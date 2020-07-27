Молчаливый транзит

Минобороны Азербайджана заявило о гибели армянского солдата, с которого, по версии Баку, и началась последняя эскалация ситуации на границе двух стран. Тем временем Грузия продолжает вяло комментировать обвинения со стороны азербайджанских СМИ и некоторых политиков в том, что через ее территорию в Армению были поставлены и планируются поставки больших партий вооружений.

Грузия не является страной для транзита вооружений в страны-партнеры, находящиеся в состоянии конфликта. Правительство Грузии продолжает отбиваться от вопросов касательно обвинений, появившихся в азербайджанской прессе. Но если до этого Тбилиси обвиняли в транзите вооружений из Сербии в Армению, то теперь на повестке новый кейс – якобы Россия готовится отравить в Армению через Грузию три сотни военных грузовиков. Распространившуюся информацию пришлось комментировать советнику премьер-министра страны Ираклию Чиковани. Последний, впрочем, также не отличился конкретикой:

«К сожалению, это не первый случай, когда конкретные СМИ пытаются исказить информацию и, следовательно, представить ее так, как выгодно им».

Под конкретными СМИ Чиковани подразумевает главный оппозиционный телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), который со ссылкой на свои источники и распространил данную информацию.

Впрочем, в правительстве Грузии упорствуют: информация как азербайджанского издания, поднявшего эту тему, так и грузинских СМИ, подхвативших ее, «неточная». Впрочем, «точной» в Тбилиси почему-то предпочитают не делиться.

Премьер-министр Георгий Гахария также уверяет: угрозы стратегическому партнерству между Тбилиси и Баку нет. И это – главное:

«У Грузии, конечно, не будет политических проблем, поскольку мы выполняем свои обязанности в полном соответствии с международным правом. Эти сообщения являются лишь неточной информацией, распространяемой средствами массовой информации. Она будет представлять интерес только тогда, когда станет предметом обсуждения двух стран».

Пока предметом обсуждения двух стран эта тема, действительно, не стала, на что обращает внимание эксперт Центра стратегического анализа Грузии Торнике Шарашенидзе. По мнению политолога, схема с поставками вооружений из Сербии в Армению через Грузию слишком фантастична, чтобы воспринимать ее всерьез:

«На территории Армении находится российская база, и там Армения всегда может купить сколько угодно оружия и боеприпасов. Это гораздо проще и дешевле, нежели тащить оружие из Сербии. Таким образом, информация абсолютно нелогична. Не говоря уже об очень «желтом» источнике ее распространения. Ровно также очевидно и то, что в самом Баку не поверили в этот бред, иначе бы вызвали нашего посла».

Что касается новой информации о готовящейся поставке партии вооружений из России в Армению, то транзит российских военных грузов по территории Грузии запрещен действующим законодательством страны. При этом на каждый военный транзит из любой другой страны необходимо специальное разрешение грузинского Минобороны, подразумевающее наличие всей необходимой документации, включая сертификат происхождения груза. Более того, в конечном пункте назначения военный атташе Грузии должен подтвердить соответствие груза, чтобы оружие не пропало по дороге.

Соучредитель Центра стратегического анализа Грузии Теона Акубардия считает важным, чтобы на обвинения, прозвучавшие в средствах массовой информации Азербайджана, несмотря на то, что эти обвинения не были официальной позицией Баку, правительство Грузии ответило максимально четко:

«Это очень важный момент как для местной, так и для азербайджанской аудитории. Грузия является важным стратегическим партнером Азербайджана, информация подобного типа наносит большой ущерб нашим отношениям и противоречит интересам всех стран, кроме Российской Федерации. Вместе с тем Грузия соблюдает строгий нейтралитет в конфликте, так как для нашей страны крайне важно сохранение стабильности в регионе. Сейчас правительство обязано в рамках Совета безопасности подробно рассмотреть весь комплекс угроз безопасности Грузии как по кейсу армяно-азербайджанского противостояния, так и в более широком контексте региональной безопасности в целом. Необходимо также проанализировать попытки испортить наши отношения с соседями и выработать комплекс конкретных мероприятий, которые бы воспрепятствовали третьей стороне посредством подобных провокаций усилить свои позиции в регионе».

Впрочем, есть и другое мнение – за всей этой историей стоит Россия. А транзит вооружений – результат давления Москвы на Тбилиси. Во всяком случае, такой версии придерживаются многие оппозиционные политики в Грузии.

При этом бывший министр обороны страны Тинатин Хидашели считает: если транзит военного груза действительно имел место, то настоящим заказчиком может быть только Москва:

«Нельзя сваливать на неосведомленность, и, если это окажется правдой, можно со всей ответственностью заявить: тут не может быть других причин, кроме того, что это было прямое требование со стороны Российской Федерации по отношению к властям Грузии».

Если это так, то у Тбилиси могут возникнуть проблемы не только с Баку, но и с Анкарой. Турция в армяно-азербайджанском конфликте занимает вполне четкую позицию. Так что нежелание грузинских властей добавить в историю с вероятными военными поставками в Армению конкретики, по мнению наблюдателей, может быть обусловлено именно этим фактором. Перспектива получить одновременно неудовольствие со стороны двух стратегических партнеров вряд ли обрадует официальный Тбилиси.