Взрыв в абхазских интернет-комментариях грозит перейти в социальный

Вчера вечером коротенькая информация, распространенная рядом абхазских СМИ, вызвала целый шквал эмоциональных комментариев в соцсетях и на интернет-форумах. Вот она: «Общественная палата Республики Абхазия выступает против снятия ограничений на границе республики, об этом говорится в письме Общественной палаты, которое члены организации отправили президенту страны Аслану Бжания. «Совет Общественной палаты с пониманием относится к нуждам наших сограждан, занятых в сфере туристического бизнеса, но вместе с тем, учитывая ситуацию в сопредельных государствах и Краснодарском крае, а также ограниченные ресурсы нашего здравоохранения, считает более рациональным и ответственным продление режима ограничений с целью сохранения здоровья и безопасности граждан нашей страны», – говорится в обращении членов палаты. Принятые ранее меры по предотвращению распространения пандемии на территории Абхазии в Общественной палате оценили как «необходимые и своевременные».

То, что почти все отклики в Сети будут резко негативными и даже гневными, было абсолютно предсказуемо. «Зачем Палате понадобилось так подставляться?» – рассуждали некоторые наблюдатели, едва прочтя это сообщение. Причем было, исходя из его текста, не совсем понятно, о чем идет речь: об одобрении принятого ранее распоряжения президента Абхазии о продлении ограничений на границе до 28 июля, до которого оставалось всего пять дней, или же о призыве продолжать держать границу на замке и дальше: «выступает против снятия ограничений на границе республики». Судя по накалу страстей, большинство комментаторов восприняло письмо именно как призыв. Напомню, что в понедельник 20 июля Общественная палата посвятила свое заседание этой самой волнующей сегодня Абхазию теме, но не стала принимать никакого постановления, ее члены сошлись на том, что надо дождаться заключения представителей Роспотребнадзора, прибывающих в республику, и оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. И вот вчера Палата, что называется, вызвала огонь на себя:

«Какая к… Общественная палата! Выйдите к людям и спросите, чего люди хотят! С огнем играете!»; «Абсолютно антинародное и антигосударственное обращение, не имеющее под собой оснований. Такие обращения провоцируют народный гнев»; «А кто сидит в этой Палате? Хорошо устроенные деятели, владельцы оптовок, магазинов, у которых все налажено»; «28 июля собираемся в столице или на границе?»: «Я уже транспаранты готовлю!»; «Общественная палата, вы только о себе думаете? Вы решаете за нас всех? Молодцы, очень вы беспокоитесь за свой народ!»; «В Палате сидят пожилые люди, которые переживают за свое здоровье. А еще прикрывают нашу власть, на случай если не откроют границу и в августе. При этом в основном не следят за ситуацией в соседнем Краснодарском крае, а там уже миллионы за месяц отдохнули – и ничего страшного не произошло»; «Палата №6»; «Засиделась эта бестолковая Палата в креслах! Разогнать их надо»; «Чем известна эта организация, кроме болтологии? Какое она имеет право, моральное или юридическое, рекомендовать президенту?»; «Общественная палата пусть оплачивает учебу наших студентов и кормит их»; «Это специальный заказ с тем, чтобы Общественная палата сделала такое обращение к президенту! В этой палате вообще есть разумные люди?»; «А что за апелляция к ситуации в соседних государствах и Краснодарском крае? Мы видим переполненные пляжи и все остальное, люди счастливы, живут обычной жизнью, никаких ограничений»; «Вообще не думают мозгами! Мозги хоть есть у них?! Ходят тут в галстуках, надутые, важные!»

Я позвонил сегодня одному из членов Совета ОП и спросил, читал ли он эти интернет-комментарии, которые обрушились на Палату. Но он бодрился: «Ничего, зато наше слово что-то значит, раз вызвало такой резонанс. Пусть говорят».

Были, надо сказать, и не только такие эмоциональные интернет-отклики исключительно со знаком минус. Один форумчанин стал рассуждать: «К чему это? Митинговать бессмысленно. Пусть Абхазия хоть трижды откроет границу, Россия ее не будет открывать. И что, штурмом российскую границу брать будете? Полный бред. Войны нет, грузы, товары, продукты через границу провозить можно (только законным образом, а не леваком), гастарбайтеры работали и работают, а абхазы сидят, типа скоро голод начнется. Нет денег и работы? Почему бы не выслать (или не уволить) всех иностранных рабочих и самим не поработать? Почему не сделать приоритетным прием на работу в первую очередь граждан Абхазии? Все решаемо, хватит сидеть, работать начинать пора».

Ему ответили, что масштабный митинг на границе может стать способом воздействия не только на абхазские власти, но и на российские. А еще одна форумчанка начала объяснять, что не надо понимать ситуацию так, будто в скорейшем открытии границы заинтересованы только работники турбизнеса (в принципе, это никакое не открытие, но тем не менее): «Совет Общественной палаты, видимо, не до конца понимает, что из-за закрытой границы страдают не только граждане, занятые в сфере туризма, но и все остальные. Может быть, у меня получится популярно объяснить? На туристах напрямую заработают владельцы гостиниц и те, кто сдает комнаты, владельцы столовых, ресторанов, апацх, заработают деньги и наполнят казну в виде налогов такие объекты, как Рицинский заповедник, Новоафонская пещера и мн. др. При этом зарабатывают не только сами владельцы, но и десятки людей, работающих у них. Заработанные деньги не будут лежать мертвым грузом, их обладатели будут покупать товар в магазинах, ларьках, на рынке – так появятся деньги у продавцов... Думаю, ясно, что и далее будет происходить аналогичный «круговорот». Таким образом, если «занятые в туристическом бизнесе» граждане зарабатывают непосредственно, то гораздо большее количество людей заработают опосредованно!»

Вспоминаются два частных разговора. Один из них, в журналистской среде, происходил еще где-то в начале лета. Кто-то из собеседников высказал мысль, что в турсезоне прямо или косвенно заинтересованы 90 процентов населения Абхазии, и только у 10 процентов достаточно серьезная финансовая «подушка безопасности», чтобы вообще не думать о нем. С этими цифрами никто не стал спорить, хотя понятно, что они были названы «на глазок». Второй разговор состоялся между двумя сухумцами на днях. Один из них стал допытываться у другого: «Ну, вот скажи – лично ты все-таки за открытие границы или против?» Тот ответил образно: «Одно полушарие моего мозга – за, а другое – против». Первый признался, что у него примерно так же, но то полушарие, которое «за», все-таки больше».

И еще. Громкие и дружные интернет-протесты против вчерашнего письма Общественной палаты и принятого 21 июля распоряжения президента о продлении ограничительных мер на границе на неделю не должны, впрочем, вводить в заблуждение и свидетельствовать о полном единодушии по этому вопросу в Абхазии. Учтем, помимо прочего, что в комментариях в соцсетях «кучкуются» обычно единомышленники. Достаточно вспомнить, как накануне 21 июля, когда у некоторых в обществе на основании ряда публикаций СМИ создалось впечатление, что границу вот-вот откроют, противники этого буквально заистерили в фейсбучных комментариях. Можно не сомневаться, что если в ближайшее время мы станем-таки свидетелями этого открытия и заезда в Абхазию иностранных туристов, те же пользователи в соцсетях резко активизируются. Правда, судя по всему, число их в республике намного меньше требующих открытия границы.

Собственно, это столкновение мнений в Абхазии нынешним летом прогнозировалось еще в начале весны, даже раньше, чем ВОЗ объявила коронавирусную пандемию. Правда, тогда у многих существовало представление, можно назвать это иллюзией, что новый коронавирус исчезнет сам по себе с наступлением летнего зноя. Характерен заголовок публикации о ситуации в Абхазии 30 марта на «Эхе Кавказа» «Нам бы только месяц простоять и до лета продержаться…» В принципе, высокая температура воздуха действительно враг коронавируса. Вот как об этом говорил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на одном из заседаний Координационного штаба по защите населения от коронавируса: «В летний период присутствует достаточно много факторов, ослабляющих вирус в окружающей среде, – солнечный ультрафиолет, прогреваемый воздух, высокая влажность в нашем климатическом регионе и концентрация в воздухе бактерицидных веществ (особенно в 10-15 метрах от моря – йода)». Мы это видим и по ситуации с пандемией в мире: сейчас она особо быстрыми темпами распространяется в странах Южного полушария, где зима. И тем не менее лето не принесло избавления от коронавирусной инфекции. И дилемма в Абхазии стала во весь рост.

Характерен заголовок в одном из местных СМИ, основанный на абхазской поговорке, которую можно перевести примерно так: «Чтобы и мясо пожарилось, и деревянный шампур не сгорел». А в одной из газет опубликована иллюстрация к русской сказке, где изображен всадник перед каменным валуном. А надпись на валуне гласит: «Налево пойдешь – турсезон и деньги потеряешь, направо пойдешь – здоровье потеряешь…»

Эмоции сторонников срочного открытия российско-абхазской границы в республике подогреваются и многочисленными публикациями интернет-изданий в РФ типа этой – «Приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах. В Сети призвали срочно «открывать Абхазию и Турцию». Вот что в ней сообщается: «На кадрах, опубликованных в паблике «Типичный Сочи» во «ВКонтакте», виден пляж «Мандарин» в центре Адлера, на котором купаются сотни человек. «Надо срочно открывать Абхазию и Турцию! Отдыхающие на пляжах уже не помещаются», – написал автор видео. В комментариях пользователи отметили, что в Сочи такую картину можно наблюдать повсеместно: в этом году на курорты приехало огромное количество туристов, которым приходится «лежать друг на друге» из-за недостатка свободного места. «Сомнительное удовольствие», «Это не отдых, а ужас», «Люди сошли с ума ради моря, в которое даже войти спокойно нельзя, потому что очередь…» – пишут в комментариях под видео».

А в это время рядом, на пляжах Абхазии – пустота. Кстати, первые призывы в Facebook собраться на митинг за открытие границы прозвучали в Абхазии еще в конце мая, но тогда у подавляющего большинства они вызвали недоумение и осуждение, даже были восприняты как неадекватные. Сейчас, когда остается лишь пара месяцев потенциального курортного сезона, и на фоне туристического бума на курортах Краснодарского края и Крыма, ситуация совсем другая.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия