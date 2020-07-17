Абхазская неделя: обманутые надежды на курортный сезон

Ожидания жителей Абхазии на открытие российско-абхазской границы были на этой неделе жестоко обмануты. Несмотря на то, что за более чем три недели в стране не зафиксирован ни один случай заболевания коронавирусом, объявленного на 15 июля открытия границы не произошло. Власти перенесли его на 21 июля.

Однако вскоре выяснилось, что и эта дата ничем не подкреплена. Об этом свидетельствует срочная командировка министра иностранных дел Даура Кове в Москву для переговоров с главой Роспотребнадзора. Не могу сказать, что успешных, так как из официальной информации следует, что Роспотребнадзор намерен провести в Абхазии мониторинг ситуации с коронавирусом. Ни дата проведения мониторинга, ни его продолжительность указаны не были. Из чего возникает подозрение, что курортный сезон в Абхазии отменяется.

Эта новость вызвала недовольство части жителей страны, заработки которых напрямую зависят от туристического сезона. Пользователи соцсетей выражали возмущение нерасторопностью руководства страны, которое приступило к непосредственному «разруливанию» ситуации уже после обозначенной президентом даты открытия – 15 июля, отсутствием каких-либо планов по выходу из кризиса и, конечно, проблемами, возникающими с выплатой заработных плат и социальных пособий. Благо, гнев «ушел в свисток», так и не переступив границ «Фейсбука».

Другая часть государственной границы – с Грузией – в третий раз открылась на этой неделе для въезда жителей Абхазии, находящихся в Грузии. Всего за три «гуманитарных коридора» в страну въехало до двух тысяч человек.

Результаты довыборов в парламент были объявлены на этой неделе Центральной избирательной комиссий. По трем округам они признаны состоявшимися, по одному – будут проведены повторные выборы, так как ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. На этих выборах Центризбирком, так и не дождавшись от парламента внесения поправок в закон о выборах, своим решением убрал из бюллетеней графу «против всех». Эта графа вызывает постоянные споры при подсчете голосов и даже стала поводом для отмены результатов выборов президента в 2019 году. Но на сей раз никакие правозащитники не стали выражать протест по поводу того, что граждан лишили права выразить свое мнение, используя графу против всех. Подозреваю, что в результате отмены этой графы на одном из округов (где выборы признаны несостоявшимися) было зафиксировано большое количество испорченных бюллетеней. «Не мытьем, так катаньем», избиратели все равно выразили свое отношение к довыборам.

На этой неделе президент Аслан Бжания наконец-то справился с назначениями министров – пятнадцатым стал глава МИД Даур Кове, который и ранее занимал эту должность. Назначены почти все главы администраций районов, кроме приграничного с Грузией – Галского. По-прежнему остаются «бесхозными» и несколько государственных компаний. Общественность объясняет такую нерешительность главы государства конфликтом между президентом и премьером в кадровых вопросах.

Параллельно с назначениями президент начал вводить новшества в упомянутом уже Галском районе, отменив ноябрьское распоряжение главы администрации района об уплате в фонд детского реабилитационного центра 5% с проектов, осуществляемых международными и неправительственными организациями, работающими в районе. Другим указом президент уравнял ставку земельного налога по всей стране, наполовину сократив размер земельного налога, поступающего с плантаций ореха в Галском районе. Здесь налог составлял 2 200 рублей в год с гектара взрослых насаждений. Таким образом, «одним взмахом пера» президент сократил бюджет района, который и без того находится на дотации, на 5 миллионов рублей.

Депутат парламента Натали Смыр выражает сомнения в законности решения, принятого президентом, который единолично, без парламента, внес изменения в Закон о государственном бюджете на 2020 год, за который голосовали депутаты парламента. Бывший глава района Темур Надарая, комментируя данный указ президента, отмечает, что такие ставки налога существуют в районе с 2003 года, и, принимая решение, глава государства должен был предусмотреть источники дополнительных субсидий для района. А глава одного из сел выразил сожаление, что теперь в сельских администрациях района не будет денег даже на покупку бумаги и краски для принтера.

Но от президентских указов к правопорядку. Сотрудники МВД и СГБ провели «оперативные мероприятия» в Галском районе. Задержано восемь жителей, у которых в домах проведены обыски. По версии МВД, озвученной в публичном пространстве, все они являются членами преступного сообщества – «ворами в законе» и «смотрящими». Напомню, что в Абхазии нет закона об ОПГ, и данное обвинение (черт с ней, с презумпцией невиновности) не вписывается в законодательство страны. Поэтому семеро из восьми задержанных подвергнуты административному наказанию за хранение марихуаны (от 15 до 30 дней ареста), на двоих возбуждены уголовные дела по статье «Хранение боеприпасов». Однако такое «хранение боеприпасов» может вызвать в Абхазии только удивление. У одного из задержанных изъята ручная граната, у второго – незначительное количество патронов. Думаю, что данное задержание вызовет интерес не только у меня, но и у уполномоченного по правам человека, как, впрочем, и рассматриваемое в сухумском суде дело о пытках заключенного.

Сухумский суд на этой неделе приступил к рассмотрению дела по обвинению сотрудников МВД в пытках (официально – превышение должностных полномочий и халатность, повлекшие смерть) задержанного Анзора Тарба, который подозревался в соучастии в похищении человека. По версии обвинения, четверо сотрудников милиции, являясь должностными лицами, находясь при исполнении служебных обязанностей, «умышленно совершили явно выходящие за пределы своих полномочий действия, повлекшие нарушение прав и законных интересов граждан», выраженных «в незаконном принуждении Анзора Тарба к признательным показаниям по похищению гражданина Мерцхулава, и дальнейшего насильственного удержания Тарба путем применения насилия с использованием спецсредств». Все подсудимые свою вину отрицают, а адвокаты утверждают, что в материалах дела отсутствуют основания для убедительного вынесения обвинительного приговора их подзащитным, и обвиняют следственные органы в необъективности и предвзятости. По данному делу «о превышении должностных полномочий и халатности» в качестве потерпевшего проходит еще один заключенный, подвергнутый насилию, – Нугзар Папава, который также обвиняется в причастии к похищению человека.

Еще одно судебное разбирательство в ближайшее время, возможно, привлечет внимание общественности. Коммерческий «Сухум-банк» решил защитить свою деловую репутацию, подав иск против информационного агентства «Апсныпресс». ИА разместило в ленте заявление государственной компании «Абхазтоп», обвиняющей банк в выдаче необоснованного кредита. Вслед за заявлением «Абхазтопа» последовало заявление «Сухум-банка», в котором он опровергает все обвинения. И это заявление было размещено в ленте информационного агентства. После обмена заявлениями руководство банка подало иск против информагентства, так как считает, что, разместив заявление, журналисты нанесли ущерб деловой репутации банка.

Сообщество журналистов Абхазии восприняло данный иск как попытку оказания давления на СМИ, свободу слова и призвало банк отозвать «необоснованный иск». Призыв журналистов не был услышан, и руководство банка сообщило, что готово отказаться от исковых требований по возмещению материального ущерба только при условии «реальных извинений» от ИА «Апсныпресс».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия