Греческая точка (не) возврата

Салоники-Афины, Афины-Амстердам и, наконец, Амстердам-Тбилиси. Такой путь Илье пришлось проделать, чтобы вернуться домой. Это ему удалось далеко не сразу: до этого он обращался в посольство, пытался достать билет на спецрейс, которые раскупались так быстро, что, как говорит Илья, он даже не успевал понять, как это происходило. Был даже с трудом добытый билет на рейс Салоники-Тбилиси в июле, но его отменили в связи с тем, что открытие границ в Грузии решили отложить.

Уже седьмые сутки Илья живет в карантине. В одну из столичных гостиниц его определили сразу по прилету. На условия не жалуется – кормят, как он говорит, хорошо и обещают провести тест на коронавирус перед тем, как отпустить домой.

«Я знаю очень многих, кто хочет уехать. Только среди моих знакомых не меньше десяти человек. У некоторых нет (финансовой) возможности купить, как это сделал я, билет через Амстердам. Некоторые боятся, что у них возникнут проблемы – потому что находятся там уже 5-6 месяцев вместо разрешенных трех, и опасаются штрафа в размере 1200 евро. Боятся, что потом не смогут вернуться».

То, о чем говорит Илья, рассказывают и другие граждане Грузии из Греции. К примеру, в социальных сетях, на странице посольства под постом о встрече посла с представителями неправительственной организации, дискуссия идет совсем не о том, что могло иметь отношение к содержанию публикации:

«Ваша встреча никого не интересует, вы сами прекрасно знаете, что нам интересно, не кокетничайте, спекулянты».

«Откройте границы, не трепите людям нервы. Пять месяцев назад я приехала как туристка и не могу вернуться домой. Один спецрейс в месяц – разве этого хватит стольким людям?»

«Если мы через Турцию приедем, через Амстердам, Францию, Германию – значит, вируса уже нет? Только греческие рейсы опасны?»

«Не делайте так, чтобы мой ребенок, который родился и вырос в Греции, не смог приехать домой. Сейчас скоро школа начнется. В Грузии у меня нет дома».

Свое недовольство решением грузинских властей не открывать границу для Греции высказал и посол Греции в Грузии Димитриос Карабалис. В интервью телекомпании «Рустави 2» посол заявил, что ранее в Грузии обещали, что с 1 июля авиасообщение между государствами должно было возобновиться на регулярной основе, впрочем, договоренность нарушили. При этом, как говорит посол, Греция является т.н. зеленой зоной, и эпидемиологическая ситуация там лучше, чем в некоторых из тех стран, с которыми регулярное авиасообщение Грузия восстановила. В ответ на это глава Минэкономики Грузии Натия Турнава сказала, что в ведомстве с пониманием относятся к тому, что многие заинтересованы открытием неба над Грузией. Впрочем, первичным для страны, сказала министр, остается сохранение безопасной среды в государстве.

Леван Симонишвили, основатель организации «Зеленая авиация» говорит, что в наиболее сложном положении оказались граждане Грузии, находящиеся в Греции и на Кипре. В еще более уязвимом – те, у кого не все в порядке с документами:

«Вы знаете, что у многих граждан Грузии нет документов, они живут нелегально. Из-за этого авиакомпании не пускают их на борт (летящий в страны Европы). У нас были случаи, когда пара человек очень много раз – три или четыре раза пробовали улететь, но их не пустили. По той же причине многие не могут долететь и до Турции. Если же они едут туда либо на автобусе, либо на такси, и оттуда также до Сарпи – там тоже им выписывают штраф в 1200 евро. Если человек его не заплатит – приехать обратно в Грецию он не сможет».

Власти Грузии приняли решение сохранить ограничения на регулярные международные авиарейсы до 1 сентября, сделав исключения лишь для Парижа, Мюнхена и Риги.