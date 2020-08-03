Проверка рынков Тбилиси на коронавирус выявила шесть зараженных

Эпидемиологи завершили проверку граждан, работающих на крупнейших рынках столицы - Лило и «Динамо», в результате проверки было выявлено шесть случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил сегодня, 3 августа, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Массовая проверка рынков как в Тбилиси, так и по всей стране началась после того, как в селах Гардабанского района (5 км от Тбилиси) выявили новую цепочку заражения COVID-19 и выяснилось, что некоторые из зараженных работают на крупнейшем вещевом рынке столицы – Лило. Гамкрелидзе отметил, что проверку прошли все сотрудники рынка Лило - более 4,7 тысячи человек.

На данный момент, эпидемиологи выясняют контакты тех семей, которые также связаны с этим рынком, поэтому связанная с Лило статистика заражений может еще вырасти.

На рынке «Динамо» проверка проходила по принципу случайного выбора. ПЦР-тест провели для 500 человек, и все результаты оказались отрицательными. «По тому же принципу ведутся исследования до 500 человек на рынке «Элиава», где эпидемиологи будут работать в течение еще нескольких дней. С учетом эпидситуации, будут запланированы проверки и на других рынках», - сообщил Гамкрелидзе в интервью Общественному вещателю.

Эпидемиолог отметил, что установлены все источники заражения новых случаев инфицирования, выявленных за последние несколько недель.