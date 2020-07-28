О чем Помпео говорил с Гахария? Один разговор – две версии

Бурные дискуссии последовали в Грузии за телефонным разговором госсекретаря Майка Помпео с премьер-министром Георгием Гахария. В оппозиции этот разговор сочли последним строгим предупреждением Госдепа США перед парламентскими выборами, представители правящей силы считают иначе. Беседа Помпео – Гахария привлекла внимание и тем, что пресс-релизы, обнародованные после телефонного разговора в Вашингтоне и Тбилиси, значительно разнятся.

Разговор был кратким, с четко поставленными перед правительством Грузии задачами – это если судить по длине и содержанию пресс-релиза Госдепа США о телефонном разговоре госсекретаря Майка Помпео с премьер-министром Георгием Гахария. Вашингтонское изложение сути беседы помещается в трех абзацах. В первом и в последнем отмечена поддержка США Грузии в вопросах борьбы с пандемией COVID-19 и территориальной целостности. Говорится и о том, что госсекретарь «согласился с премьер-министром Гахария в необходимости со стороны России остановить свои дестабилизирующие действия и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года».

Основная же часть текста касается предстоящих выборов и проблем в системе правосудия.

«Госсекретарь Помпео также подчеркнул важность проведения свободных, справедливых и прозрачных парламентских выборов в октябре этого года, отметив, что равные условия являются неотъемлемой частью демократических выборов. Он высоко оценил принятие конституционных поправок, устанавливающих частично пропорциональную избирательную систему, и подчеркнул важность неукоснительного осуществления недавно проведенных избирательных реформ. Секретарь призвал продолжать усилия по укреплению независимости грузинской судебной системы в качестве важного шага для привлечения иностранных инвестиций и предостерег от политизации судебного и избирательного процессов в Грузии», – говорится в заявлении пресс-службы Госдепа США.

Совсем иначе и с другими акцентами пересказывает разговор Помпео с Гахария пресс-служба правительственной администрации. В тексте 12 абзацев, но ни в одном из них не упоминается предупреждение госсекретаря о недопущении политизации судебных и избирательных процессов. Зато говорится о том, что Майк Помпео похвалил Грузию за эффективную борьбу с пандемией, за участие Грузии в международных миссиях в Афганистане.

Из грузинской версии пресс-релиза складывается впечатление, что не госсекретарь США поднимал проблемные вопросы, а сам премьер-министр опережал его и первым ставил в известность о проделанной работе в этих направлениях. В таком же духе говорил сегодня и министр иностранных дел Давид Залкалиани:

«Говоря о реформе правосудия, премьер-министр отметил, что грузинская сторона готова продолжать работы в направлении усиления независимости правосудия. Конечно, было уделено внимание и успешно проведенной правительством «Грузинской мечты» реформе избирательной системы. Эти реформы заслужили высокую оценку госсекретаря. Уделялось внимание также будущим парламентским выборам, которые будут свободными, справедливыми и прозрачными, мы их, конечно же, тоже проведем успешно».

Министр Давид Залкалиани также сообщил, что в позитивном ключе был рассмотрен вопрос инвестиции американских компаний. По его словам, уже 300 компаний выразили свою заинтересованность. Позитивную информацию омрачила только американская нефтегазовая компания Frontera. В сегодняшнем заявлении она уличила правительство Грузии в неискренности и призвала его прекратить «ложную и вредоносную пропаганду».

Именно противостояние правительства Грузии с компанией Frontera побудило американских конгрессменов еще в начале года адресовать премьер-министру Гахария гневные письма о притеснении американского бизнеса в Грузии.

В стане оппозиции назвали проявлением лицемерия то, что «Грузинская мечта» приписывает себе заслугу в принятии конституционных поправок и реформе избирательной системы, хотя пошла на это только после интенсивного давления западных партнеров. Оппоненты власти сочли, что госсекретарь неспроста позвонил премьер-министру, ведь 25 июля Палата представителей США утвердила пакет поправок к Акту об ассигнованиях на 2021 год (224 «за», 189 – «против»). В нем говорится о том, что Штаты придержат выдачу 15% из 132-миллионного пакета финансовой помощи правительству Грузии до тех пор, пока госсекретарь не определит и не сообщит Комитету по ассигнованиям об эффективных шагах, предпринятых правительством Грузии для укрепления демократических институтов и борьбы с коррупцией. Отдельно говорится и о необходимости ограничения неформального влияния олигархов на деятельность правительства.

И хотя пакет поправок должна утвердить и Верховная палата конгресса, а потом подписать президент США, в стане оппозиции возможные ограничения считают уже свершившимся фактом. Звонок госсекретаря США к главе правительства Грузии один из лидеров «Нацдвижения», депутат Саломе Самадашвили расценивает как последнее предупреждение:

«Госдеп начал подготавливать отчет, который ему поручил конгресс, когда утвердил финансовую санкцию на выделенную Грузии помощь. Госдеп посчитал нужным предупредить правительство «Грузинской мечты» о тех результатах, которые последуют за фальсификацией выборов. Фактически госсекретарь провел предупредительную беседу с премьер-министром страны по поводу предстоящих парламентских выборов и использования правосудия в политических целях».

То, что телефонный разговор Помпео с Гахария носил предупредительный характер и не был рутинной беседой стратегических партнеров, убеждены многие наблюдатели, правозащитники, среди них и исполнительный директор НПО «Справедливые выборы» (ISFED) Элене Нижарадзе:

«Международные партнеры с особым вниманием следят за событиями, происходящими в стране. Об этом свидетельствуют и другие заявления, мы все знаем, что при посредничестве западных партнеров и состоялось соглашение между правящей и оппозиционными партиями по поводу реформы избирательной системы. Соответственно, наши политические акторы должны помнить и знать, что интерес к этим процессам увеличится, а не уменьшиться».

О том, что Вашингтон будет пристально следить за выборами, к концу дня подтвердила и посол США Келли Дегнан. Она назвала предстоящие выборы хорошим шансом для Грузии проявить верность демократическим процессам. Это когда на выборах не будут запугивать избирателей и подкупать голоса, уточнила американский дипломат.