Медиазона: Селитру с Руставского завода везли на завод по производству взрывчатки в Мозамбике

2 750 тонн аммиачной селитры, взорвавшихся в порту ливанской столицы Бейрута, перевозились из Грузии в Мозамбик для компании по производству промышленных взрывчатых веществ. Это следует из коносамента на груз, копию которого предоставил «Медиазоне» капитан задержанного в 2013 году ливанскими властями судна Rhosus Борис Прокошев.

В документе, подписанном в грузинском Батуми 23 сентября 2013 года тогдашним капитаном Rhosus Вячеславом Абакумовым, в качестве поставщика указана компания «Rustavi Azot», в качестве получателя — международный банк Мозамбика. При этом в разделе «Уведомить о прибытии» вместе с адресом указано предприятие Fabrica de Explosivos — это распространенная практика для указания стороны, которая занимается таможенным оформлением и дальше распоряжается грузом.

Эта компания указывает на своем сайте, что занимается производством и применением коммерческих взрывчатых веществ — в том числе АСДТ, состоящего из гранулированной аммиачной селитры и углеводородного горючего вещества. Помимо Мозамбика компания работает в Замбии, Демократической республике Конго и Малави, - пишет «Медиазона».

Накануне заместитель директора АО «Руставский азот» Леван Бурдиладзе заявил «Эху Кавказа», что его компания управляет заводом с 2017 года, а в 2013 году заводом управляло другое юридическое лицо – ООО «Руставский завод».

«Поэтому предоставить точную, достоверную информацию о грузе я не могу», – отметил Бурдиладзе.