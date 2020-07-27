Дендропарк и поедатели асфальта

Сейчас буду делать каминг-аут. Нет-нет, это не то, о чем вы сразу подумали.

Сейчас я буду признаваться в страшном преступлении. В святотатстве и государственной измене. В идолопоклонстве в отношении Бидзины Иванишвили и тайной, настолько тайной, что и сам долгое время не подозревал, работе на нашего правящего олигарха.

Как говорится, «он долгое время прикидывался честным человеком».

В общем, не закидывайте меня камнями – на днях я посетил дендропарк на черноморском побережье. Тот самый, который построил Наш Светоч на свои деньги. То самый, для которого он в течение многих лет, под гневные возгласы оппозиционно настроенных граждан перетаскивал гигантские деревья через всю страну.

В глазах радикально-оппозиционной общественности посещение дендропарка означает официальное признание в том, что являешься рабом Бидзины. Любой, кто зашел в дендропарк и его не стошнило от омерзения, автоматически признается безоговорочным «мечтателем».

Что ж, давайте выскажу несколько соображений по этому поводу.

В Грузии, как в стране исключительно левой и ориентированной на халяву, сложилось стойкое представление о том, что любой объект, не ставящий перед собой целью массовое и немедленное обогащение граждан, является бесполезной тратой времени и денег.

При прошлой власти часто можно было услышать – «Ну и что, что они дороги делают? А нам что делать, асфальт есть?..» Эта идеология – крайне антигосударственная и безграмотная, она основана на полном непонимании того, что инфраструктура, дороги, мосты и другие объекты, такие, например, как дендропарк, со временем начинают способствовать росту экономики.

В свое время в реконструкцию старого Тбилиси было вложено десятки миллионов долларов – под недовольный вой поедателей асфальта. После этого прошло немало лет, и обновленный город на сегодняшний день давным-давно окупил все расходы и приносит немалую прибыль как государству, так и частным лицам.

Если бы тогда, в 2000-е годы, идеология «А нам что – асфальт есть?» победила – то Грузия сэкономила бы пару десятков миллионов, и в итоге не было бы никакого туризма… О, надеюсь, никто всерьез не думает, что сотни тысяч туристов ежегодно прибывают в Тбилиси исключительно для того, чтобы полюбоваться на «хороших парней»?

Второе соображение – в Грузии привыкли к демонизации противника. Если у власти ваш враг, то это значит, что ничего хорошего в период его правления сделано быть не может, а если и было что-то хорошее, то в конечном итоге, все равно – плохо.

Сама мысль о том, что «ОНИ» могли сделать что-то хорошее – это ересь и святотатство, после которого гарантируется членство в списке «продавшихся».

Это касается даже того, что делают все – к примеру, прошлая власть активно строила дороги, и нынешняя это направление активно продолжает. Как можно ругать одних и хвалить других за одно и то же действие?

Вот вам это кажется невозможным, но на самом деле – это проще простого. «Наши» строили (строят) дороги для благополучия страны, а «ЭТИ» – ради того, чтобы воровать.

Такая постановка вопроса лишает смысла любую дискуссию и может обесценить любую, самую полезную инициативу. Своровать денег можно из любого, самого правильного проекта. А вы идите и доказывайте, какова ваша мотивация – строить или воровать?

Я прекрасно помню постоянное недовольное бурчание нынешних «мечтателей», которые жаловались на проекты, осуществленные прошлой властью, – «Эх, какой прекрасный город был Батуми, и во что его превратили».

Я даже однажды прочитал в своем роде бессмертный комментарий по поводу реконструкции города Сигнахи. Это было нечто – «Прекрасный был город, а главное, оригинальный. А сейчас – как какая-нибудь Австрия».

И действительно… Разве может быть что-то более ужасное, чем сделать город, похожим на Австрию? Ведь какой город самый уродливый в мире? Наверное, думаете, что какая-нибудь Дакка или Киншаса? А вот и нет – это Вена… То ли дело Сигнахи 90-х годов.

Говорить сегодня «Зачем нам дендропарк, народ голодает» – это ровно то же самое, что «Какой смысл от их гостиниц? Все равно в них кроме иностранцев никто не отдыхает»… Никакой разницы нет – просто стороны поменялись ролями.

Честно говоря, никогда не понимал, почему оппозиция так взъелась на злосчастное перетаскивание деревьев через всю страну. Это выглядело комично и было очень похоже на каприз эксцентричного миллиардера, но по масштабам вредительства никак не тянуло на ежедневное нахождение в топе теленовостей на протяжении пяти лет. Ну покупал чувак деревья за свой счет, кому какое дело? Можно подумать у «мечтателей» других, более значительных грехов нет.

И, наконец, последнее – оно же самое главное.

Уметь признавать достижения противников – делает честь не вашему противнику, а вам самим. Постоянная, лишенная смысла критика ради критики в итоге ее же и обесценивает: какой смысл слушать людей, которые в любом случае будут ругаться последними словами?

Признание достижения противника – это не легитимация его правления.

Посетив дендропарк, я чудесным образом не стал «бидзинистом». Для меня Иванишвили был, есть и остается неприемлемой фигурой, хотя бы только по двум причинам: первая – это «Грузия начала войну в августе 2008 года», вторая – постепенное и теперь уже наглядное возвращение криминального мира в мейнстрим.

Если первое – это безобразная и безответственная, но все-таки просто риторика, то второе – преступление перед будущим собственной страны. Идти на сговор с криминальным миром ради его помощи на выборах – это абсолютное зло, оно не имеет срока давности и оправдания.

«Грузинская мечта» вернула в страну криминальные понятия и посадила на голову населения криминальных смотрящих – в условиях Грузии это самое тяжкое преступление, которое не затмить даже сотней дендропарков. Автор этого преступления – Бидзина Иванишвили, и никакие лемуры с розовыми фламинго этого изменить не смогут. Поэтому не надо стесняться считать хорошее хорошим. Одно никак не исключает другое – «воровскую мечту» надо гнать из власти пинком под одно место.

Но при этом дендропарк – действительно очень хорош.

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