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Мерабишвили заявил, что не претендует на места в парламенте и правительстве Грузии
Экс-премьер, бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили заявил, что не претендует на места в парламенте и правительстве Грузии.
В заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook, Мерабишвили назвал «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили единственной силой, которая может выиграть парламентские выборы и «вернуть народу будущее».
«Я решил сообщить, что не буду членом парламента и не займу какую-либо должность в будущем правительстве. Я приму участие в борьбе с режимом Иванишвили, но это будет не борьба за личную выгоду, а борьба за будущее народа», – отметил Мерабишвили. Он выразил сожаление, что оппозиционные политики часто говорят о распределении мандатов и должностей, а не о конкретных инициативах для населения.
- Мерабишвили вышел на свободу 20 февраля после 6 лет и 9 месяцев заключения. В середине июля он встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Другие новости дня
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума
Доля предпринимательских доходов в структуре заработка россиян во втором квартале 2020 года упала почти вдвое и составила 3,5 процента или 512 млрд рублей, следует из данных Росстата, с которыми ознакомился РБК. Это самый низкий показатель как минимум с 2000 года. В первом квартале этот показатель составлял 5,9 процентов или свыше 800 млрд рублей.
Реальные располагаемые доходы населения снизились на 8 процентов в годовом выражении. Это самое резкое падение с 1999 года.
Доля предпринимательских доходов россиян неуклонно падает — в 2000 году она составляла 14,7 процентов, а с 2007 года — не поднималась выше 10, следует из исторических данных Ростата, предоставленных РБК. Доля социальных трансфертов в доходах за это же время выросла с 14,1 до 21,8 процента.
Падение предпринимательских доходов в связи с эпидемией коронавируса было предсказуемым — предприятия в течение одного-двух с половиной месяцев были закрыты, а владельцы малого бизнеса вообщепотеряли источники доходов, сказал РБК главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Сказалось и падение арендных ставок, а доходы тех, кто сдавал квартиры посуточно, "обнулились", добавил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов (Росстат включает в предпринимательские доходы заработок на сдаче в аренду недвижимости).
- Наиболее остро пандемия отразилась на потребительском спросе в экономике, приведя к его резкому "сжатию". Особенно это сказалось на торговле, гостиничном бизнесе, ресторанах, спорте, массовых мероприятиях и услугах, следует из данных лаборатории "СберДанные" Сбербанка на основании анализа динамики зарплат за март—май 2020 года (банк является главным игроком на рынке зарплатных проектов, его доля, по оценке ЦБ, составляет 60 процентов). Зарплаты сократились у каждого второго работающего, а с полной потерей дохода столкнулись 2,5 процентов из тех россиян, кто был занят по состоянию на начало марта.
- Пандемия и самоизоляция ударили по сфере услуг сильнее, чем по материальному производству, рассказали в Институте исследований ВЭБ.РФ. Вклад сокращения сектора услуг (торговля, транспорт, общепит и др.) в отрицательную динамику ВВП оценивается в 8,7 процентных пункта, а базовых отраслей производства (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и др.) — только в 2,2 процентных пункта, оценили экономисты госкорпорации.
«Газпром» в Польше оштрафовали на 50 млн евро
Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши оштрафовало "Газпром" за отказ предоставить данные о проекте "Северный поток-2". Сумма штрафа составила 213 млн злотых, что эквивалентно 50 млн евро, говорится в сообщении польского антимонопольного ведомства. Это максимально возможная по закону сумма.
Причиной штрафа стал отказ "Газпрома" предоставить данные о контрактах, заключённых компанией Nord Stream 2 - дочерней компанией российской корпорации - с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода. Польское антимонопольное ведомство расследует действия шести европейских компаний, включая "Газпром", обвиняя их в создании консорциума, финансирующего строительство газопровода по дну Балтийского моря, без необходимого разрешения польской стороны. Ранее по тому же делу за "упорный и необоснованный отказ" предоставить запрошенные документы была оштрафована французская компания Engie.
"Газпром" пока не комментировал решение польского ведомства.
Формально "Северный поток-2" строит не консорциум, а полностью подконтрольная "Газпрому" компания, которая привлекает средства европейских компаний в качестве кредитов. Однако в Варшаве настаивают, что речь всё равно идёт о консорциуме, который нарушает антимонопольное законодательство.
Польша, как и ряд других стран ЕС, выступает против сооружения "Северного потока-2", считая его средством политического давления России на Евросоюз и Украину.
Газопровод по дну Балтийского моря не достроен. Его сооружение прервалось в конце прошлого года из-за санкций США и пока не было возобновлено.
COVID-19: За сутки в Армении умерло 8 человек, число подтверждённых случаев увеличилось на 52
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 52, в общем составив 39 102. «Радио Азатутюн» сообщает, что за сутки было сделано 394 теста.
По состоянию на 11:00 3 августа, число выздоровевших пациентов увеличилось на 111 и сейчас составляет 29 861.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 762.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 251, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 167 095.
В США эпидемия распространилась из городов на периферию
Координатор Белого дома по противодействию коронавирусу доктор Дебора Биркс заявила в интервью CNN, что эпидемия в США вступила в новую фазу: коронавирус распространился гораздо шире, чем это было в марте и апреле. Эпидемия поразила не только города, но и периферию.
Биркс подчернула необходимость соблюдать рекомендации органов здравоохранения: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
"Всем жителям небольших селений, вдали от городских агломераций, хочу сказать: у вас нет иммунитета к коронавирусу. Если вы живёте рядом с родственниками, людьми нескольких поколений, и в вашей местности вспышка эпидемии, вам придётся носить маски даже дома", сказала Биркс.
Новый обобщающий прогноз, опубликованный американскими центрами противодействия и профилактики заболеваний, предупреждает, что к 22 августа в США число смертельных случаев от коронавируса превысит 170 тысяч. К настоящему времени в США от коронавируса погибли 154 тысячи человек. Уровень инфицирования в последнее время повысился в двадцати штатах.
Бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб в недавнем интервью каналу CNBC предположил, что к концу этого года число смертельных случаев может удвоиться и дойти до 300 тысяч, если в США не изменится отношение к эпидемии.
В Грузии выявили два новых случая коронавируса, четыре пациента выздоровели
В Грузии за последние сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом, четыре пациента выздоровели. Данные обновлены на правительственном портале StopCov.ge.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1179 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Общее число выздоровевших составляет 959.
От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В карантине остаются около 7 тысяч граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 251 человек.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 3 августа тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 236 тысяч человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 241 820.
У жительницы Абхазии подтвердился коронавирус, она лечится в Тбилиси
Грузинские специалисты выявили коронавирус у 55-летней жительницы самопровозглашенной республики Абхазия.
Как сообщает грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на Центр общественного здоровья, женщину протестировали в Зугдиди, в настоящее время пациент находится в Республиканской клинике Тбилиси. Другие подробности не сообщаются.
Издание Netgazeti сообщает, что речь идёт о сотруднике медперсонала. «У пациента коронавирус подтвердился на территории Абхазии, однако пациент отказался от лечения на месте», – пишет издание.
В Абхазии еще до открытия де-факто границы с Россией произошла вспышка коронавируса. Накануне в абхазском Минздраве состоялось экстренное совещание, посвященное эпидемиологической обстановке. Член оперативного штаба, депутат парламента Алхас Джинджолия подчеркнул, что «на границе по реке Псоу необходимы ограничительные меры».
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов скончались.
В абхазском Минздраве состоялось экстренное совещание, посвященное эпидемиологической обстановке
По инициативе представителей медицинского сообщества республики, сегодня, 2 августа, в Министерстве здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия состоялось экстренное совещание, посвященное эпидемиологической обстановке, связанной с открытием абхазо-российской де-факто границы. Заседание прошло с участием медиков и членов оперативного штаба по защите населения от коронавируса.
Открывая совещание, заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария подчеркнул, что только за первые сутки де-факто границу по реке Псоу пересекли порядка семи с половиной тысяч человек.
«У нас среди местного населения ещё до открытия границы произошла вспышка и Гудаутская больница начинает заполняться, ежедневно мы выявляем порядка 8-10 пациентов, и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто "захлебнемся" и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще», – сказал замминистра.
Он отметил, что ранее Координационный штаб обсуждал поэтапное открытие де-факто границы, предусматривая при этом для пересечения справки или ковид-паспорта. «Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать», – подчеркнул он.
Со своей стороны член оперативного штаба, депутат парламента Алхас Джинджолия подчеркнул, что «на границе по реке Псоу сегодня необходимы ограничительные меры».
В свою очередь, член оперативного штаба, главный внештатный терапевт Минздрава Анжела Арчелия сообщила, что по ее наблюдениям за последними пациентами, вирус стал агрессивнее по течению заболевания. «Состояние инфицированных ухудшается молниеносно. Поэтому пациенты на самоизоляции нуждаются в более тщательном контроле, даже самому, будучи доктором, пациенту тяжело отследить самостоятельно свое состояние, не говоря уже о простых гражданах, поэтому нам нужно разработать систему курации легких пациентов, которые проходят лечение на дому», - считает врач.
В ходе совещания обсуждался план дальнейших действий, в связи возможным ростом числа инфицированных COVID - 19, чтобы оперативно оказывать помощь пациентам и минимизировать риски для медперсонала. По результатам совещания будет принято обращение к населению республики, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Патриарх Кирилл призвал паству не верить информации о его богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не верить информации о его богатстве и богатстве православных архиереев.
Выступая перед верующими в храме пророка Илии в Москве, глава РПЦ заявил, что в «самых ужасных» публикациях о патриархе и священниках «не бывает даже капли правды». Такие публикации, по мнению Кирилла, направлены на то, чтобы «скомпрометировать провозглашающих правду Божию, чтобы народ перестал их слушать и доверять им».
По словам патриарха, «тот факт, что Церковь сегодня не носят на руках - есть свидетельство того, что она стремится обращать к людям слово, исполненное божественной правды».
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о дорогих резиденциях, дачах, квартирах, автомобилях и часах, предположительно принадлежащих главе Русской православной церкви и церковным архиереям. Одна из последних таких публикаций появилась в июле: издание «Открытые медиа» сообщило, что настоятельница московского Покровского монастыря игуменья Феофания приобрела лимузин Mercedes Benz S-класса стоимостью свыше 9 миллионов рублей. В ответ патриарх Кирилл призвал игуменью продать автомобиль.
Белорусский опальный кандидат в президенты прибыл из Москвы в Киев
Белорусский бизнесмен Валерий Цепкало, бывший директор «Парка высоких технологий», претендовавший на участие кандидатом в выборах президента страны, уехал из Москвы в Киев. Об этом сообщили «Интерфакс» и телеканал «Настоящее время» со ссылкой на пресс-секретаря опального политика.
Валерий Цепкало покинул Белоруссию и выехал с детьми в Россию вскоре после того, как 14 июля белорусский Центризбирком отказал ему в регистрации. Официальной причиной отказал была названа «нехватка достоверных подписей» в поддержку заявки оппозиционного политика.
Его жена Вероника Цепкало осталась в Белоруссии, она помогает избирательному штабу кандидата в президенты Светланы Тихановской. Вероника Цепкало заявляла, что причиной отъезда мужа из Белоруссии стала информация о возможном задержании бизнесмена и ее опасениях, что ее могут лишить родительских прав. В прессе появилось сообщение о якобы противоправной деятельности Валерия Цепкало.
По сведениям «Интерфакса», Цепкало собирался дать несколько пресс-конференций о предвыборной ситуации в Белоруссии. Предполагалось, что встречи с журналистами пройдут в Москве, на Украине, в ЕС и США, отмечает «Интерфакс».
Дональд Трамп опубликовал налоговую декларацию за 2019 год
Президент США Дональд Трамп опубликовал свою налоговую декларацию за 2019 год: документ размещен на веб-сайте Управления по этике правительства США.
В декларации сказано, что Трамп заработал не менее $446 миллионов от "десятка" различных бизнесов. Основными источниками дохода в прошлом году были принадлежащая ему резиденция в Мар-а-Лаго во Флориде ($21,4 млн), курорт Doral в Майами ($77,2) и отель Trump International в Вашингтоне ($40 млн).
Президент США также получает деньги от Гильдии киноактеров США ($78 тысяч) и заработал около $1 млн на продаже своей книги "Искусство сделки".
В документе отдельно сказано, что бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани оказывал услуги Трампу бесплатно (pro bono).
В 2017 году, став президентом США, Трамп объявил, что уходит со всех постов в своих компаниях вместе с дочерью Иванкой, чей муж Джаред Кушнер стал советником Трампа в Белом доме. Все управление бизнесом Трамп тогда передал двум своим старшим сыновьям, Дону и Эрику. Трамп также объявил, что во время его правления в его трастовом фонде не будет заключена ни одна сделка с иностранными партнерами, "чтобы это не было расценено как коррупция".
В начале июля Верховный суд США постановил передать прокуратуре Нью-Йорка налоговые декларации Трампа за последние десять лет. Это было сделано после того, как в адрес Трампа прозвучали обвинения в уклонении от уплаты налогов и обмане относительно размеров его состояния. Тогда же иск против Трампа был подан тремя комитетами Конгресса США, который возглавляли представители Демократической партии: они также требовали, чтобы президент раскрыл финансовую информацию о своих доходах в те годы, которые предшествовали его избранию.
После того, как прокуратура Нью-Йорка начала процесс, пытаясь заполучить декларации Трампа у его налоговой компании Mazars USA, тот в ноябре 2019 года сменил место жительства на Флориду, заявив, что "в Нью-Йорке со мной плохо обошлись".
"Несмотря на то, что я каждый год плачу городу миллионы долларов местных и региональных налогов, политические лидеры города и штата плохо обошлись со мной. С немногими обходились хуже", – написал он. Также Трамп заявлял, что в деле о его налогах представители Демпартии, которые управляют городом, "сговорились с прокурорами" и ведут дело, руководствуясь политическими соображениями.
В июне 2015 года, перед тем, как быть выдвинуться на пост президента, Трамп заявлял, что владел состоянием в почти $8 млрд. Но журнал Forbes оценил его вдвое меньше этой суммы.
В Тбилиси по обвинению в нападении на Левана Топадзе задержан сын Зураба Жвания
В Тбилиси задержан сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания, Бесарион (Буса) Жвания – его обвиняют в нападении на внука экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе, Левана Топадзе. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Согласно информации МВД Грузии, 24-летний Б.Ж. холодным оружием нанес несколько ранений 22-летнему Л.Т.. Как отмечается, случай произошел в доме Топадзе, а нападение было совершено на почве личного конфликта.
Ранее Гоги Топадзе сообщил журналистам, что все участники конфликта были пьяны. По его словам, драка произошла, когда молодые люди возвращались из ресторана. По некоторым данным, вместе с Топадзе ранен был его друг. На данном этапе в МВД не подтверждают эту информацию.
МВД продолжает следствие по части статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
- Зураб Жвания – политик, занимавший посты спикера парламента и премьер-министра Грузии, один из лидеров оппозиции, совершивших «революцию роз» в Грузии в 2003 году. Он погиб 3 февраля 2005 года в возрасте 42-х лет.
В Тбилиси ранили внука экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе
Внук экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе – Леван Топадзе ранен в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Топадзе и его друг были ранены на рассвете. Поножовщина произошла недалеко от озера Лиси. В настоящее время оба пострадавших находятся в Университетской клинике имени Симона Хечинашвили. Состояние внука экс-депутата тяжелое, ему провели две хирургических операции.
Сам Гоги Топадзе подтвердил факт журналистам. Он также сообщил, что его внук получил четыре ножевых ранения. Политик не знает, что послужило причиной конфликта. По его словам, все участники потасовки были пьяны — Топадзе-младший с друзьями возвращался из ресторана.
В МВД Грузии до сих пор не комментировали произошедшее.
- Топадзе является основателем пивоваренной компании «Казбеги», которая на сегодняшний день объединяет до 40 предприятий в области производства вина, пива, прохладительных напитков, сигарет, переработки древесины, ресторанного бизнеса.
- В 2012 году возглавляемая Топадзе партия «Промышленность спасет Грузию» присоединилась к коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта». Через четыре года их пути разошлись. Весной 2016 года «промышленники» покинули коалицию. Сам Топадзе практически отошел от политики, сосредоточившись на бизнесе.
СМИ озвучили версии гибели 23-летней Тамар Бачалиашвили
Накануне, 1 августа, грузинская телекомпания «Формула» огласила собственную версию смерти Тамар Бачалиашвили, ссылаясь на источники в следственных органах, которые знакомы с делом. Утверждается, что девушка, работавшая программистом, расшифровала секретные файлы, касающиеся трех высокопоставленных грузинских чиновников. По информации «Формулы», после этого Бачалиашвили стала получать угрозы. Согласно этой версии, в районе Тетрицкаро Тамар была назначена встреча для передачи секретных файлов. Журналисты предполагают, что тогда девушку убили, а позже было инсценировано ее самоубийство.
Неизвестно, существуют ли в деле официальные материалы, подтверждающие эту версию. После выхода скандального сюжета, родители Бачалиашвили и их адвокат Михаил Рамишвили явились в офис Департамента криминальной полиции, который занимается расследованием дела. По словам матери Тамар, Теоны Тамазашвили они требуют встречи с Гахария, чтобы получить ответы на накопившиеся вопросы и лично от главы правительства получить гарантии того, что дело будет расследовано.
По ее словам, в районе Тетрицкаро адвокат обнаружил камеры видеонаблюдения, записи с которых не были изъяты и приобщены к делу. После обращения семьи, следствие обещало изучить указанные материалы. «Были обнаружены дополнительные камеры. Они находятся у форелевого хозяйства «Адмирал». Сегодня они должны посмотреть записи с них», - сказала она.
Тамазашвили не известно, действительно ли ее дочь получала угроза. Одновременно она утверждает, что незадолго до смерти Тамар приобрела электрошокер. «Я не знаю, зачем он понадобился ей. Она была настолько слабой и деликатной, что, возможно, даже не смогла бы им воспользоваться. Но он был нужен ей и лежал в машине», - сообщила мать погибшей.
По словам адвоката Михаила Рамишвили, семья требует, чтобы следствие проинформировало их обо всех мероприятиях и новых материалах дела, включая файлы с телефона и ноутбука программиста, доступ к которому следователи получили несколько дней назад, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Тамар Бачалиашвили нашли мертвой на заднем сиденье принадлежавшей ей машины в районе Тетрицкаро, в 60 километрах от столицы, спустя пять дней поисков. Автомобиль, объявленный в розыск, обнаружил местный пастух.
- Исчезновение девушки сначала расследовали по статье «незаконное лишение свободы». Позже к нему прибавилась статья «доведение до самоубийства». Версию о возможном самоубийстве подтверждает первичный осмотр тела, который не выявил повреждений и ранений. Также подозрение вызывает тот факт, что в упаковке лекарства, обнаруженного рядом с телом, не хватает 20 таблеток.
- Семья в предварительную версию следствия не верит. Официальное заключение экспертизы о причинах смерти Бачалиашвили пока не обнародовано.
При запрете на митинги власти Москвы устроили забег на 17 тысяч человек
Сегодня, 2 августа, в Москве и ряде других городов России, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, власти организовали массовый полумарафон для любителей бега.
В столице, по официальным данным, на участие в нем подали заявку около 17 тысяч человек, в Петербурге в забеге участвовали около 8 тысяч. В обоих городах при этом действует запрет на массовые мероприятия - в частности, на проведение митингов и пикетов. За последние месяцы полиция задержала и арестовала несколько сотен человек за политические акции, ссылаясь на эпидемиологические ограничения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что запрет на массовые мероприятия в столице не будет снят как минимум до конца августа. Однако для полумарафона было сделано исключение.
В свою очередь министр спорта России Олег Матыцин заявил, что пандемия коронавируса преодолена и «праздник бега знаменует эту победу». Матыцин поблагодарил правительство Москвы за организацию полумарафона.
В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в воскресенье о росте заболеваемости COVID-19 в пяти регионах России. О каких именно регионах идет речь - она не уточнила.
Украина переместила Грузию в список "красной зоны"
С 1 августа в Украине начала действовать новая классификация стран "зеленой" и "красной" зон, которая определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста после возвращении из-за границы, также вступили в силу новые правила возвращения. Об этом сообщает "Европейская правда".
Отныне в "красный список" Украина включает государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%. Ранее Украина принимала во внимание количество активных больных с коронавирусом на 100 тысяч населения.
Учитывая новое распределение, Минздрав в субботу утром опубликовал обновленный список государств "зеленой" и "красной" зоны. Данные указаны по состоянию на 31 июля. Минздрав будет обновлять список стран со значительным уровнем распространения COVID-19 каждые 7 дней.
В страны "зеленой" зоны вошли Украина, а также такие государства как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.
В "красную зону" вошли Грузия, Китай, Венгрия, Германия, Чехия, Болгария, Албания, Черногория, Польша, Франция, Россия.
Ранее Грузия входила в список "зеленой зоны".
Полный список доступен по ссылке.
Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, по новым правилам с 1 августа люди, которые приезжают из страны "зеленой зоны", должны иметь полис медицинского страхования и без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины, сообщает агентство УНИАН.
Украинцы и иностранцы, путешествующие из стран "красной зоны", должны иметь полис медицинского страхования, а также обязаны или пойти на 14 дней в изоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования , сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.
За сутки на Северном Кавказе 372 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли шестеро пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 372.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском и в Ставропольском краях умерли по двое, в Ингушетии и в Чечне – по одному пациенту. Всего на Северном Кавказе умерло 1010 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае - 108 человек:
- Ставропольский край + 108 (8449 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 107 (8472)
- Дагестан + 42(9350)
- Адыгея + 28 (2803)
- Ингушетия + 20 (3729)
- Калмыкия + 19 (2659)
- Кабардино-Балкария + 15 (6008)
- Карачаево-Черкесия + 12 (4465)
- Северная Осетия + 11 (4568)
- Чечня +10 (2082)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 52 199 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 2 августа, выявлено уже 850 870 человек с коронавирусом.
- Два дня назад число умерших от коронавируса на Северном Кавказе превысило 1000 человек.
- Ставропольский край вернул себе лидерство по числу новых заболевших COVID-19. До этого самый большой прирост заболевших фиксировался в Краснодарском крае, Калмыкии, Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
Минтуризма рекомендует всем гражданам, прибывающим в Абхазию, иметь при себе запас средств индзащиты
Министерство туризма самопровозглашенной республики Абхазия рекомендует всем иностранным гражданам, прибывающим в республику, иметь при себе маски и запас средств индивидуальной защиты.
«Все экскурсанты, а также водители и экскурсоводы, при осуществлении экскурсионной деятельности на территории Республики Абхазия должна носить маски. Это минимизирует распространение коронавирусной инфекции», - отмечается на сайте Минтуризма.
Всем экскурсионным группам рекомендовано при посадке в автотранспорт использовать индивидуальные средств защиты. Эти требования распространяются и на посещение экскурсионными группами Новоафонской пещеры, дегустационных залов и пасек.
Минтуризма республики также призывает всех соблюдать социальную дистанцию во избежание заражения коронавирсуной инфекции. Ведомство предупреждает руководителей всех объектов туристического назначения строго выполнять рекомендации санитарно-эпидемиологической службы, передает «Абхазия-Информ».
Мать умершей Тамар Бачалиашвили требует встречи с Георгием Гахария
Мать умершей Тамар Бачалиашвили Теона Тамазашвили требует встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахария. Как она заявила журналистам, семья требует, чтобы были названы те три лица, в файлы которых проникла Тамар Бачалиашвили, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Они, наверное, бегают как крысы, чтобы «сшить» материалы, но этого я не допущу… Пусть назовут тех троих людей, в чьи файлы проникла моя дочь, может, их и больше. Всполошилась вся Грузия, уже и слоган есть: «Правительство-убийца». Лучше бы им образумиться!... Пусть правительство назовет тех трех человек, в чьи файлы проникла моя дочь, и затем группой лиц была убита моя дочь. Я направляюсь в МВД. Требую встречи с Георгием Гахария. Хочу лично переговорить с Гахария. Озвучьте эту информацию, как можно скорее ее передайте», - завила журналистам Теона Тамазашвили.
- Тамар Бачалиашвили пропала 18 июля. После 5-дневных поисков ее нашли мертвой в собственном автомобиле возле леса в Тетрицкаройском муниципалитете.
- Расследование по делу Бачалиашвили было начато по статье «незаконное лишение свободы», а затем к квалификации обвинения добавилась статья «доведение до самоубийства».
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесу призвал готовиться к «затяжной» пандемии
Пандемия коронавирусной инфекции может принять «затяжной» характер, а ее эффекты могут ощущаться на протяжении ближайших десятилетий, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
Чрезвычайный комитет ВОЗ собрался накануне, 1 августа, чтобы оценить ситуацию спустя шесть месяцев после того, как вспышка коронавирусной инфекции в Китае была объявлена международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Это произошло в конце января. Ряд экспертов и политиков – в том числе президент США Дональд Трамп – подвергали ВОЗ критике за слишком медленную, по их мнению, реакцию на развитие эпидемии. Глава ВОЗ в субботу заявил, что чрезвычайная ситуация была объявлена в момент, когда за пределами Китая не умер еще ни один человек.
Сейчас число жертв, по подсчетам института Джонса Хопкинса, во всем мире превысило 680 тысяч, а число инфицированных приближается к 18 миллионам. Пандемия была объявлена в начале марта, когда вирус стал быстро распространяться в Европе.
Карантинные меры, введенные в большинстве стран мира в марте, в мае – июне были ослаблены после некоторого замедления роста числа новых инфицированных. В ряде стран, однако, коронавирус в последнее время начал вновь быстро распространяться. Возвращаются и ограничения. В Мельбурне – втором по численности населения городе Австралии – людям без уважительных причин запретили выходить из дома с 8 вечера до 5 утра. Такой режим должен продлиться шесть недель. Ряд ограничений был вновь введен на этой неделе в некоторых регионах Испании и Великобритании.
- Экономики США и Европы во втором квартале пережили рекордное падение – как правило, более 10 процентов ВВП по отношению к первому кварталу и еще больше – к предыдущему году.
- В России за минувшие сутки выявили 5427 инфицированных коронавирусом. Это число почти не меняется в последние дни. Умерли за сутки, по официальным данным, 70 больных COVID-19. За все время эпидемии в России было выявлено более 850 тысяч инфицированных, коронавирус признан главной причиной смерти более 14 тысяч человек.
- В ряде стран идут испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Российский институт имени Гамалеи на днях сообщил, что клинические испытания завершены, готовится ее регистрация, а вакцинация может начаться уже в октябре.
«Вектор» в ноябре может начать производство вакцины от COVID-19
Государственный научный центр «Вектор», расположенный в Новосибирской области, в ноябре нынешнего года планирует начать производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил в воскресенье генеральный директор центра Ринат Максютов.
По словам Максютова, в конце нынешнего и начале будущего года может начаться вакцинация людей из «групп риска» - например врачей и учителей, а за ней последует и массовая вакцинация.
Ранее министр здравоохранения России Михаи Мурашко заявлял, что уже в октябре может начаться производство вакцины, разработанной другим НИИ - научным центром имени Гамалеи в сотрудничестве с министерством обороны. На днях сообщалось о завершении клинических испытаний этой вакцины, к середине августа ожидается ее официальная регистрация. По словам Мурашко, уже в октябре может начаться массовая вакцинация.
При этом ряд экспертов подвергают сомнению утверждения российских властей о готовности к вакцинации уже в этом году. Указывается на недостаток информации о разработке вакцин и их испытаниях.
Ведущий американский иммунолог Энтони Фаучи на слушаниях в Конгрессе на этой неделе также выразил сомнения в эффективности вакцин, разрабатываемых в России и Китае. «Я надеюсь, что китайцы и русские действительно тестируют свои вакцины, прежде чем начать их вводить кому бы то ни было», - сказал Фаучи.
- Вакцина, разработанная центром имени Гамалеи против COVID-19 - векторная с использованием аденовируса. Векторные вакцины с использованием различных векторных вирусов - стандартная практика в современной мировой фармацевтике. При разработке вакцины против COVID-19 этим этим же путем - с использованием в качестве вектора аденовирусов - пошел Оксфордский университет совместно с компанией Astrazeneca.
- В конце июля заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал в интервью “Медузе”, что вакцина была разработана центром за две недели, а впоследствии показала свою безопасность на мышах, обезьянах и хомяках. Двое молекулярных биологов в общении с Радио Свобода отметили, что это еще не означает, что вакцина будет безопасна для людей.
- Беспокойство специалистов вызывает то, что ранее ни одна из аденовирусных вакцин центра имени Гамалеи не была признана эффективной на мировом уровне.
- Отсутствие международного признания эффективности препарата - следствие несоответствия российских клинических испытаний общепринятым стандартам. По формальным критериям даже первые клинические испытания вакцины центра Гамалеи не завершены - добровольцев будут наблюдать еще как минимум полгода, текущие результаты не опубликованы в рецензируемых журналах.
- По словам Логинова, вакцина тем не менее может быть зарегистрирована, но регистрация может быть отозвана в случае отрицательных результатов клинических испытаний 3-й фазы, которые в любом случае придется проводить.
- Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который участвует в финансировании разработок вакцин, в интервью CNN ранее сравнил российскую вакцину против COVID-19 с запуском первого искусственного спутника Земли СССР. Дмитриев имел в виду, что в обоих случаях отечественная разработка может оказаться первой в мире.
- Вакцина центра Гамалеи создана по стандартным, широко известным методам, а по текущей стадии испытаний она отстает от аналогичной вакцины Оксфордского университета. Приоритет ей, однако, может обеспечить политическое решение о срочной регистрации.
За сутки в Армении выявлено 209 новых случаев коронавируса, скончались 5 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 209, в общем составив 39 050. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 2 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 193 и сейчас составляет 29 750.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 754.
По информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам, передает Радио Азатутюн.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 318, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 166 701 (1 045 за последние сутки).
Из изолятора в больницу – у задержанного в Тбилиси подтвержден коронавирус
В Тбилиси коронавирус подтвердился у гражданина, помещенного в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии.
28 июля обвиняемый Д.Т. был задержан сотрудниками полиции Глдани-Надзаладеви. 29 июля у гражданина поднялась температура, из ИВС его перевели в «температурную клинику». 1 августа суд установил для задержанного меру пресечения в виде заключения. В тот же день обвиняемый, находящийся в гражданской клинике, был передан под охрану офицеров эскорта пенитенциарной службы – сотрудники полиции больше не отвечали за него.
Согласно установленным в Грузии правилам, до перевода в пенитенциарное учреждение все обвиняемые должны пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. У Д.Т. тест оказался положительным. «Состояние обвиняемого стабильное. После консультаций с соответствующими службами здравоохранения и на основании их рекомендаций, будет определена тактика последующего лечения и решен вопрос перевода обвиняемого в ковид-клинику», - сообщили в ведомстве, передает агентство «Новости-Грузия».
По информации службы, с инфицированным контактировали две смены офицеров эскорта – по три сотрудника каждая. Офицеры первой смены и члены их семей уже перешли в режим самоизоляции. В ближайшее время они пройдут тестирование на коронавирус. В случае, если результаты окажутся отрицательными, офицеры вернуться к работе после трехнедельной самоизоляции. До выхода на службу им придется снова пройти тестирование.
Еще трое офицеров сопровождения в настоящее время остаются с обвиняемым и обеспечивают его охрану. Они перейдут в режим самоизоляции сразу после того, как задержанного доставят в ковид-центр. Это должно произойти в ближайшее время. В ведомстве подчеркивают, что шесть офицеров эскорта не контактировали с другими сотрудниками пенитенциарной системы, осужденными или обвиняемыми.
- В Грузии за последние сутки выявлено шесть новых случая заражения коронавирусом, восемь человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больницы.
- В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 177 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
- Общее число выздоровевших составляет 955. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В карантине остаются около 7 тысяч граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 285 человек.
«Крю Дрэгон» с астронавтами отстыковался от МКС и летит к Земле
Космический корабль «Крю Дрэгон» корпорации SpaceX, совершающий первый пилотируемый полет, накануне вечером, 1 августа, по времени восточного побережья США (ранним утром воскресенья по московскому времени) отстыковался от Международной космической станции и направился к Земле.
На борту корабля два американских астронавта, Даглас Херли и Роберт Бенкен. Они прибыли на МКС 31 мая. Днем ранее «Крю Дрэгон» был успешно выведен на орбиту ракетой «Фалькон 9», стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал.
Ожидается, что корабль должен приводниться в Мексиканском заливе у побережья Флориды сегодня, в 21.42 по московскому времени. Это будет первое приводнение астронавтов за 45 лет. В последний раз в океане приставал экипаж «Аполлона», участвовавший в 1975 году в совместном советско-американском полете «Союз-Аполлон». После этого американские астронавты летали в космос или на многоразовых шаттлах, или на российских кораблях «Союз».
Полет «Крю Дрэгон» – первый за девять лет пилотируемый полет с территории США на американском космическом корабле. Кроме того, это первый пилотируемый орбитальный полет в истории частной космонавтики.
Нынешняя миссия станет итоговой проверкой технологий корпорации Илона Маска SpaceX, и если она завершится успешно, полеты «Крю Дрэгона» к МКС станут регулярными.
- «Крю Дрэгон» – не единственный частный пилотируемый космический корабль, разработанный для NASA. На будущий год запланирован полет конкурирующего корабля «Старлайнер», разработанного корпорацией Boeing. В беспилотном режиме корабль должен полететь уже этой осенью.
- Согласно планам NASA, «Крю Дрэгон» и «Старлайнер» заменят для американской астронавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли «Союз» при доставке персонала на МКС.
Сотрудников еще двух тбилисских рынков протестируют на коронавирус
Эпидемиологи проводят выборочное тестирование на коронавирус еще на двух рынках Тбилиси. Об этом журналистам сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
По принципу случайной выборки начат скрининг на Центральном рынке Тбилиси (возле стадиона «Динамо-Арена»). С сегодняшнего дня аналогичные исследования начнут на рынке стройматериалов Элиава. Как сообщил Гамкрелидзе, на двух объектах проверят по 500 человек – продавцов, трудоустроенных здесь.
«Пока что на рынке «Динамо» тестирование прошли 300 человек. Ни одного положительного случая не выявлено. Исходя из этого, мы полагаем, что эпидемиологическое положение управляемое», - приводит слова Гамкрелидзе Общественный вещатель.
С 24 июля специалисты проводят масштабный скрининг сотрудников рынка Лило на окраине Тбилиси. Проверять торговцев начали после выявления новых цепочек заражения COVID-19 в Гардабанском районе. Часть инфицированных жителей муниципалитета была трудоустроена на рынке в Лило.
По словам Гамкрелидзе, в целом там проверили уже примерно 4,3 тысячи человек. Руководитель NCDC не уточнил, у скольких торговцев был подтвержден коронавирус. 31 июля глава Минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила, что пока что на рынке Лило зафиксировано пять случаев COVID-19, передает агентство «Новости-Грузия».
Территория рынка Лило охватывает 35 гектаров. Там расположено более шести тысяч торговых точек. Тут же обустроены склады и таможенный терминал.
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