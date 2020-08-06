В Абхазии выявили еще 5 случаев заражения коронавирусом

Руководитель администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили объяснила по завершению заседания координационного совета, что туристы, прибывшие первыми после перерыва в связи с пандемией рейсами из Мюнхена и Парижа, въехали в Грузию без прохождения карантина.

По словам Квривишвили, этими рейсами прилетели и граждане Грузии, имеющие двойное гражданство и они также не проходили карантин.

«Мы рады, что в авиационную и туристическую индустрию нашей страны возвращаются являющиеся нашими партнерами международные авиакомпании, оперируя регулярными рейсами. Вчера был выполнен парижский рейс. На борту находилось 188 человек, абсолютное большинство из которых - туристы. Естественно, они покинули аэропорт без карантина и теперь путешествуют по Грузии. Тот же принцип распространился и на мюнхенский рейс. Абсолютное большинство пассажиров, прибывших и этим рейсом - туристы», - сказала Мариам Квривишвили.

Своей радостью тем, что на улицах уже появились первые иностранные туристы, поделилась после завершения заседания координационного совета и министр экономики Грузии Натия Турнава.

«Как уже известно, в августе мы частично открыли регулярные полеты. Летает «Люфтганса», выполняются мюнхенские рейсы, первый рейс «Эйр Франс» прибудет 9 августа, сегодня вылетит и завтра прилетит первый рейс «Эйр Балтики» Рига-Тбилиси-Рига. Кроме того, «Аирзена» выполняет коммерческие чартеры, в течение месяца запланировано до 16 коммерческих чартеров. Кроме того, мы продолжаем переговоры с другими компаниями и не только в августе, но и в сентябре поэтапно откроем другие возможные полеты, но, конечно, в первую очередь, с учетом эпидемиологической ситуации. Можно сказать, что на рейсах из Парижа, Мюнхена, а также тех, что ожидаем из Европы, большинство, ¾ пассажиров являются иностранными туристами, международными визитерами. Исходя из этого, мы уже сможем вновь увидеть на улицах иностранных туристов. Это очень важная статистика, разумеется, летают и пользуются этими рейсами и наши граждане, но в основном это визитеры, которые хотят посетить Грузию, потому что наряду со свсей привлекательностью, Грузия является безопасной страной», - заявила Натия Турнава, передает "Интерпрессньюс".