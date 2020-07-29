Людмила Скорик: «Левон Галустян знает результат своего анализа»

Депутатов и сотрудников аппарата Народного собрания Абхазии сегодня тестировали на COVID-19, здание парламента продезинфицировали. Причиной стало выявление инфекции у одного из законодателей – Левона Галустяна. Депутат выступил с несколькими заявлениями о ситуации с тестированием в республике, которые вызвали недоумение у главного санврача Людмилы Скорик.

Встреча президента Аслана Бжания с депутатами парламента и правительством, намеченная на сегодня, была отменена в связи с поступившей информацией о положительном тесте на COVID-19 у одного из депутатов. Днем парламентариев и сотрудников аппарата Народного собрания тестировали на COVID-19 и проводили дезинфекцию всех помещений.

Информацию об инфицировании депутата, не назвав его имени, подтвердил «Sputnik Абхазия» спикер парламента Валерий Кварчия. А несколько часов спустя комментарий давал уже сам депутат – Левон Галустян. Он выразил удивление тем, что в соцсетях распространяют информацию о том, что он якобы болен коронавирусной инфекцией.

Галустян сообщил, что 27 июля в понедельник приехал утром вместе со своим водителем в инфекционную больницу и сдал тест, так как является соседом человека, у которого был диагностирован COVID-19. Около пяти часов дня они поехали за результатом. У водителя тест был отрицательный, а депутата попросили приехать за ответом позже, в 20.00. Приехать в назначенное время он не смог, но уже после 20.00 в Facebook распространили информацию о том, что он болен.

Дозвониться до Левона Галустяна сегодня «Эху Кавказа» не удалось, но утром он дал комментарий телеканалу «Абаза ТВ». Галустян сообщил, что чувствует себя хорошо, но не может получить результат своего тестирования:

«Нормально все, самочувствие хорошее, никаких внешних проявлений нет, все благополучно. Удивительно, что вся Абхазия тиражирует это все, а мне, инфицированному больному, до сих пор не сообщили мой официальный диагноз. Все как-то странно… Второй день еду в баклабораторию СЭС, чтобы получить ответ или чтобы мне кто-то что-то сказал, никто ничего не говорит. Вышел какой-то охранник сегодня с проходной и сказал, что «у вас, по-моему, положительный тест». Я говорю: «Очень хорошо, спасибо, а вы мне это должны сказать или кто-то из ответственных работников?» Но никто из ответственных работников так и не подошел».

Депутат рассказал, что связывался с главным санитарным врачом Абхазии Людмилой Скорик, сообщил ей о своем желании получить какие-то официальные данные, но она переадресовала его к главному санитарному врачу города Алле Беляевой. По словам Галустяна, ответа ему никто так и не дал.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявила «Эху Кавказа», что никто из специалистов и медиков информацию о состоянии здоровья депутата не разглашал, она является медицинской тайной, а источником информации стал сам депутат:

«Вы знаете, эту информацию мы не имеем права распространять. Особенно когда сам пациент открыто через соцсети опровергает информацию. Медицинская документация – только для медицинских работников. И если сам пациент не хочет говорить действительную информацию, а хочет запутывать все окружающее его население и своих избирателей, то это его право. Мы, медицинские работники, имеем четкий подход к лечению пациентов. Мы никогда не разглашаем состояние пациента и информацию о его состоянии здоровья. Мы рассказали об этом непосредственно ему. Мы не выносили информацию в соцсети, мы не выдавали информацию по состоянию его здоровья никому. Вся информация, которая сейчас выложена в Интернет, шла именно от депутата парламента Галустяна».

Людмила Скорик утверждает, что депутат проинформирован о результатах своего теста, но почему-то не соблюдает рекомендации, данные ему специалистами:

«Он должен находиться на изоляции дома. Он грамотный человек, он знает, как нужно оберегать своих избирателей от этого заболевания. Вместо этого он разгуливает по городу, ездит в лабораторию, которая закрыта, которая вообще недоступна для посещения. И он выкладывает об этом информацию в Интернет, где об этом читают люди, не совсем понимающие, что медицинская лаборатория, где проводятся исследования на молекулярном уровне, это 3-й класс опасности, то есть лаборатория должна быть закрытая. Даже я не могу там находиться, потому что я к управлению отношусь, а не к лаборатории, понимаете? Естественно, его не пустили в лабораторию, никто ему результаты анализа на руки не отдавал. С ним разговаривали профессионалы, ему объяснили его действия, а вместо этого он нарушает все те рекомендации, которые ему дали врачи.

– Он знает свой результат?

– Конечно!»

Об ухудшении эпидемиологической обстановки сообщил сегодня президент Аслан Бжания, который обратился к народу Абхазии. Он сказал, что руководство с пониманием относится к трудностям, возникшим в связи с закрытой российско-абхазской границей, и заверил, что решение в ближайшее время будет найдено:

«Мы понимаем, в какой ситуации оказались граждане из-за закрытия государственной границы. Но мы исходим из того, что не может быть у государства выше ценности, чем жизнь и здоровье граждан. Открыть государственную границу с Российской Федерацией в одностороннем порядке невозможно. Руководство Абхазии на постоянном контакте с российской стороной для выработки наиболее безопасного для жизни и здоровья граждан обеих стран решения. В ближайшее время это решение будет найдено. Руководство Абхазии предпринимает меры для того, чтобы минимизировать для граждан последствия эпидемии. Я держу на личном контроле решение всех вопросов, связанных с защитой населения от коронавируса. С опозданием, но выплачивается заработная плата и осуществляются пенсионные выплаты. Друзья! В нашей истории бывали более сложные времена. Но народ Абхазии проявлял мудрость, выдержку и с достоинством выходил из труднейших ситуаций. Уверен, что так будет и на сей раз».

Аслан Бжания призвал проявить терпение и подумать о здоровье граждан, находящихся в группе риска. Вопросы экономического характера решатся, если люди объединят усилия.

Однако не все граждане готовы ждать и терпеть. Сегодня в центре г. Гагра около 70 человек собрались на стихийный митинг. Одни вышли на площадь потому, что из-за закрытой границы не могут решить вопросы, связанные с выездом на лечение в Российскую Федерацию; другие жаловались на то, что закончились деньги и запасов еды нет, их интересовало, будут ли социальные выплаты?

К митингующим вышел глава района Юрий Хагуш, который пообещал довести до руководства требования митингующих и попросил их набраться терпения. Митинг завершился мирно, люди разошлись по домам.

С момента объявления пандемии за несколько месяцев в Абхазии были выявлены 38 ковидположительных пациентов, причем большинство из них были курсантами военных вузов, которые вернулись в Абхазию из России. Некоторые были госпитализированы, большую часть поместили на карантин. После этой вспышки пять недель ни одного случая COVID-19 обнаружено не было.

И вот, 22 июля ситуация начала обостряться. Сначала появились двое больных коронавирусной инфекцией, у одного из них были проблемы с сердцем, и он умер от коронарной недостаточности, второго вывезли на лечение за пределы Абхазии. 24 июля коронавирусная инфекция была выявлена у пяти человек. 25 июля – у десяти, 27 июля – у двух, 28 – у шести. Таким образом, за последние шесть дней выявлено 25 случаев ковида, один человек умер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия