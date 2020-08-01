В Грузии за сутки три новых случая коронавируса, семь пациентов выздоровели

Сообщается, что пограничники начали переписывать данные граждан Белоруссии

Россия в пятницу ужесточила контроль пересечения границы с Белоруссией - - на фоне обострения отношений между странами из-за задержания белорусскими властями 33 российских граждан, как утверждается - бойцов ЧВК Вагнера.

Белорусские пользователи соцсетей в пятницу сообщают, что на основном автомобильном погранпереходе между Россией и Белоруссией на трассе Минск-Москва усилен контроль: российские пограничники переписывают данные граждан Белоруссии. Из-за этого на погранпереходе образовались очереди из автомобилей. ​

В Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области Белорусской службе Радио Свобода подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде. Это, однако, происходит не на всех пропускных пунктах.

О причинах ужесточения контроля не сообщается. В ФСБ попросили направить официальный запрос.

Движение через границу сейчас официально ограничено в связи с эпидемией коронавируса - российские граждане для выезда из страны должны предоставлять документы об уважительной причине поездки. На граждан Белоруссии однако ограничения до последнего времени не распространялись.

29 июля стало известно о задержании в Белоруссии 33-х граждан России. Белорусские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что они предположительно являются бойцами так называемой "частной военной компании Вагнера". Следственный комитет Белоруссии подозревает их в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов. Ситуация обсуждалась на совещании с участием президента Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что Россия должна дать разъяснения.

Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности надеются на скорое освобождение задержанных в Белоруссии российских граждан. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам прошедшего в пятницу совещания Путина с члена Совбеза. Оно прошло в режиме видеоконференции.

Тема задержания 33-х россиян в Белоруссии была главной темой совещания. "Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены" - говорится в сообщении.

Официальные российские лица отреагировали на сообщения о задержании россиян только в четверг. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они, по его словам, ехали транзитом в Стамбул в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту.

Журналисты также предположили, что задержанные могли направляться транзитом через Минск в Судан или Ливию, где наёмники так называемой ЧВК Вагнера участвуют в боевых действиях.

Среди задержанных есть люди, которых подозревают в том, что они ранее участвовали в боевых действиях в Донбассе против украинских сил. Белоруссия передала Киеву список задержанных 29 июля под Минском россиян, у части из которых есть украинское гражданство. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, украинская сторона проверяет их на причастность к боевым действиям в Донбассе на стороне сепаратистов. Киев ранее заявлял, что может поставить вопрос об экстрадиции задержанных.