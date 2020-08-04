ФБР подключится к расследованию дела о смерти грузинской программистки? 

Родные Тамар Бачалиашвили, скончавшейся при неустановленных обстоятельствах, требуют подключения к расследованию ФБР. В связи с этим у посольства США в Грузии сегодня прошла акция протеста.

«Я 18 дней не могу найти правды. Я вас умоляю, Келли Дегнан, примите это близко к сердцу. Мою невинную девочку запятнали грязью, будто бы одной ее смерти не хватало», – прижимая к груди портрет дочери в рамке, буквально прокричала Теона Тамазашвили.

В посольстве США приняли родных скончавшейся девушки. По словам Теоны Тамазашвили, им сказали, что подключиться к делу ФБР сможет только в случае обращения грузинской стороны с соответствующим запросом. Тамазашвили считает, что судить о том, насколько добросовестно расследуется дело, можно будет по тому, поступят так следственные органы или нет:

«Если наше государство этого не сделает, это означает, что они сами виноваты и пытаются прикрыть тех трех высокопоставленных чиновников, не хотят ими жертвовать».

Информацию о том, что Тамар Бачалиашвили, работавшая программистом, расшифровала секретные файлы, касающиеся трех высокопоставленных грузинских чиновников, ранее распространила телекомпания «Формула» со ссылкой на источник в органах. Согласно данным телекомпании, в связи с этим Тамар Бачалиашвили начала получать угрозы: в Тетрицкаро она якобы и поехала на встречу, где должна была состояться передача файлов. Согласно этой версии, девушку убили, а затем инсценировали самоубийство. К этой версии склоняются и родные Тамар Бачалиашвили, которые требовали встречи с премьером Георгием Гахария, правда, ответа так и не получили.

Свою поддержку семье сегодня в ходе акции выразил Малхаз Мачаликашвили – отец погибшего в ходе спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили:

«Это преступление, совершенное «хребтом» этой власти – Службой госбезопасности. Здесь двух мнений быть не может».

«Это дело никто так не оставит. Мы, гражданское общество, обязательно будем стоять рядом с семьей», – сказал в свою очередь Гига Макарашвили, активист движения «Стыдно».

Сегодня адвокату семьи Бачалиашвили Михаилу Рамишвили дали возможность ознакомиться с результатами экспертизы компьютера, принадлежавшего скончавшейся программистке. Адвокат подвергает сомнению данные, предоставленные органами:

«Оказывается, в ноутбуке вообще нет ни Facebook, ни Instagram. В то же время количество системных и пользовательских фотографий – 193 тысячи, также 488 видео. И что интересно – никаких других файлов нет. Просто необходимо, без каких-либо сомнений привлечь дополнительных экспертов из Федерального бюро. У меня есть подозрения, что вся эта история с компьютером – попытка подтвердить версию, что эта девушка и правда сама довела дело до самоубийства».

Вечером в МВД Грузии заявили, что ведомство готово к сотрудничеству с Федеральным бюро расследований США.

Тамар Бачалиашвили пропала 18 июля. На пятый день поисков тело девушки было обнаружено в ее собственном автомобиле вблизи леса, расположенного в муниципалитете Тетрицкаро. Расследование было начато по статье о незаконном лишении свободы, а затем к квалификации обвинения добавилась еще одна статья – доведение до самоубийства.