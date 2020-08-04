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Сына Зураба Жвания отправили в предварительное заключение
Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение Бусу Жвания, обвиняемого в попытке убийства Левана Топадзе. Сторона защиты требовала освободить Жвания под залог в 50 тысяч лари, однако суд отклонил ходатайство адвокатов.
По версии МВД Грузии, 2 августа, на рассвете, на балконе жилого дома, расположенного на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси, Жвания с целью умышленного убийства несколько раз ударил Топадзе ножом, нанес опасные для жизни повреждения, в том числе, в область передней и задней поверхности грудной клетки, а также шеи и ушной раковины. Спасти жизнь Топадзе удалось в результате оказания своевременной медицинской помощи.
В процессе расследования были проведены следственные действия, в том числе и осмотр места происшествия, в качестве вещественного доказательства было изъято предполагаемое орудие преступления - нож.
Жвания было предъявлено обвинение в соответствии со статьей 19, 108 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.
- Леван Топадзе – внук бизнесмена и бывшего депутата Гоги Топадзе, а Буса Жвания – сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания.
Другие новости дня
Группа экспертов Минздрава России начала работу в Абхазии
Группа специалистов Министерства здравоохранения России начала работу в самопровозглашенной республике Абхазия для оценки оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.
По данным Минздрава России, помощник министра, курирующая вопросы организации медицинской помощи населению Оксана Гусева и директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава Инна Куликова вместе с замминистра министерства здравоохранения Краснодарского края Ириной Вязовской посетили в Гудауте основной госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, ознакомились с маршрутизацией пациентов, провели обход в «красной» зоне, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.
«6 августа российские специалисты-инженеры приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который планируется запустить в эксплуатацию во второй половине текущего месяца», – сказано в сообщении.
В Сухуми представители Минздрава России проинспектировали работу подстанции скорой помощи, автомобили которой предназначены для эвакуации инфицированных COVID-19, а также ознакомились с организацией работы детской поликлиники.
«По итогам рабочей поездки планируется провести совещание с главой республиканского минздрава Тамазом Цахнакия», – говорится в сообщении.
- В Абхазии наблюдается вспышка коронавируса. Общее число выявленных заболевших на сегодня составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов скончались. Специалисты не исключают роста числа инфицированных после открытия де-факто границы с Россией.
- На ухудшение эпидемиологической ситуации в Абхазии сегодня указало российское посольство. Ранее Абхазию уже посещали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора.
Прокуратура Грузии: «итальянские врачи» довели пациента до комы
В Грузии задержан директор «Тбилисской центральной больницы» Георгий Лобжанидзе и врач этой же клиники В.К., - сообщили в Прокуратуре Грузии. Их обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и незаконной врачебной деятельности.
В следственном ведомстве сообщили, что обвиняемые убедили пациента Н.Ц. и членов его семьи в необходимости проведения хирургической операции с привлечением итальянских специалистов. По версии следствия, операцию провели не итальянцы, а сам директор клиники вместе с местными коллегами – не имея при этом государственного врачебного сертификата по специальности «ортопедия-травматология».
Позже они же провели еще одну операцию. Из-за допущенных ошибок и невнимательности состояние здоровья пациента ухудшилось и он до сих пор находится в коматозном состоянии, - сообщили в Прокуратуре.
Задержанному директору клиники грозит от шести до девяти лет лишения свободы, врачу – от двух до пяти лет. Еще одному врачу, который покинул Грузию, обвинение предъявлено заочно. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
Лукашенко: задержанные россияне «рассказали всё», про Стамбул – «враньё»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии президентских выборов обратился к депутатам парламента и гражданам страны. Он выступил во Дворце Республики в Минске в присутствии 2,5 тысячи человек.
Говоря об избирательной кампании, Лукашенко сказал, что против Белоруссии брошены "миллиардные ресурсы". Говоря о задержании 33 граждан России, предполагаемых бойцов "ЧВК Вагнера", которых обвиняют в подготовке беспорядков, Лукашенко сказал, что они не собирались лететь в Стамбул, а были непосредственно отправлены в Белоруссию. Версии, которые высказывали российские представители, о том, что российские граждане через Белоруссию направлялись в Турцию, Ливию или Венесуэлу, Лукашенко назвал "враньём" и обратился с призывом "прекратить врать". При этом он прямо не сказал, что за отправкой отряда в Белоруссию стоит официальная Москва.
По словам Лукашенко, задержанные россияне уже дали показания. "Они рассказали всё". В чём состоит суть их показаний, он не уточнил. Лукашенко призвал своих оппонентов не дестабилизировать ситуацию в стране. По словам президента Белоруссии, на юг страны направлена ещё одна диверсионная группа.
О том, что задержанные россияне ехали через Белоруссию транзитом, заявлял и российский МИД, и посол России в Минске. Среди задержанных есть люди, которые ранее воевали в Донбассе против украинской армии. Российский писатель Захар Прилепин, который ранее также воевал в составе отрядов сепаратистов так называемой "ДНР", заявил во вторник, что около 170 россиян уже уехали из Белоруссии. "Было несколько групп, можно назвать их ЧОПом, они переправлялись транзитом через Белоруссию в третью страну. Одна группа, которая должна была вылететь последней, была задержана белорусскими властями", – заявил Прилепин 4 августа.
Своё выступление Лукашенко начал с оценки международной ситуации. По мнению президента Белоруссии, "планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти". Лукашенко указал на торговые конфликты между ведущими странами, которые "переходят в политическую и военную плоскость", усиливается гонка вооружений, "США вступили в период постоянной протестной турбулентности", а на постсоветском пространстве десятилетиями страны не могут разрешить "массу застарелых конфликтов". Белоруссию Лукашенко назвал "единственным островком спокойствия" в Евразии.
Президент заявил, что Россия "боится потерять" Белоруссию, которую он назвал единственным союзником Москвы. Он подчеркнул, что Россия "всегда будет союзником" Белоруссии, "кто бы ни был у власти". В то же время, по словам Лукашенко, Москва "братские отношения с нами поменяла на партнёрские". "Напрасно", – заключил Лукашенко. Он сказал, что Минск будет выстраивать "многовекторную" внешнюю политику и развивать отношения также с Китаем и с Западом.
Говоря о пандемии коронавирусной инфекции, Лукашенко выступил в защиту подхода белорусских властей, которые не стали вводить общенациональный карантин, в отличие от большинства стран мира. "Мы справились с бедой", – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что остановка экономики ради борьбы с коронавирусом привела бы к "гибели нации и государства". Смертность от коронавируса, по официальным данным, в Белоруссии одна из самых низких в мире, даже ниже, чем в России. Ряд экспертов и оппозиция, однако, подвергают эти цифры сомнению.
- Говоря о своих оппонентах, Лукашенко сказал, что они хотят вернуться в, как он выразился, "лихие девяностые" и "прихватизировать" землю и госпредприятия.
- "Мы не собираемся красть никакие голоса", – сказал Лукашенко в ответ на заявления его оппонентов о возможности фальсификации выборов. "Надо уберечь молодых людей от пагубных поступков", – сказал президент, имея в виду участие молодёжи в акциях протеста, которые, по его словам, организуют "кукловоды". "Страну мы вам не отдадим", – сказал в завершение выступления Лукашенко.
- Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, однако досрочное голосование уже началось. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Он правит страной с 1994 года.
- Кроме Лукашенко, баллотируются ещё 4 кандидата. Основным оппонентом президента, после того как на выборы не допустили нескольких оппозиционных кандидатов, считается Светлана Тихановская, жена известного блогера Сергея Тихановского.
Католикос-Патриарх Илия Второй встретился с Вано Мерабишвили
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй принял экс-премьера, бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили.
Мерабишвили, который вышел на свободу 20 февраля после 6 лет и 9 месяцев заключения, в социальной сети Facebook сообщил, что обсудил с Католикос-Патриархом «период, проведенный в тюрьме». «Его святейшество пожелал мне здоровья и стойкости», – отметил он.
Накануне о встрече с Католикос-Патриархом сообщил один из лидеров оппозиционного «Национального движения», экс-кандидат в президенты Григол Вашадзе.
- 3 августа Вано Мерабишвили заявил, что не претендует на места в парламенте и правительстве Грузии. «Я приму участие в борьбе с режимом Иванишвили, но это будет не борьба за личную выгоду, а борьба за будущее народа», – отметил Мерабишвили.
Лукашенко: Россия поменяла братские отношения с Минском на партнёрские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии президентских выборов обращается к депутатам парламента и гражданам страны. Он выступает во Дворце Республики в Минске в присутствии 2,5 тысяч человек.
Своё выступление Лукашенко начал с оценки международной ситуации. По мнению президента Белоруссии, "планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти". Лукашенко указал на торговые конфликты между ведущими странами, которые "переходят в политическую и военную плоскость", усиливается гонка вооружений, "США вступили в период постоянной протестной турбулентности", а на постсоветском пространстве десятилетиями страны не могут разрешить "массу застарелых конфликтов". Белоруссию Лукашенко назвал "единственным островком спокойствия" в Евразии.
Президент заявил, что Россия "боится потерять" Белоруссию, которую он назвал единственным союзником Москвы. Он подчеркнул, что Россия "всегда будет союзником" Белоруссии, "кто бы ни был у власти". В то же время, по словам Лукашенко, Москва "братские отношения с нами поменяла на партнёрские". "Напрасно" - заключил Лукашенко. Он сказал, что Минск будет выстраивать "многовекторную" внешнюю политику и развивать отношения также с Китаем и с Западом.
Говоря о пандемии коронавирусной инфекции, Лукашенко выступил в защиту подхода белорусских властей, которые не стали вводить общенациональный карантин в отличие от большинства стран мира. "Мы справились с бедой" - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что остановка экономики ради борьбы с коронавирусом привела бы к "гибели нации и государства". Смертность от коронавируса по официальным данным в Белоруссии одна из самых низких в мире, даже ниже чем в России. Ряд экспертов и оппозиция, однако, подвергают эти цифры сомнению.
- Говоря о своих оппонентах, Лукашенко сказал, что они хотят вернуться в, как он выразился, "лихие девяностые" и "прихватизировать" землю и госпредприятия.
- Лукашенко пока не упомянул задержание 33-х граждан России, предполагаемых бойцов ЧВК Вагнера, которых обвиняют в подготовке беспорядков.
- Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, однако досрочное голосование уже началось. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Он правит страной с 1994 года.
- Кроме Лукашенко, баллотируются ещё 4 кандидата. Основным оппонентом президента - после того, как на выборы не допустили нескольких оппозиционных кандидатов - считается Светлана Тихановская, жена известного блогера Сергея Тихановского.
Российское посольство указало на ухудшение эпидемиологической ситуации в Абхазии
В консульский отдел российского посольства в Сухуми не будут допускаться посетители без медицинских масок и перчаток. Об этом говорится в официальном заявлении дипломатического представительства.
«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в консульский отдел посольства России не будут допускаться посетители без медицинских масок и перчаток. Также обращаем внимание на необходимость соблюдения социальной дистанции. Убедительно просим не посещать консульский отдел лиц с признаками ОРВИ. Если при этом будет пропущена запись на прием, она будет перенесена на ближайшую после выздоровления дату. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы», – сказано в заявлении.
- В самопровозглашенной республике Абхазия наблюдается вспышка коронавируса. Общее число выявленных заболевших на сегодня составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов скончались. Специалисты не исключают роста числа инфицированных после открытия де-факто границы с Россией.
- По данным сочинской таможни, за минувшие выходные российско-абхазскую де-факто границу пересекли более 30 тысяч человек. По прогнозам туроператоров, поток российских туристов в Абхазию в текущем сезоне может достичь 350 тысяч человек.
В Армении за сутки выявили 196 новых случаев коронавируса, выздоровели 511
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 196, в общем составив 39 298.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте центра, по состоянию на 11:00 4 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 511 и сейчас составляет 30 372.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 768.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 7 930, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 168 164 (1 069 за последние сутки).
Пхеньян, по данным ООН, продвинулся в разработке ядерного оружия
КНДР продолжает развивать ядерную программу и, по оценкам ряда стран, возможно разработала "миниатюрные ядерные устройства, подходящие для боеголовок своих баллистических ракет".
Об этом сообщили агентства Reuters и DPA, со ссылкой на конфиденциальный доклад, представленный в Совете безопасности ООН. Анализ, как отмечает Reuters, подготовили независимые эксперты, ответственные за мониторинг исполнения международных санкций.
Эксперты сослались на данные, полученные от представителей неназванных государств. Эти страны полагают, что разработать миниатюрные устройства Северной Корее, вероятно, помогли её шесть последних ядерных испытаний. О самом последнем сообщалось в сентябре 2017 года. Также в докладе говорится о том, что Пхеньян продолжает работы по производству высокообогащенного урана и строительству экспериментального реактора на легкой воде.
С 2006 года ООН ввела в отношении КНДР несколько раундов санкций – в попытке убедить Пхеньян отказаться от развития ядерной и ракетной программ. Президент США Дональд Трамп трижды встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, но прогресса достичь не удалось. Северокорейская делегация указала, что готова на уступки лишь после снятия всех ограничений.
Выступая на днях, Ким назвал ядерное оружие гарантией безопасности своей страны.
Семья умершей Тамар Бачалиашвили требует подключить к расследованию ФБР
Члены семьи умершей в Грузии 23-летней Тамар Бачалиашвили требуют подключить к расследованию ФБР. Они провели сегодня акцию протеста у здания посольства США в Грузии.
«Отправлено официальное письмо. Я подожду 3 дня. Если ФБР не подключится, я начну голодовку», – заявила мать Бачалиашвили, Теона Тамазашвили.
Поддержку семье умершей девушки выразил Малхаз Мачаликашвили – отец погибшего в ходе спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили.
- Тамар Бачалиашвили пропала 18 июля. После 5-дневных поисков ее нашли мертвой в собственном автомобиле возле леса в муниципалитете Тетри-Цкаро.
- Расследование по делу Бачалиашвили было начато по статье «незаконное лишение свободы», а затем к квалификации обвинения добавилась статья «доведение до самоубийства».
- 1 августа грузинская телекомпания «Формула» огласила собственную версию смерти Бачалиашвили, ссылаясь на источники в следственных органах, которые знакомы с делом. Утверждается, что девушка, работавшая программистом, расшифровала секретные файлы, касающиеся трех высокопоставленных грузинских чиновников. По информации «Формулы», после этого Бачалиашвили стала получать угрозы.
В Грозный вывезли чеченцев из Москвы и публично отчитали за «употребление наркотиков»
Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов совместно с главой МВД по Чеченской республике Русланом Алхановым и вице-премьером правительства Абузайдом Висмурадовым провeли беседу с молодыми людьми, которые были задержаны в Москве "за употребление наркотических и психотропных веществ".
Молодые люди (на видео порядка 60 человек), нарушившие правопорядок в Москве и других городах России были вывезены в Чечню, где с ними провели профилактические беседы силовики и представители муфтията, сообщает "Чечня сегодня".
Выступавшие чиновники заявили, что "не позволят никому нарушать чеченские традиции". По их словам, все те, кто нарушает закон, будут возвращены на родину и приговорены к выполнению различных тяжелых работ.
- В марте сообщалось, что Делимханов, Висмурадов и Алханов отчитали чеченцев, возвращенных в республику из Москвы и соседних регионов, за "употребление наркотиков, алкоголизм и хулиганство".
- Начальник отдела РОВД по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев проводил беседу с доставленными за употребление психотропных средств и за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.
- Публично отчитывали и молодых жителей Урус-Мартановского района, обвинив их в приеме одурманивающих веществ.
Черногория внесла Россию и Азербайджан в «зеленый список»
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран. Вместе с Россией в перечень вошел Азербайджан.
Гражданам этих стран разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с COVID-19, – пишет РИА Новости.
С 1 июня власти Черногории ввели специальные критерии въезда. Согласно этим правилам, границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.
Затем NKT определил список «зеленых стран», в который вошли большинство стран ЕС и еще около 40 государств, в том числе Грузия.
При этом в самой Черногории наблюдается рост числа случаев инфицированных. По этой причине Евросоюз исключил Черногорию из списка безопасных стран.
В Грузии три новых случая коронавируса, трое пациентов выздоровели
За сутки в Грузии выявили три новых случая коронавируса. По данным правительственного портала StopCov.ge, общее число подтвержденных случаев достигло 1182. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
Число выздоровевших увеличилось до 962 – за сутки выздоровели трое пациентов. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В стационарах, под наблюдением врачей находятся 280 человек, в карантине – 7007.
Вспышка коронавируса наблюдается в самопровозглашенной республике Абхазия. Общее число выявленных заболевших на сегодня составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов скончались. Специалисты не исключают роста числа инфицированных после открытия де-факто границы с Россией.
Треть мировых утечек данных о пациентах с COVID-19 пришлась на Россию
Более трети всех случаев утечек персональных данных, связанных с коронавирусной инфекцией нового типа, зафиксированы в России. Об этом свидетельствует отчёт специализирующейся на информационной безопасности компании InfoWatch, с ним ознакомилась газета “Известия”.
За первого полугодие 2020 года компания зафиксировала 72 утечек медицинской информации, связанной с новой болезнью. 25 случаев из них — в России. Публикация информации о пациентах часто влекла за собой агрессию общества, включая людей из ближнего круга, отмечается в исследовании.
Всего были раскрыты данные 35 с половиной тысяч россиян, заподозренных в инфицировании коронавирусом или в контакте с больными. Во всех случаях речь шла не о хакерских атаках, а о раскрытии информации людьми, получившими доступ к конфиденциальным данным, утверждают специалисты.
За последние полгода в мире произошло несколько крупных утечек, приведших к раскрытию такой информации, рассказал “Известиям” руководитель направления аналитики InfoWatch Андрей Арсентьев. Всего за полгода были раскрыты данные больше 3 миллионов 430 тысяч человек, связанных с коронавирусом.
В одном из случаев скомпроментированы были данные более миллиона американских медиков, имевших отношение к коронавирусу. В другом хакеры получили доступ к личным данным больных Катара — через уязвимость в приложении, которое граждане устанавливали по требованию правительства.
Трём россиянам грозят 40-летние сроки на Шри-Ланке за отлов насекомых и ящериц
Суд города Нувара-Элии в Шри-Ланке начал рассмотрение дела российского энтомолога-любителя и двух его друзей, которым грозят 40-летние тюремные сроки за отлов мелких животных. По версии следствия, сотрудник зоопарка из Ростова-на-Дону и двое его приятелей отловили, умертвили и присвоили 277 животных, в основном, насекомых. Кроме того, им вменяется в вину хищение растений. Россияне утверждают, что собирали только умерших насекомых. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артём Рябов были задержаны в национальном парке Плато Хортона в центральной части Шри-Ланки 26 февраля. В кармане одно из них нашли несколько мёртвых жуков, после чего был обыскан их номер. В нём, как утверждалось, были найдены более 500 различных насекомых и животных более чем 20 видов — в том числе хамелеонов, скорпионов и жаб. Ещё больше сотни мёртвых насекомых были найдены в автомобиле россиян. Кроме того, им вменяется в вину сбор редких растений, занесённых в Красную книгу.
Адвокат россиян говорит о грубом нарушении их прав во время следствия. Россиянам, по его словам, не предоставляли адвокатов, переводчиков, проведённый обыск с изъятием животных проводился без понятых и не был оформлен соответствующим протоколом. После ареста россияне втроём находились в камере на 90 человек, из-за чего у Игнатенко, как утверждается, обострилась язва желудка.
Российские биологи поставили под сомнение защитный статус большинства обнаруженных животных. Защита предоставила суду независимую экспертизу, подготовленную 11 ведущими российскими учёными в этой сфере, известными в международном научном сообществе, — пишет “Коммерсантъ”. Среди них — директор Зоологического института, член-корреспондент РАН Никита Чернецов, президент Русского ботанического общества Леонид Аверьянов, пять докторов и четыре кандидата биологических наук.
В тексте утверждается, что из большую часть насекомых местные специалисты вообще не смогли точно идентифицировать. Опознать удалось лишь 33 животных, большинство из которых, согласно утверждению российских учёных, не являются уникальными. Часть насекомых, считают учёные, не могли оказаться там, где были арестованы россияне. А часть вообще водится только в Западном полушарии.
Российские учёные посчитали достойными защиты только шесть обнаруженных животных. А именно — высушенная тропическая бабочка “Пятнистый джокер” (Byblia ilithyia) и пять пойманных живыми рептилий: шриланкийский горбоносый щитомордник, черногубый калот, шишконосая агама, пятнистый полупалый геккон и североцейлонский кривопалый геккон. Кроме того, учёные признали, что в защите нуждается собранное россиянами эндемичное растение осбекия ланата.
При этом в России предполагают, что привлечённые следствием эксперты в большинстве случаев не были специалистами и могли ошибаться в принадлежности всего материала.
В Шри-Ланке действуют строгие законы по защите природы, запрещающие убивать или ранить любых диких животных, позвоночных и беспозвоночных, а также брать их с собой, живых и мёртвых, — отмечает издание “Медуза”. При этом друзья и знакомые Игнатенко, с которыми удалось пообщаться изданию, отрицают злой умысел, считая, что он действовал в интересах науки. Коллега Игнатенко по ростовскому зоопарку рассказала, что насекомые являются его страстью с детства, и что он собирал их и в Ростове, в основном, для коллекционирования.
Алхас Конджария: «Минздрав Абхазии не против открытия границы»
Заместитель министра здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Алхас Конджария рассказал о количестве пациентов с коронавирусной инфекцией. На данный момент из выявленного числа заболевших порядка 33 человек проходят лечение в Гудаутском госпитале, остальные дома на самоизоляции. Состояние пациентов Гудаутской ЦРБ врачи оценивают как средней степени тяжести, один пациент – в тяжелом состоянии.
«На вчерашнем заседании не затрагивался вопрос открытия государственной границы. Минздрав Абхазии и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не против этого, мы также как и все граждане Абазии понимаем экономическое состояние и необходимость открытия границы.
Мы говорим лишь о неукоснительном соблюдении всех эпидемиологических правил и норм, усилении ресурсов в Гудаутской больнице и налаживании взаимодействия с российскими коллегами. Наши возможности были рассчитаны на квартальные потребности и на сегодняшний день они обеспечены. Параллельно мы осуществляем заявки на приобретение расходного материала, средств индивидуальной защиты. Все в рабочем штатном режиме», - сообщил Алхас Конджария.
- Заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария накануне заявил, что Координационный штаб обсуждал поэтапное открытие де-факто границы с Россией, предусматривая при этом для пересечения справки или ковид-паспорта. «Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать», – подчеркнул он.
- Со своей стороны член оперативного штаба, депутат парламента Алхас Джинджолия подчеркнул, что «на границе по реке Псоу необходимы ограничительные меры».
- Де-факто границу России и самопровозглашенной республики Абхазия за два дня пересекли более 30 тысяч человек. Об этом сообщило Южное таможенное управление Федеральной таможенной службы России.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов скончались.
Прокуратура предъявила Бусе Жвания обвинение по факту попытки убийства Левана Топадзе
По факту попытки убийства Левана Топадзе прокуратура предъявила обвинение Бусе Жвания. Информацию об этом распространяет прокуратура Грузии.
«Следствие, проведенное МВД, установило, что 2 августа 2020 года, на рассвете, на балконе жилого дома Л.Т., расположенного на проспекте И.Чавчавадзе в Тбилиси, Б.Ж. с целью умышленного убийства несколько раз ударил Л.Т. ножом, нанес опасные для жизни повреждения, в том числе, в область передней и задней поверхности грудной клетки, а также шеи и ушной раковины. Спасти жизнь Л.Т. удалось в результате оказания своевременной медицинской помощи.
В процессе расследования были проведены следственные действия, в том числе и осмотр места происшествия, в качестве вещественного доказательства было изъято предполагаемое орудие преступления - нож.
Правоохранители задержали Б.Ж. 2 августа 2020 года. 3 августа 2020 года ему было предъявлено обвинение в соответствии со статьей 19, 108 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.Прокуратура в установленные законом сроки обратится к Тбилисскому городскому суду с ходатайством об избрании в качестве меры пресечения Б.Ж. заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - сказано в информации, распространенной прокуратурой.
Немногим ранее бизнесмен Гоги Топадзе заявил, что переговоров с Бусой Жвания у него не будет, и он должен ответить за совершенное. Как сообщил Топадзе журналистам, ему звонят, однако он не собирается идти на переговоры.
- Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», накануне, 2 августа, в Тбилиси был ранен внук бизнесмена Гоги Топадзе - Леван Топадзе. По факту ранения задержан сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания - Буса Жвания. Примечательно, что ранен и сам Жвания.
Бывший король Испании Хуан Карлос решил покинуть страну
Бывший король Испании Хуан Карлос письменно известил нынешнего короля Испании Филиппа VI, своего сына, о намерении покинуть страну.
Два года назад в Испании разразился очередной скандал вокруг королевского семейства. В центр внимания прессы попал 80-летний Хуана Карлоса, отца нынешнего монарха Фелиппа VI. СМИ обвинили Хуана Карлоса в коррупции, уклонении от уплаты налогов, отмывании капиталов, подделке финансовых документов.
Два года спустя, весной 2020 года, внимание испанцев обратилось на короля Филиппа VI, решившего порвать со своим отцом. В связи с подозрениями в причастности к коррупции сын лишил бывшего монарха Хуана Карлоса ежегодных выплат в размере 194 тысяч евро и отказался от его наследства. Экс-король без этой суммы явно проживет, отмечала в марте «Немецкая волна» и задавала вопрос: откуда у Хуана Карлоса состояние, превышающее, по данным журнала Forbes, 2 миллиарда евро?
Хуан Карлос, сохранивший за собой титул короля Испании после отречения от трона 18 июня 2014 года в пользу сына, объяснил свое намерение покинуть Испанию заботой о ее благе.
В официальном заявлении испанского королевского дома приводится полный текст письма, в котором, в частности, говорится, что на решение покинуть родину бывшего короля подвигло «собственное человеческое достоинство».
В ответном послании правящий король Испанни выразил своему отцу «сердечное уважение и благодарность за его решение». Филипп VI подчеркнул историческое значение правления короля Испании Хуана Карлоса, наследие которого, по словам сына, служит испанской демократии, правовой системе и Конституции.
Проверка рынков Тбилиси на коронавирус выявила шесть зараженных
Эпидемиологи завершили проверку граждан, работающих на крупнейших рынках столицы - Лило и «Динамо», в результате проверки было выявлено шесть случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил сегодня, 3 августа, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Массовая проверка рынков как в Тбилиси, так и по всей стране началась после того, как в селах Гардабанского района (5 км от Тбилиси) выявили новую цепочку заражения COVID-19 и выяснилось, что некоторые из зараженных работают на крупнейшем вещевом рынке столицы – Лило. Гамкрелидзе отметил, что проверку прошли все сотрудники рынка Лило - более 4,7 тысячи человек.
На данный момент, эпидемиологи выясняют контакты тех семей, которые также связаны с этим рынком, поэтому связанная с Лило статистика заражений может еще вырасти.
На рынке «Динамо» проверка проходила по принципу случайного выбора. ПЦР-тест провели для 500 человек, и все результаты оказались отрицательными. «По тому же принципу ведутся исследования до 500 человек на рынке «Элиава», где эпидемиологи будут работать в течение еще нескольких дней. С учетом эпидситуации, будут запланированы проверки и на других рынках», - сообщил Гамкрелидзе в интервью Общественному вещателю.
Эпидемиолог отметил, что установлены все источники заражения новых случаев инфицирования, выявленных за последние несколько недель.
- В Грузии с начала пандемии зарегистрировано 1 179 случаев коронавируса, выздоровели 959 пациентов. 17 человек умерли, 7 007 находятся на карантине и 280 остаются в больницах под наблюдением врачей.
Путин подписал закон об учреждении Дня разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об учреждении новой памятной даты 9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Битва за Кавказ длилась 442 дня - с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Советские войска одержали победу в битве за стратегически важный регион. Эта битва вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, успешно проведенных на обширной территории в сложных условиях, сообщает ТАСС.
Михаил Мурашко: Россия делает все, чтобы обезопасить от коронавируса туристов в Сочи и Абхазии
«Российские специалисты делают все необходимое, чтобы обезопасить от коронавируса туристов, прибывающих на отдых в Сочи и Абхазию. Отдыхающим будет оказана медицинская помощь в случае необходимости», - сообщил сегодня, 3 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Сочи.
«В Абхазию перед открытием выезжали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора для оценки условий оказания медицинской помощи. В том числе, сегодня мы дополнительно развертываем корпус в Сочи для пациентов, на случай, если придется вывозить туристов и отдыхающих непосредственно на территорию РФ. На этой неделе выедут туда специалисты дополнительно. Завтра выезжает туда также группа специалистов для проведения аудита процесса приема гостей - туристов из РФ. То есть мы полностью подстраховываем весь процесс [оказания] медицинской помощи и пребывания наших граждан как на территории Сочи, так и в Абхазии», - цитирует ТАСС министра здравоохранения РФ.
- Ограничения на пересечение российско-абхазской де-факто границы, действовавшие из-за пандемии коронавируса, были сняты 1 августа. Для въезда в самопровозглашенную республику наличие справки об отсутствии коронавируса не обязательно. По данным сочинской таможни, за минувшие выходные российско-абхазскую де-факто границу пересекли более 30 тысяч человек. По прогнозам туроператоров, поток российских туристов в Абхазию в текущем сезоне может достичь 350 тысяч человек.
В Абхазии нет новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции проведено у 46 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого из них не был подтвержден. Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ проходят лечение 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов скончались.
Оперативный штаб в очередной раз призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Анкваб раскритиковал участников совещания по эпидемиологической обстановке в Абхазии
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб, возглавляющий Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, раскритиковал участников совещания по эпидемиологической обстановке. В абхазском Минздраве накануне обсудили ситуацию, связанную с открытием де-факто границы России и Абхазии.
Анкваб заявил, что «отдельные руководители превысили свои должностные полномочия». Комментарий абхазского премьера публикует «Апсныпресс».
«В данном мероприятии приняли участие некоторые представители оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в том числе заместители министра здравоохранения Абхазии А. Конджария и А. Ардзинба, председатель профильного парламентского комитета А. Джинджолия и др.
Министр здравоохранения, возглавляющий оперативный штаб, был поставлен в известность о данном собрании в уведомительном порядке. Таким образом, отдельные руководители превысили свои должностные полномочия.
Удивляет то, что все члены оперативного штаба давно знали о проводимых консультациях с российскими коллегами и о ходатайстве руководства страны перед правительством Российской Федерации об открытии границы. Однако своих опасений в подготовительный период они не высказывали, при том, что очаги новых вспышек коронавирусной инфекции уже были зарегистрированы.
То, что в нашей стране есть объективные трудности с кадровым обеспечением определенных направлений здравоохранения и полной готовностью противостоять пандемиям – не сенсационная новость. Сама организация охраны здоровья в целом далека от должного уровня. И если данное положение дел явилось открытием для некоторых руководителей, то вывод может быть один – они плохие руководители, не ведающие, где и кем работают.
Всем членам Координационного и оперативного штабов заведомо известно, что нами совместно с российскими коллегами отработан механизм взаимодействия при выявлении случаев заражения прибывших в республику туристов. Именно этим мы занимались долгое время в преддверии открытия государственной границы.
Создается впечатление, что этим «совещанием» и паническими заявлениями его участники хотят застраховаться на случай осложнения эпидемиологической обстановки: «Мы же предупреждали!» Другого объяснения происшедшему нет.
Остается рекомендовать должностным лицам системы здравоохранения республики, испытывающим панические настроения, незамедлительно подать в отставку. Снимите с себя ответственность сегодня, а не потом. Стране нужны руководители, способные принимать быстрые, профессиональные решения в нестандартных ситуациях, а не распространители провокационных заявлений, готовые сбежать при любом осложнении обстановки», – отметил Анкваб.
- Заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария накануне заявил, что Координационный штаб обсуждал поэтапное открытие де-факто границы с Россией, предусматривая при этом для пересечения справки или ковид-паспорта. «Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать», – подчеркнул он.
- Со своей стороны член оперативного штаба, депутат парламента Алхас Джинджолия подчеркнул, что «на границе по реке Псоу необходимы ограничительные меры».
- Де-факто границу России и самопровозглашенной республики Абхазия за два дня пересекли более 30 тысяч человек. Об этом сообщило Южное таможенное управление Федеральной таможенной службы России.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов скончались.
Власти Азербайджана продлили до 31 августа жесткий карантин в 13 городах и районах
Власти Азербайджана продлили до 31 августа жесткий карантинный режим в 13 городах и районах страны, включая в Баку. Об этом сообщил в понедельник оперативный штаб при кабинете министров страны.
«С учетом динамики заражения инфекцией COVID-19 до 00:00 31 августа будет применяться ужесточенный карантинный режим в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингечаур, Сумгаит, Евлах, Апшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах», – говорится в сообщении.
Ограничения предусматривают прекращение в зоне жесткого карантинного режима работы общественного транспорта по выходным. По-прежнему останутся закрытыми крупные торговые центры и моллы, за исключением действующих при них продуктовых магазинов и аптек, рестораны и кафе, музеи и выставочные залы. Жесткий карантинный режим в ряде городов и районов страны был объявлен 21 июня и несколько раз продлевался. Ранее его действие было установлено до 5 августа, – пишет ТАСС.
Вместе с тем, с 06:00 5 августа ликвидируется система смс-разрешений и разрешений по служебным удостоверениям на покидание квартир. Кроме этого, с 5 августа для населения доступны пляжи.
За сутки в Азербайджане коронавирус выявлен еще у 241 человека, выздоровели 647 человек. Таким образом, общее число зараженных достигло 32 684, число вылечившихся – 27 760, скончались – 468, – сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
В Киеве задержан человек, захвативший отделение банка
В центре Киева спецназ и полиция задержали человека, который захватил помещение банка в одном из бизнес-центров и угрожал взорвать себя и директора филиала банка, которую он взял в заложники.
По данным полиции, это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Журналистам, которым удалось с ним побеседовать, он представился "Святым духом" и выдвинул требование "арестовать всех президентов" - сообщает "Украинская правда". При задержании, по предварительным данным, никто не пострадал. Пока не подтверждено, была ли у него с собой действительно взрывчатка.
Это уже третий случай захвата заложников на Украине за последние недели.
- 23 июля в Полтаве 32-летний Роман Скрипник взял в заложники полицейского. Впоследствии он отпустил заложника и скрылся. 1 августа при попытке задержания он вновь взял в заложники полицейского, но был убит снайпером.
- 21 июля в Луцке 44-летний Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров автобуса. Он сдался властям после переговоров, никто не пострадал. Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его требований - записал видео с призывом смотреть документальный фильм "Земляне".
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