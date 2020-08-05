Появление нового свидетеля не внесло ясности в дело Бачалиашвили

Генеральная прокуратура Грузии направила запрос в ФБР США с просьбой подключиться к расследованию дела о гибели 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили. Тем временем в деле появляются новые детали и человек, который назвал себя возлюбленным девушки и вызвался помочь следствию.

Как и куда исчезла Тамар? Почему ее не могли найти на протяжении пяти дней? Кто удалил информацию из ее компьютера? На эти и множество других вопросов должны дать ответы специалисты ФБР – такова категорическая позиция родных скончавшейся 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили. Экспертов Федерального бюро расследований родители погибшей девушки просят выяснить, и кто такой Бачана Лобжанидзе, и какое отношение он имел к их дочери. Накануне молодой человек – программист по образованию, в интервью редактору информационно- аналитического журнала «Хроника плюс» Элисо Киладзе заявил, что был однокурсником и возлюбленным девушки:

«Тамар рассказывала мне, над чем работала с 2017 года. Я подозреваю, что деятельность Тамар и в целом деятельность компании «Зэг» связаны не просто с softwear (программным обеспечением). Как выясняется – и об этом узнали журналисты, – «Зэг» работает в трех направлениях. Первое – искусственный интеллект, второе – нанотехнологии и третье – любая деятельность, не запрещенная законом. Я могу точно сказать, что ни Тамар, ни ее сотрудники не работали в первом и втором направлении. Вообще, «Зэг» не та компания, которой представляется».

Пока это все подробности, которые рассказывает молодой человек журналистам. Как утверждает Бачана Лобжанидзе, его уже восемь раз допросили в МВД. Он рассказывает, что Тамар знакомила его с несколькими друзьями, однако с ними он не общался. С девушкой переписывался в социальных сетях, никаких телефонных звонков. «Зачем это нужно, когда есть мессенджер и Инстаграм», – говорит Бачана.

В подтверждение своих слов сегодня он передал телекомпании «Мтавари» кадры, снятые на телефон. На них он и Тамар общаются в одном из ресторанов (на кадрах видны оба). Сами родители Тамар утверждают, что узнали о существовании Бачаны Лобжанидзе лишь несколько дней назад. Мать девушки – Теона Тамазашвили, с подозрением отнеслась к молодому человеку:

«Он был у нас дома один раз. Его привел мой двоюродный брат. Он (Бачана) заявил: «Я был ее возлюбленным». Я говорю, что доверяю ФБР, а он мне заявляет, что они ничего не смогут расследовать. Это и вызвало у меня подозрения, когда он сказал – а что могут сделать в ФБР? Ничего не сделают».

Сегодня Теона Тамазашвили встретилась с представителями МВД Грузии, а после встречи сказала журналистам: «Сейчас мне показали материалы дела, до сих пор мы были в полном вакууме. Необходимо изучить личность Бачаны Лобжанидзе».

Прокомментировала новые заявления сегодня и директор компании «Зэг» Тамар Коберидзе. Она утверждает, что никакой новой информации следствию Лобжанидзе предоставить не сможет:

«Следствию предоставлена полная информация с первых же дней. На все вопросы даны ответы. Всю информацию мы предоставляем как следствию, так и семье Бачалиашвили. Кто этот человек, действительно ли он ее (Тамар Бачалиашвили) друг и какие у него цели, я не могу сказать, этим должно заинтересоваться следствие».

Как заявил сегодня адвокат семьи Бачалиашвили Михаил Рамишвили, Бачана Лобжанидзе был тем самым независимым экспертом, который общался со специалистами Национального бюро экспертизы имени Самхараули:

«Семья (Бачалиашвили) познакомила меня с ним, сказали, что это был друг Тамар. Я с ним общался, он сказал, что хорошо разбирается в компьютерах. Я посчитал нужным… и отвел его в бюро экспертизы. Между ним и представителями бюро был разговор по поводу компьютера (Тамар). У него была своя позиция, он высказал определенное недоверие. Эксперты тоже говорили, что он якобы не знает чего-то».

Высказывания об этом человеке, как становится ясно, весьма противоречивы. Что касается следствия, то оно вообще не разглашает о нем подробности. Сам Бачана Лобжанидзе в интервью компании «Палитраньюс» заявил, что не чувствует себя в безопасности. Молодой человек утверждает, что в одном из разговоров (с кем конкретно, он не сказал) ему посоветовали уехать в Швейцарию. «Я подозреваю, что на меня «шьют дело», но я не знаю – кто», – говорит Лобжанидзе.

Тем временем его связь с Тамар – лишь один из многих вопросов, с которыми мать девушки Теона Тамазашвили планирует обратиться к экспертам ФБР.

«Меня не устраивает, если ФБР подключат только на уровне консультаций. Они должны расследовать произошедшее с того момента, как (Тамар) потерялась, и заканчивая сегодняшним днем. Все связано с высокопоставленными чиновниками, поэтому и столько недочетов в этом деле. Следствие пока не дало ответы ни на один вопрос», – сказала Теона Тамазашвили журналистам.

Свою помощь семье погибшей программистки в рамках мандата омбудсмена сегодня предложила Народный защитник Нино Ломджария. Однако пока родители Тамар к ней не обращались. В их планах – дождаться ответа от ФБР. А до тех пор автомобиль девушки будет оставаться опечатанным, говорит адвокат семьи. Тем временем следствие и адвокат семьи Бачалиашвили начнут изучать видео с поисковых дронов (работавших во время поисков Тамар).