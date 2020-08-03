Мерабишвили заявил, что не претендует на места в парламенте и правительстве Грузии

Доля предпринимательских доходов в структуре заработка россиян во втором квартале 2020 года упала почти вдвое и составила 3,5 процента или 512 млрд рублей, следует из данных Росстата, с которыми ознакомился РБК. Это самый низкий показатель как минимум с 2000 года. В первом квартале этот показатель составлял 5,9 процентов или свыше 800 млрд рублей.

Реальные располагаемые доходы населения снизились на 8 процентов в годовом выражении. Это самое резкое падение с 1999 года.

Доля предпринимательских доходов россиян неуклонно падает — в 2000 году она составляла 14,7 процентов, а с 2007 года — не поднималась выше 10, следует из исторических данных Ростата, предоставленных РБК. Доля социальных трансфертов в доходах за это же время выросла с 14,1 до 21,8 процента.

Падение предпринимательских доходов в связи с эпидемией коронавируса было предсказуемым — предприятия в течение одного-двух с половиной месяцев были закрыты, а владельцы малого бизнеса вообщепотеряли источники доходов, сказал РБК главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Сказалось и падение арендных ставок, а доходы тех, кто сдавал квартиры посуточно, "обнулились", добавил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов (Росстат включает в предпринимательские доходы заработок на сдаче в аренду недвижимости).