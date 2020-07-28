«Что наша медицина сможет сделать, если они начнут болеть?»

Абхазии нелегко без туристов, но и их приезд внушает опасения. Можно ли открывать турсезон и если да, то в каком режиме? Наш традиционный сухумский опрос.

– В каком режиме Абхазия может принимать туристов? И надо ли вводить какие-то ограничения, например, ношение масок?

Ахра Аристаа: Абхазия если будет принимать туристов, естественно, только в режиме ограничений, включая ношение масок, и только в отдаленных местах от городов в том количестве, которому, согласно проценту заболеваемости, государство может гарантировать лечение. Если 100 человек мы можем лечить одномоментно, то это не более 7 000 туристов в течение двух недель. Включая наших граждан, которые будут допущены к работе с туристами. Естественно, штрафы за отсутствие масок, как в Черногории. И, естественно, это опыт Испании, когда туристов по квоте, например, из Германии, только 10 000 тысяч разместили в отдельных отелях.

– Вы будете предпринимать какие-то меры предосторожности, если появятся все-таки туристы?

Ахра Аристаа: Меры предосторожности я уже предпринимаю и члены моей семьи в эти дни, когда у нас стали заболевать люди. Это и ради окружающих, и ради нашего здравоохранения, учитывая то, что большие нагрузки, к сожалению, не выдержат наши врачи.

Юлия Соловьева: Вообще, этот сезон должен быть очень строгим. Маски должен носить весь обслуживающий персонал, все, кто контактирует с туристами. И, конечно, все должны дезинфицировать руки, следить за чистотой в городе, в магазинах.

– Будете ли вы сами предпринимать какие-то меры безопасности, если приедут туристы?

Юлия Соловьева: Я постараюсь как можно меньше бывать в местах скопления людей. И если мне придется, то, наверное, да, буду дезинфицировать руки и носить маску.

Анжела: Я против открытия границы на сегодняшний день.

– Если все-таки появятся туристы, вы сами будете предпринимать какие-то меры предосторожности?

Анжела: Конечно! Безусловно, и сегодня, когда куда-то хожу, у меня всегда в сумке дезинфицирующие средства и маски тоже.

Девушка: Я считаю, что не стоит открывать границу для отдыхающих. Наши медицинские учреждения не справятся, если начнется какая-то вспышка. Хотя эта вспышка есть и сегодня. Если приедут отдыхающие, мы же не знаем, из каких регионов они приезжают? И какие у них справки? Что наша медицина сможет сделать, если они начнут болеть? И вообще, то, что ограничения сняли для наших граждан, они едут в Сочи, то есть один раз могут пересекать границу, этого тоже нельзя было делать. Вот мы получили сегодня результат.

– Вы будете предпринимать какие-то меры предосторожности, если все-таки появятся туристы?

Девушка: Вообще-то, я уже сегодня эти меры предпринимаю. Я надеваю уже маску, пользуюсь дезинфицирующими средствами, стараюсь избегать мест скопления людей.

Ада Кварчелия: Если туристы будут заезжать, то, конечно, группами, очень организованно, не контактируя особо с местным населением. Что касается временного проживания, то, конечно, должна их сопровождать справка, которая подтверждает о том, что они ничем не болеют, у них нет коронавируса. Необходимо иметь данные об этом человеке, географию его маршрута. Вопрос в том, сможем ли мы все это организовать? Безопасность нашего народа стоит на первом месте, а потом уже все остальное.

Даур Латария: В старину у абхазов были свои традиции поклонов и приветствий. Никогда абхазы близко друг к другу не подходили, не целовались, не обнимались. В старину вообще это считалось позором. Издалека кланялись друг другу, обнимали друг друга только очень близкие. Это все почему было, потому что в старину были эпидемии, и все это выработалось у людей в виде традиций.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия