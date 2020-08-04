Экономика Грузии падает по-европейски

Экономика Грузии постепенно выходит из рецессии, считают в правительстве. Индекс делового климата Ассоциации бизнеса Грузии (BAG) подтверждает это предположение. Впрочем, эксперты пока спорят, можно ли считать это тенденцией.

Напомним, в мае экономика Грузии сократилась на 13,5%, тогда как в апреле она отставала от соответствующего периода прошлого года на 16,6%. Июньское снижение на данные 7,7% вселило некоторый оптимизм в правительство. Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, комментируя снижение темпов экономического роста в июне, выразила уверенность в стабилизации ситуации до конца года:

«Несмотря на все трудности, июньская статистика демонстрирует, что экономика постепенно восстанавливается, и первые признаки этого видны – темпы экономического спада замедляются. Антикризисная политика правительства уже дала результаты, и экономика постепенно преодолевает негативную среду, созданную пандемией».

Схожие тенденции отметили в бизнес-ассоциации Грузии. Организация, объединяющая более 400 представителей среднего и крупного бизнеса, в конце второго квартала провела внутренний опрос. В соответствии с его итогами, индекс делового климата грузинской экономики переместился из состояния «рецессии» (отрицательная текущая ситуация, отрицательные ожидания) в область «подъема» (отрицательная текущая ситуация, положительные ожидания).

Леван Вепхвадзе, исполнительный директор ассоциации, считает, что, несмотря на продолжение пандемии, бизнес постепенно приходит в себя после удара:

«Торговля, сфера обслуживания, строительство и промышленность – представители этих секторов в ходе майского опроса давали крайне негативные оценки перспективам своего бизнеса. В конце второго квартала ожидания значительно улучшились в секторах торговли и услуг. Позитивная тенденция наблюдается и в строительном секторе (несмотря на негативные ожидания). И текущие ожидания в секторе промышленности пока остаются нейтральными».

Впрочем, не все склонны верить в благоприятное развитие событий. По словам Рамаза Герлиани, директора Центра экономических преобразований, верным признаком выхода из рецессии должен служить несколько иной индикатор:

«Главное, выйти на нулевой показатель, и лишь затем можно говорить о выходе из рецессии, а до тех пор говорить о позитивной динамике при 7,7%-ном спаде считаю нелогичным. Необходимо понимать, что такой большой минус в сравнении с не самым успешным отрезком прошлого года говорит о драматическом снижении экономики. И я не ожидаю, что нам еще удастся избежать худшего сценария – падения в годовом исчислении на 8-9%. Вполне возможно, рост ВВП будущего года в сравнении с нынешним будет отражать некоторый прирост, но пусть эти цифры никого не вводят в заблуждение – сжатие экономики в сравнении с 2019 годом будет очень существенным».

Еще более категоричные оценки высказал финансист, профессор Свободного университета Гига Бединеишвили. По его мнению, предвыборный период окажется настоящим тормозом для грузинской экономики:

«Убежден, пик экономического спада еще не наступил, и в условиях валютного дефицита, разумеется, основной удар придется на наш лари. У меня нет и тени сомнения, что Нацбанк в канун выборов израсходует все резервы в целях стабилизации национальной валюты, чтобы не создавать валютной паники на рынке в угоду правящей партии, а расплачиваться нам придется поздней осенью в условиях пустой казны, свернутого бизнеса, в лучшем случае, при 7-8%-ном падении темпов экономического роста».

Несмотря на пессимизм части экспертов, средние темпы развития экономики Грузии мало чем отличаются от большинства стран региона или Европы. По предварительным данным, экономика Грузии сократилась на 12,6% во втором квартале года. В тот же период экономика еврозоны сократилась на 12,1%, по данным Евростата.

Среди стран-членов ЕС самое резкое снижение во втором квартале по сравнению с предыдущим сопоставимым периодом наблюдалось в Испании – 18,5%. За ней следуют Португалия – 14,1%, и Франция – 13,8%. В Италии снижение составило 12,4%, а экономика Германии сократилась на 10,1%.