкинуть Голунову наркотики. После этого Коновалова перевели из СИЗО под домашний арест. Ляховец ранее утверждал, что был в отпуске во время задержания Голунова, но не отрицал, что подчиненные советовались с ним по телефону в связи с этим делом.
«Медуза» пишет, что на сегодняшнем заседании Мосгорсуда Ляховец попросил прокуратуру возобновить уголовное преследование Голунова. Бывший сотрудник полиции заявил, что дело против журналиста было прекращено незаконно и необоснованно.
- СМИ писали, что Акбар Сергалиев утаивает информацию в своих показаниях. Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин подтвердил проведение экспертизы, отметив, что сама по себе она не является основным доказательством.
- В деле нет организаторов и заказчиков преступления. Сам Голунов говорил, что его преследование могло быть связано с его статьями о похоронном бизнесе, но не называл конкретных имен.
- В середине июля Голунов подал к полицейским иск на пять миллионов рублей. Корреспондент требует от полицейских вернуть деньги, которые они получили в качестве заработной платы за время службы в отделе по контролю за оборотом наркотиков. Голунов считает, что сотрудники МВД только создавали видимость своей работы. Журналист намерен передать деньги на благотворительность, если его иск удовлетворят.
- 2 июня Басманный суд продлил срок содержания по стражей бывшим полицейским до 7 сентября. Адвокаты тогда заявили, что решение было принято с серьезными процессуальными нарушениями.
Бывшего югоосетинского чиновника осудили на 16 лет за «шпионаж в пользу Грузии»
Бывшего начальника управления администрации президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Сергея Липина приговорили в Цхинвали за госизмену к 16 годам лишения свободы, а его супругу - к 13 годам. Об этом сообщает агентство «Рес».
«20 июля Верховный суд Республики Южная Осетия вынес приговор в отношении бывшего начальника управления Администрации Президента РЮО Липина Сергея Георгиевича, 1952 г.р. и его супруги Липиной (Чулухадзе) Нанули Антоновны, 1951 г.р. Указанные лица 8 июля 2019 года задержаны органами Комитета государственной безопасности по подозрению в передаче спецслужбе Грузии сведений, составляющих государственную тайну, в т.ч. в отношении военного и экономического потенциала РЮО», – говорится в сообщении югоосетинского КГБ.
Ведомство сообщило, что решением Верховного суда Южной Осетии «подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ «Государственная измена» и приговорены – Липин С.Г. к 16 годам, Липина Н.А. к 13 годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 500 и 300 тысяч рублей соответственно».
Комитет отмечает, что супруги Липины в инкриминируемом импреступлении признались, в настоящее время обжаловать приговор не намерены.
«Дело дочери Липина С.Г. – Рамазановой (Липиной) А.С., также подозреваемой в государственной измене и скрывающейся на территории Грузии, в сентябре 2019 года выделено в отдельное производство», – сказано в сообщении.
В Цхинвали сообщили, что «правоохранительными органами республики проводятся необходимые оперативные мероприятия по ее установлению, розыску и привлечению к уголовной ответственности в Южной Осетии».
- «Эхо Кавказа» сообщало подробности «шпионского скандала» в июле прошлого года. В Цхинвали говорили, что Липин дружил с экс-президентом Леонидом Тибиловым и экс-главой президентской администрации Борисом Чочиевым.
Сергей Пустовалов назначен вице-премьером абхазского правительства
Сергей Борисович Пустовалов назначен вице-премьером самопровозглашенной республики Абхазия. Соответствующий указ сегодня подписал абхазский лидер Аслан Бжания.
Агентство «Апсныпресс» публикует биографию Пустовалова.
- Он родился в 1965 году в г. Воронеже.
- В 1982 году окончил Казанское суворовское военное училище.
- 1982 – 1986 гг. - обучение в Новосибирском высшем военно-политическом общевойсковом училище.
- 1986 – 1999 гг. – служба в рядах ВС СССР и Российской Федерации.
- В 1996 году окончил с отличием Гуманитарную академию Вооруженных сил Российской Федерации.
- 1999 – 2002 гг. – консультант, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника управления государственной службы и кадров аппарата губернатора Саратовской области.
- 2002 – 2004 гг. – заместитель заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Поволжской академии государственной службы.
- 2002 – 2004 гг. – руководитель службы персонала торгово-промышленной группы «Дикомп» в г. Саратове.
- 2004 – 2008 гг. - помощник министра обороны самопровозглашенной республики Абхазия по социально-правовым вопросам.
- С 2008 года по настоящее время - преподаватель Абхазского государственного университета.
- Кандидат педагогических наук, доцент.
- Женат, отец двух дочерей.
Сегодня же Давид Сангулия был назначен руководителем аппарата абхазского Кабинета министров.
В Сухуми встревожены военной активностью стран НАТО в черноморском регионе
Власти самопровозглашенной республики Абхазия встревожены военной активностью стран НАТО в черноморском регионе. В абхазском МИД прокомментировали учения «Sea Breeze 2020», в которых принимают участие и грузинские военнослужащие.
«Совершенно непонятно, каким образом подобного рода военные учения НАТО могут способствовать «укреплению региональной безопасности» и от кого США собираются «оборонять Европу»? Кого именно страны НАТО зачислили в «вероятные противники»? Гораздо больше оснований считать, что проходящие в Черном море военные учения под эгидой США способствуют еще большему нагнетанию напряженности в регионе, давая аргументы сторонникам силовых решений. Регулярное активное участие в натовских учениях военных из Грузии вступает в прямое противоречие с декларируемыми намерениями грузинского руководства решать существующие территориальные проблемы исключительно мирными и дипломатическими средствами», – сказано в заявлении.
В Сухуми уверены, что «активное вовлечение Тбилиси в военные учения стран-членов НАТО создают дополнительную угрозу миру и стабильности в регионе и способны спровоцировать рост реваншистских настроений в Грузии».
«Подобное развитие событий может привести к непредсказуемым последствиям и спровоцировать новый виток напряженности как в черноморском бассейне, так и на Южном Кавказе. В этой связи в очередной раз обращаемся с призывом к США и их союзникам по НАТО воздержатся от проведения подобного рода военных учений в акватории Черного моря, с применением различных видов современной боевой техники. В случае эскалации напряженности в регионе вся ответственность за возможные негативные последствия полностью ложится на США и их союзников по блоку НАТО», – говорится в заявлении.
- Международные учения Sea Breeze-2020 начались в Черном море 20 июля. В них принимают участие Украина, США, Болгария, Грузия, Норвегия, Франция, Румыния, Испания и Турция.
- В начале июля в Абхазии прошли совместные тактические учения с участием силовых ведомств самопровозглашенной республики и российской военной базы Южного военного округа. В общей сложности в маневрах приняли участие более трех тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц различной техники.
- 17 июля в России по решению президента Владимира Путина была объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
Нацбанк Грузии продал на валютном аукционе 40 миллионов долларов
Национальный банк Грузии сегодня продал на валютном аукционе 40 миллионов долларов. По информации банка, средневзвешенный курс доллара на торгах составил 3.0585 лари.
Это уже девятая валютная интервенция Нацбанка с начала года. Для стабилизации валютного рынка из резервов было направлено 269.65 млн долларов.
По состоянию на 30 июня 2020 года, валютные резервы Нацбанка составляют 3 млрд 616 млн долларов США. В годовом выражении резервы сократились на 119 млн долларов, по сравнению с 31 января текущего года же увеличились на 133 миллиона.
Адвокат: Суд приговорил историка Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии
Суд в Петрозаводске приговорил историка и главу карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева к трём годам и шести месяцам колонии, передаёт корреспондент журнала "Сноб" со ссылкой на его адвоката. Он обвинялся в изготовлении детской порнографии, сексуальном насилии над приемной дочерью и незаконном хранении частей оружия. Прокуратура запрашивала 15 лет колонии. Приговор ещё не оглашён.
Дмитриев оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Если приговор окажется таким, как сказал адвокат, историк выйдет на свободу осенью.
Сам Дмитриев обвинения категорически отрицает. Правозащитники уверены в сфабрикованности дела. В начале апреля Евросоюз призвал российские власти пересмотреть уголовное дело против Дмитриева и отпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья и его возраста. Открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в дело подписали более 100 ученых, правозащитников и политиков из США и европейских стран.
Под руководством Дмитриева в лесах Карелии нашли массовые захоронения захоронения жертв советских политических репрессий в Сандармохе и Красном Бору. Историку удалось составить списки памяти погибших, которые насчитывали несколько тысяч имён. Позднее близкое к государству Российское военно-историческое общество стало настаивать, что в обнаруженных захоронениях покоятся останки советских красноармейцев, расстрелянных финнами.
Соратники историка уверены, что его преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.
Песков прокомментировал фото Кадырова с пулеметами в руках
Граждане России имеют право на законных основаниях хранить и носить огнестрельное оружие. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся накануне фотографию главы Чечни Рамзана Кадырова с двумя пулеметами в руках.
«В Российской Федерации есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием... Если ты владеешь оружием в соответствии с законом, если оно зарегистрировано и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет», - цитирует «Интерфакс» ответ Пескова журналистам на вопрос о том, должны ли правоохранительные органы реагировать на то, что глава субъекта РФ позирует с целым арсеналом оружия.
При этом Песков подчеркнул, что «здесь неважно, кто ты - рядовой гражданин, губернатор или президент».
Ранее государственный департамент США ввел новые санкции против Кадырова за пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. Санкции также затрагивают жену главы Чечни Медни Кадырову, его дочерей Айшат и Карину (Хадижат). Кадыров в ответ на новость опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с пулеметами и подписью «Помпео, мы принимаем бой!».
- В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского». В ведомстве возложили на него ответственность за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения международно признанных прав человека.
- Эксперты отмечали, что «Список Магнитского» сделал Кадырова нежелательной персоной за границей. Так, при попытке осуществления финансовых операций за рубежом или даже в России по пластиковой карте он рискует получить отказ.
- После внесения Кадырова в санкционный список в конце декабря 2017 года был заблокированы его аккаунт в Instagram. В ответ его приближенные заявили, что прекращают пользоваться соцсетью, но массово нарушили данное ему обещание.
- В ответ на санкции в отношении влиятельных лиц Чечни Кадыров утверждал в мае 2019 года: «США боятся нас - маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки".
В Чечне родные политэмигранта Мамихана Умарова взяли на себя вину за его убийство
Виновными в убийстве чеченского политэмигранта Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, объявили себя его родственники из села Мескер-Юрт в Чечне.
Родные убитого в Вене критика главы Чечни Рамзана Кадырова записали видеообращение, в котором фактически признались в преступлении. Само видео распространяется через соцсети и группы в мессенджерах, – сообщает «Кавказ.Реалии».
«Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы пытались установить с ним связь и остановить его. Мы сказали ему прекратить, перестать, не делать этого. Он нам ответил, что спецслужбы Европы не оставляют его в покое и он должен по их поручению это говорить», – утверждает на чеченском языке близкий родственник Умарова.
По его словам, тогда родные Умарова «поняли, что его надо будет остановить в любом случае».
«Мы остановили его, поскольку должны были это сделать. В Европе есть много людей, которые арестованы по подозрению в убийстве беспричинно. То, что сделано, сделано нами. Это мы должны были сделать. Не мучайте людей, оставьте в покое», – сказал родственник на видео.
К обращению присоединились брат отца убитого Ваха Умаров и дядя по материнской линии Лом-Али Усманов.
«Мы собрались, чтобы обратиться к народу республики и главе и попросить прощения. Все, что он говорил оскорбительного, сказано против нас», – добавили они.
- Умарова убили выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел ютуб-канал, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
- Дело об убийстве расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока не ясны, однако политический мотив не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.
- 7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов.
В Кишиневе пресекли массовую драку азербайджанцев и армян
Потасовка между проживающими в Молдове азербайджанцами и армянами возникла в центре Кишинева.
Как сообщает «Интерфакс», несколько сот азербайджанцев прошли с флагами Азербайджана и Молдовы маршем по улицам Кишинева в знак протеста против действий Армении в ходе недавнего обострения на армяно-азербайджанской границе.
«Мы вышли на мирный марш сегодня с тем, чтобы мировым сообществом была дана верная оценка тому, что произошедшее 12 июля является агрессией», - заявил журналистам посол Азербайджана в Молдове Гудси Дурсун оглы Османов.
Почти сразу после начала марша несколько десятков представителей общины армян попытались помешать проведению шествия. У них были флаги Армении и Молдовы.
После недолгой перебранки группы манифестантов вступили в потасовку. Они сняли флаги, используя древка в качестве палок в ходе драки.
Карабинеры и полиция достаточно быстро отделили азербайджанцев от армян. Против некоторых был применен слезоточивый газ. Полиция отодвинула представителей армянской общины, а азербайджанцы завершили марш, зачитав Резолюции конгресса азербайджанцев, проживающих в Молдове, с требованием «прекратить агрессию Армении против Азербайджана».
Ранее СМИ сообщили о драке на акции протеста азербайджанцев у посольства Армении в Лондоне.
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.
Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе двух стран. В министерстве обороны Армении заявили, что азербайджанские военные за ночь нарушили режим семь раз. Министерство обороны Азербайджана утверждает, что армянская армия нарушила режим за сутки 38 раз.
Азербайджанские военные обстреляли армянские позиции у шести населённых пунктов, — написала в фейсбуке пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян. Минобороны Азербайджана заявляет об обстрелах как в районе границы, где начался конфликт 12 июля, так и в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, вечером во вторник армянская армия заявила о боестолкновении спецназов двух стран.
Бои на границе между Тавушской областью Армении и Товузским районом Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Это крупнейший кризис между двумя странами с момента боёв в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года. При этом большая часть обстрелов происходит в сотнях километров от непризнанной республики.
Зеленский рассказал, почему выполнил требование захватившего заложников
Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне лично участвовал в переговорах с захватившим автобус с заложниками в Луцке Максимом Кривошем, рассказал о подробностях разговора и о том, почему решил выполнить одно из требований Кривоша.
По словам Зеленского, разрабатывался вариант штурма автобуса, однако, опасаясь, что при нём могут погибнуть люди, президент решил лично поговорить с захватившим заложников.
Разговор, по словам президента, продолжался 7-10 минут. В его ходе была достигнута договорённость, что после освобождения трёх заложников Зеленский выполнит одно из требований Кривоша - выложит в сеть видео с призывом смотреть фильм "Земляне". Этот документальный фильм 2005 года поднимает тему эксплуатации животных человеком.
Кривош обещал Зеленскому после публикации видео отпустить всех заложников. Так и произошло. Зеленский после этого удалил видео о "Землянах".
"Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека то ... я с такими принципами живу, жил и буду жить. Поэтому имеем результат. Результат - все живы" - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что захвативший заложников человек был задержан в результате штурма. Однако видео с места событий подтверждает слова Зеленского о том, что он отпустил заложников добровольно. На видео видно, что Кривош вышел из автобуса и ждал, когда будет задержан. Следом вышли и заложники.
Сообщается, что Кривош помещён в СИЗО, ему предъявлены обвинения в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия.
- Заложники в городе Луцк Волынской области на западе Украины были захвачены утром во вторник. Вооружённый человек захватил автобус, в котором находились, по уточнённым данным, 13 человек. Захватчик сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".
- Он потребовал от руководителей Украины признать себя "террористами", а от президента Владимира Зеленского – записать видеообращение с призывом смотреть документальный фильм "Земляне".
- Настоящее имя захватившего автобус - Максим Кривош. Он уроженец российской Оренбургской области, его дважды судили за разбой, мошенничество, бандитизм, вымогательство, всего он провёл за решёткой около 10 лет. О своём опыте написал книгу "Философия преступника". Захват заложников Кривош назвал "Днём антисистемы", он настаивал на скорейшем выполнении своих требований.
- Полиция сообщила о задержании нескольких сообщников Кривоша в других городах Украины, в частности в Харькове. В чём состояла их роль - неясно.
В Грузии арестован подозреваемый в убийстве подмосковного следователя
В Грузии арестован 23-летний россиянин Иван Кочетков. Следствие считает его соучастником убийства подмосковного следователя Евгении Шишкиной в октябре 2018 года.
Арест Кочеткова Руской службе Би-би-си подтвердили грузинский суд, прокуратура, его адвокат Георгий Кондахишвили и адвокат семьи Евгении Шишкиной, а также источник в Следственном комитете России. Точную дату и обстоятельства ареста они не назвали. Известно лишь, что объявленный в международный розыск Кочетков оказался в тюрьме в Тбилиси не позже мая 2020 года.
По версии следствия, Кочетков несколько раз следил за Шишкиной у её дома в подмосковном посёлке Архангельское и докладывал информацию хакеру Ярославу Сумбаеву. Следствие называет его заказчиком убийства. Шишкина расследовала дело о мошенничестве с участием Сумбаева.
Сумбаев – брат жены Кочеткова. Все трое уроженцы Астрахани. Сумбаева задержали в Тбилиси в ноябре 2018 года по запросу Интерпола. В России его считают организатором группы хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже билетов "Российских железных дорог". Он также находился в российском и международном розыске по делу о хищении денег с банковских карт. Он признал вину в хакерских атаках. Свою причастность к убийству следователя он отвергает.
В Санкт-Петербурге были арестованы предполагаемые исполнитель и посредник убийства - студент-медик Абдулазиз Абдулазизов и его друг, старшеклассник Кирилл Грунский. На момент преступления им было 18 и 17 лет. Школьник, по данным Би-би-си, получил заказ на убийство в даркнете.
За сутки в Армении выявлено 439 новых случаев коронавируса, скончались 16 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 439, в общем составив 35693.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 22 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 560 и сейчас составляет 24766.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 16 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 678.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 217 пациентов с COVID-19 скончался по другим причинам (двое за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10032, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 149898 (1718 за последние сутки).
Представители Красного Креста хотят посетить задержанного в Южной Осетии Зазу Гахеладзе
Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) хотят посетить задержанного в Южной Осетии Зазу Гахеладзе. Об этом сообщает агенство «Рес» со ссылкой на югооосетинский МИД.
В Цхинвали сообщили, что секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия Валерий Валиев принял главу представительства МККК Кармен Эчезаррету. Глава представительства представила информацию о реализации гуманитарных программ, осуществленных в Южной Осетии, а также поделилась планами организации на ближайший период.
«Валиев положительно оценил гуманитарную деятельность МККК за прошедшие годы и подчеркнул, что сотрудничество по реализуемым на территории Южной Осетии проектам будет продолжено. В ходе состоявшейся беседы г-жа Эчезаррета также обратилась с просьбой оказать содействие в посещении представителями МККК задержанного гражданина Грузии Гахеладзе для передачи ему Послания Красного Креста (ПКК) от его семьи», – сказано в сообщении.
- Российские военные задержали Зазу Гахеладзе 11 июля возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу, после чего его перевели в больницу на территории, неподконтрольной центральным властям Грузии.
- МИД Грузии оценивает произошедшее «как еще одну опасную провокацию со стороны Российской Федерации, направленную на обострение и дестабилизацию обстановки на местах». Тбилиси «категорически требует немедленной выдачи раненого и незаконно задержанного гражданина Грузии».
- По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в российских военнослужащих.
- 30 июля в Эргнети должна пройти 96-я встреча в формате Механизма Предотвращения и Реагирования на Инциденты. Стороны планируют обсудить на встрече инциденты, произошедшие на разделительной линии, в том числе задержание жителя села Квемо Чала Зазы Гахеладзе.
Конгрессмены США одобрили проект военного бюджета с санкциями против российского газпровода
Палата представителей Конгресса США приняла свою версию оборонного бюджета. Документ предусматривает, в частности, расширенные санкции против российского газопровода “Северный поток-2”.
Предполагается, что санкции будут вводиться против иностранных лиц и компаний, которые помогают продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб “Северного потока”, помощи в модернизации таких судов и их страхования или перестрахования.
Россия с 2018 года строит газопровод в Германию по дну Балтийского моря. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в конце 2019 года. Строительство завершено на 90 процентов, но приостановлено из-за санкций со стороны Вашингтона.
Соединённые Штаты пытаются остановить завершение проекта, полагая, что его основное предназначение — политическое давление на Европу, которая станет слишком зависима от российского газа. Кроме того, газопровод значительно снизит зависимость России от транзита газа через Украину.
Оборонный бюджет обязателен для принятия, поэтому конгрессмены включают в него положения, не имеющие прямого отношения к финансированию Пентагона. Однако версия бюджета Конгресса может быть остановлена президентом Трампом, напоминает “Голос Америки”. Конгрессмены включили в законопроект положение о переименовании американских военных баз, названных в честь конфедератов — участников Гражданской войны в США, выступавших на стороне проигравшего юга.
Белый дом также увидел в бюджете посягательства на президентские полномочия Трампа, включая ограничения на использование финансовых средств в войне в Афганистане и на использование войск Национальной гвардии внутри США.
Теперь бюджет будет обсуждаться с подконтрольным Республиканской партии Сенатом. В верхней палате есть и свой законопроект о санкциях против строителей “Северного потока”.
Президент Трамп призвал американцев носить маски
Президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме, призвал всех американцев носить маски в тех случаях, когда невозможно соблюсти социальную дистанцию, независимо от того, нравится это им или нет. Это, по его словам, эффективно, и кроме того, служит проявлением патриотизма.
Трамп также обратился к молодым американцам с просьбой избегать переполненных баров и прочих собраний в закрытых помещениях. Будьте аккуратны и будьте благоразумны, сказал Трамп.
Призывая американцев носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы справиться с распространением коронавирусной инфекции, Трамп признал, что ситуация с эпидемией COVID-19 в стране, вероятно, продолжит ухудшаться, прежде чем начнутся улучшения.
Президент Трамп впервые за долгое время сменил риторику относительно сдерживания пандемии коронавируса. Ранее он отказывался носить маску на публике, за что подвергался критике. Впервые с начала пандемии он надел на публике маску во время посещения госпиталя в пригороде Вашингтона в середине июля. Позднее президент США заявил, что не будет рекомендовать гражданам надевать маски. Однако в понедельник Трамп опубликовал фотографию в маске в своем твиттере и сказал, что планирует возобновить проведение регулярных брифингов по пандемии.
США занимают первое место в мире по числу заражений коронавирусом. На данный момент число инфицированных приближается к четырём миллионам. Умерли от COVID-19 около 142 тысяч человек. Во вторник количество умерших от коронавирусной инфекции в США выросло более чем на одну тысячу. По данным Reuters, это самый большой суточный показатель с начала июня.
Пропавшую в Грузии 23-летнюю девушку нашли мёртвой
В лесу близ грузинского города Тетри-Цкаро нашли мёртвой 23-летнюю Тамар Бачалиашвили. Девушка вышла из своего дома 17 июля и не вернулась. Её искали в течение нескольких дней.
По информации СМИ, Бачалиашвили обнаружили в собственной машине. Другие детали пока не сообщаются.
Накануне члены семьи Бачалиашвили провели акцию протеста с требованием активизировать поиски. Сегодня с утра к поискам подключились водолазы и вертолёт.
Ранее сообщалось, что МВД начало расследование по статье 143 УК Грузии – «незаконное лишение свободы».
Рост числа случаев коронавируса связан с «кластером Гардабани» – Эзугбая
10 новых случаев коронавируса в Грузии выявили в результате тестирования жителей сёл в Гардабанском муниципалитете, – заявила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной клиники Марина Эзугбая.
«Пиковые периоды [заражения коронавирусом] и ранее были связаны с одним большим кластером. Сейчас такая же ситуация – у нас новый кластер в Гардабанском районе. В четырёх сёлах там проживает более семи тысяч человек. Тестирование и выявление контактов продолжается, в динамике прирост инфицированных будет сокращаться и в этом кластере», – отметила Эзугбая и призвала граждан соблюдать рекомендации специалистов.
За сутки коронавирус в Грузии также подтвердился у семи водителей-международников, пяти контактов ранее подтвержденных случаев, в двух случаях источник заражения пока не определён.
- За сутки в Грузии выявили 24 новых случая коронавируса – это самый высокий показатель с 31 мая. Число подтвержденных случаев достигло 1073, число выздоровевших увеличилось до 907. В COVID-центрах, по последним данным, лечатся 188 пациентов.
Шамана Александра Габышева выписали из психдиспансера
Якутского шамана Александра Габышева, который собирался в Москву, чтобы изгнать Путина, выписали из психоневрологического диспансера. Об этом сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.
Накануне по просьбе защиты была проведена психиатрическая экспертиза, а 22 июля врачебная комиссия приняла решение о том, что принудительно содержать Габышева в психиатрической больнице нет необходимости.
"Все юридические усилия, усилия общественности и СМИ в деле освобождения Александра Габышева возымели свое действие. Без столь широкой огласки в СМИ и общественной поддержки наших усилий, которые предпринимались в суде, лечение могло продолжаться сколько угодно долго, тем более, что судебное решение срока госпитализации не установило", — заявил Прянишников. 5 августа состоится заседание по апелляции на отказ признать незаконной принудительную госпитализацию шамана в психдиспансер, добавил он.
Решение о принудительной госпитализации Габышева суд принял 2 июня. При этом шаман находился в диспансере с середины мая. В конце мая врачебная комиссия психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности шамана Александра Габышева для себя и окружающих. Это произошло после того, как он подал заявление на имя главного врача об отказе от дальнейшей госпитализации.
В решении суда не был обозначен срок принудительной госпитализации Габышева. В акте о состоянии его здоровья лишь указывалось, что он страдает "переоценкой своей личности" и то, что он "призывал к свержению законно избранной власти".
- Александр Габышев в марте 2019 года отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск и помещён в психоневрологический диспансер. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Александра Габыщева политическим заключённым. Правозащитники считают, что шамана преследуют и лишают свободы из-за его политических и религиозных убеждений.
Муфтият Чечни объявил Госдепартамент США «террористической организацией»
После внесения членов семьи Рамзана Кадырова в санкционный список США духовное управление мусульман Чечни обвинило Госдепартамент в «поддержке террористических организаций». Соответствующее заявление опубликовано на официальной инстаграм-странице муфтията.
«Представители духовенства ЧР подчёркивают, что точно знают, как все эти лжедемократы поддерживали террористов, которые бесчинствовали на чеченской земле», - говорится в обращении муфтията.
В духовном управлении считают, что «эти санкции введены против Ислама и чеченского народа в целом». По их мнению, Кадыров и его отец «защитили ущемляемые права чеченского народа, восстановили соблюдение конституционных прав человека на территории Чеченской Республики», а также вывели Чечню из военно-политического кризиса.
Накануне государственный департамент США ввел новые санкции против Кадырова за пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. Санкции также затрагивают жену главы Чечни Медни Кадырову, его дочерей Айшат и Карину (Хадиджат).
Кадыров, в свою очередь, заявил, что его жена и дочери были бы готовы отказаться от своих интересов в США и Европе, если бы они у них были.
- В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского». В ведомстве возложили на него ответственность за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения международно признанных прав человека.
- Эксперты отмечали, что «Список Магнитского» сделал Кадырова нежелательной персоной за границей. Так, при попытке осуществления финансовых операций за рубежом или даже в России по пластиковой карте он рискует получить отказ.
- После внесения Кадырова в санкционный список в конце декабря 2017 года был заблокированы его аккаунт в Instagram. В ответ его приближенные заявили, что прекращают пользоваться соцсетью, но массово нарушили данное ему обещание.
- В ответ на санкции в отношении влиятельных лиц Чечни Кадыров утверждал в мае 2019 года: «США боятся нас - маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки».
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