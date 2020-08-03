Власть проводит в Абхазии «естественный отбор»?

Ощущение, что власти предложили населению страны сыграть в смертельно опасную игру под названием «гусарская рулетка», не покидает меня с момента открытия российско-абхазской границы, то есть с 1 августа. Решение это принято правительством России, а президент нашей страны, генерал Аслан Бжания, просто «взял под козырек», не задумываясь о том, чем может обернуться для населения столь буквальная исполнительность.

Напомню, что Абхазия закрыла границы три месяца назад. Решение это принял предшественник Аслана Бжания – Валерий Бганба, и благодаря его решительности пандемия не получила распространения в нашей стране.

Однако после вступления Бжания в должность президента он с завидным постоянством, каждую неделю обещал открытие границы. Но так как для этого необходимо было согласие правительства России, вопрос откладывался. Последний раз президент продлил режим ограничений до 4 августа. Под эту дату обсуждались меры безопасности – тестирование, справки на COVID-19, «постепенное открытие границы» – пробное открытие для туристов одного из приграничных районов и так далее. И все эти меры были понятны населению, которое в большинстве своем опасалось проникновения в страну вируса, тем более что неделю назад появились новые случаи заболевания. Все заболевшие приехали из России, не соблюдали карантинные меры, и ситуация стала меняться – численность людей, заболевших COVID-19, начала расти в геометрической прогрессии.

Первыми попали под удар медики, оказавшие помощь больным. Поэтому именно врачи выражали озабоченность ростом заболеваемости, обращали внимание на нехватку медперсонала, тестов и скромные технические возможности нашей медицины, которой в самом начале распространения пандемии в мире существенную помощь оказали абхазские бизнесмены, закупившие тесты, оборудование, медикаменты. Почему я упоминаю только лишь абхазских бизнесменов? Потому что, вопреки распространяемому мнению, именно бизнесмены поддержали принятые правительством меры. Они создали движение «Мы вместе» и собрали средства для помощи населению и больницам. Несмотря на то, что закрытие границы серьезно отразилось на их бизнесе, никто из них не потребовал от государства помощи и не настаивал на открытии границы.

К моменту открытия границы в Абхазии COVID-статистика выглядела следующим образом: 93 диагностированных случая заболевания, 37 больных выздоровели, трое умерло.

Конечно, странно, что на таком эпидемиологическом фоне руководство страны дало согласие на открытие государственной границы безо всяких условий, раньше срока, обозначенного президентом. И народ хлынул в обе стороны: только за первый день (точнее – полдня) границу пересекло около восьми тысяч человек, за выходные – 30 тысяч человек.

Здесь важно подчеркнуть, что президент Аслан Бжания принял решение об открытии границы единолично, не согласовав его с Министерством здравоохранения, со штабом по защите населения от коронавируса или хотя бы с парламентом. Об этом свидетельствует реакция врачей.

«Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась, и любой желающий сегодня может заехать», – выразил свое отношение к решению президента заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария. По его мнению, с таким потоком больных «будет крайне сложно справиться и «мы просто "захлебнемся" и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще».

Медики Абхазии требуют введения ограничительных мер на границе, которые обсуждались накануне ее открытия, но у них есть сомнение, что ситуацию можно вернуть в нормальное русло.

Риторический вопрос: что еще должна была бы сделать власть, если бы перед ней стояла цель сократить население страны? Первое – создать условия для проникновения вируса, и второе – создать условия для его распространения. То есть ровно то, что и было сделано: границы открыты безо всяких условий и контроля, чтобы как можно больше потенциальных носителей вируса попало в страну. Ликвидированы всевозможные препятствия для распространения COVID-19 – не проводится тестирование, не требуются справки о состоянии здоровья, маски, перчатки, соблюдение дистанции, карантин, самоизоляция. Прибывающим даже не измеряют температуру на границе, где специально по случаю пандемии долго и громко устанавливали тепловизоры.

Отдыхающие и туристы стихийно передвигаются и размещаются как в санаториях и гостиницах, так и в частном секторе. Минтуризма объявило об открытии всех экскурсионных маршрутов с рекомендациями мыть руки.

Но это еще не все. Так совпало, что накануне открытия границы руководство страны приняло еще одно решение, никак не вписывающееся в меры по защите населения от коронавируса – отменить платежные карточки и по старинке выстроить пенсионеров, находящихся «в группе риска», в очереди в кассы Сбербанка. Должна сказать, что в эти же очереди, по логике вещей, попадут и гости страны, приехавшие на отдых из республик, в которых уровень распространения вируса на порядок выше, чем в Абхазии, находившейся в изоляции долгих три месяца.

Вот такой способ «защиты» от пандемии предложило нам руководство страны – естественный отбор.

Конечно, я не думаю, что наша всенародно избранная власть заинтересована в сокращении населения страны. Она просто боится штурмов, митингов и демонстраций гораздо больше, чем пандемии. Дело в том, что накануне открытия границы в курортном городе Гагре прошел митинг жителей района. Народу было немного – человек пятьдесят. В связи с закрытием границы и срывом курортного сезона эти люди оказались без средств к существованию и требовали от руководства даже не столько открытия границы, сколько оказания материальной помощи семьям, оставшимся без дохода. Но, по всей видимости, нынешнее руководство Абхазии, пришедшее к власти благодаря погрому, учиненному двумя сотнями человек, восприняло такую неожиданность, по Фазилю Искандеру, как начало возмездия и не придумало ничего лучшего, как остановить возмущение, открыв границу безо всяких условий, вписавшись в распоряжение российского премьер-министра. И теперь мы всей страной плывем по течению, рассчитывая лишь на Всевышнего, который исправит ошибки президента.

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