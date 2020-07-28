В Москве арестованы 15 участников столкновений армян с азербайджанцами, сообщает РБК. Всем им предъявлено обвинение в хулиганстве в составе группы лиц и определена мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Сообщается, что среди них есть не только граждане Армении и Азербайджана, но и граждане России.

Ранее Кузьминский районный суд Москвы арестовал троих участников массовой драки между армянами и азербайджанцами на юго-востоке Москвы. Один из них также оказался гражданином России.

Противостояние армян с азербайджанцами начались в Москве после того, как 12 июля на границе Армении и Азербайджана произошло вооружённое столкновение, продолжавшееся несколько дней. Стороны обвинили друг друга в намеренной провокации, а также сообщили о потерях – всего около 20 человек.



В ходе столкновений между диаспорами в Москве были разгромлены несколько магазинов и кафе, принадлежащих как армянам, так и азербайджанцам. Полиция задержала свыше 30 участников стычек.