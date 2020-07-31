Абхазская неделя: всплеск инфекции, «забота» о пенсионерах, митинг в Гагре

На нынешней неделе в Абхазии отмечен всплеск коронавирусной инфекции. По официальной информации штаба по борьбе с коронавирусом, за последние семь дней в стране зафиксировано более 40 новых случаев заболевания. Медики указывают в основном на бессимптомное течение болезни, а общественность обращает внимание на совпадение – всплеск совпал с приездом в Абхазию делегаций Роспотребнадзора и Минздрава России, целью которых была инспекция объектов республики на предмет их готовности к открытию российско-абхазской границы.

За визитом последовало решение главы государства о переносе открытия границы еще на одну неделю – до 4 августа. Напомню, что глава государства уже в четвертый раз переносит дату, что, конечно же, вызывает раздражение в обществе, которое несколько месяцев находится в полной изоляции.

Между тем, по официальной информации, среди заболевших – один депутат парламента Абхазии. Этот диагноз, о котором сам депутат узнал из СМИ, стал поводом для отмены встречи народных избранников, представителей партий и общественных организаций с президентом для обсуждения вопросов внешней политики. Напомню, что инициатором данной встречи стало оппозиционное движение «Аруаа», предложившее президенту встретиться на площадке парламента и поговорить о внешнеполитической доктрине страны. Однако к моменту встречи с президентом депутаты парламента сдавали анализы на коронавирус, и запланированное на 29 июля обсуждение было отменено. Далее парламент отправился на каникулы, а президент спешно отбыл в Москву. О цели визита и запланированных встречах Аслана Бжания в РФ официально ничего не сообщается, и общественность обсуждает очередное совпадение – болезнь депутата, отмена встречи и визит в РФ. Перед отъездом в Москву глава государства обратился к народу с сообщением о том, что главная забота руководства страны – здоровье и благополучие народа.

А теперь посмотрим, как эта забота выражается на деле. 30 июля правительством принято решение об отмене с 1 августа платежных карточек для пенсионеров, получающих российскую (советскую) пенсию. Официальным поводом стали «мертвые души». Пенсионный фонд Абхазии, ссылаясь на некое предупреждение пенсионного фонда России «остановить перевод пенсий в абхазские банки», заявляет, что более 600 пенсионеров числятся в списках умерших и поэтому получать пенсию пенсионеры теперь должны исключительно в кассах Сбербанка.

Более десяти лет назад в Абхазии была введена платежная система «Апра» – выпущены платежные карты, установлены терминалы, сокращено количество сотрудников банков. Под проведение реформы Национальный банк взял субординированный кредит в размере 700 млн рублей и месяц назад отчитался о погашении кредита. Платежные карты разрешили проблему очередей в банках страны – раньше пенсионеры вставали в очередь в 6 часов утра, чтобы успеть получить свои деньги до закрытия касс.

Как всегда, из-за мошенников и неспособности руководства страны решить проблему цивилизованно будут страдать добропорядочные граждане, которых правительство решило вернуть в очереди в условиях растущей статистики по заболеваемости коронавирусом.

Экономист Ахра Аристава на своей странице в «ФБ» отмечает, что сумма, о которой идет речь, – «смешная для межгосударственных отношений», и нет никаких оснований ставить из-за этого под удар вируса пожилых людей. «Таких случаев, когда деньги умерших присваивают родственники и мошенники во всем мире, множество, но я что-то не слышал о таких драконовских мерах где-то, вынуждающих старых людей возвращаться к очередям и мучениям», – пишет Ахра Аристава. По мнению экономиста, «мертвые души» – это работа для прокуратуры, а «старики не должны страдать из-за мошенников».

В этой истории, вызывающей массу предположений нелицеприятного для правительства характера, остается непонятным, зачем пенсионными фондами проводится ежегодная перерегистрация пенсионеров, если она не помогает выявить «мертвые души»? Почему вместе с российскими (советскими) пенсиями отменено перечисление на карту абхазских пенсий? Неудивительно, что жители страны подозревают правительство в попытках манипуляции денежной массой – покрытие кассовых разрывов и использование денежной массы, поступающей на оплату пенсий, получение прибыли банком за обслуживание. Есть даже предположения, что речь идет о постепенной отмене абхазских банковских карт для перехода на российскую платежную систему.

Добавлю к этой пенсионной новости еще одну. На последнем перед каникулами заседании весенней сессии парламента председатель пенсионного фонда Денис Гулария сообщил, что из-за пандемии коронавируса в фонде возник дефицит бюджета в размере 200 миллионов рублей и это приведет к серьезной задержке выплаты абхазских пенсий.

На этой неделе в городе Гагре прошел митинг жителей этого приграничного с Россией района. Митингующие не настаивают на открытии границы, так как считают, что курортный сезон все равно провален и никакой существенной прибыли принести уже не может. Они требуют от руководства оказания материальной помощи всем жителям страны – «хотя бы по десять тысяч на каждого члена семьи».

В пятницу мусульмане Абхазии отметили праздник Курбан-байрам. В молельных домах прошли жертвенные обряды.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия