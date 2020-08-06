Два миллиарда предвыборной милости

Правительство Грузии объявило о выделении третьего антикризисного пакета для преодоления последствий пандемии. Общий объем субсидий населению превысит 400 миллионов лари, часть средств будет выплачена в будущем году. Оппозиция считает, что власти занимаются прямым подкупом избирателей за счет госбюджета.

Анонсировал новый план, выйдя к журналистам сразу после заседания антикризисного совета, премьер-министр Георгий Гахария:

Дети до 17 лет с 15 сентября получат единовременную помощь в размере 200 лари.

Все социально незащищенные студенты будут получать полную оплату за обучение в одном семестре 2020-2021 учебного года – около 400 долларов. Эта возможность будет предоставлена 33 тысячам учащихся.

Также в холодные месяцы – в ноябре, декабре, январе и феврале – власти компенсируют коммунальные расходы граждан в рамках определенного лимита, речь идет о 200 киловатт-часах электроэнергии и 200 кубометров газа.

И, наконец, по словам премьера, власти пойдут навстречу тем самозанятым гражданам, которые по тем или иным причинам не смогли доказать право на получение одноразовых выплат в 300 лари:

«Мы начали программу поддержки несколько месяцев назад, за этот период 250 тысяч граждан Грузии обратились в правительство Грузии с просьбой о разовой помощи в размере 300 лари для самозанятых. Эту помощь получили 170 тысяч граждан, чья документация соответствовала требованиям. Однако сегодня мы решили, что всем оставшимся 80 тысячам граждан Грузии, которые не полностью выполнили требования по сбору документов, будет начислено 300 лари в виде единовременной помощи», – сказал Гахария.

Свое выступление премьер завершил эмоциональным заявлением:

«Покажите мне одного человека в этой стране, который скажет, что это был неправильный шаг. Покажите мне этого человека, я хочу посмотреть ему в глаза!»

В оппозиции советуют власти перестать лукавить. По словам главы фракции «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, власти безответственно раздают занятые в долг деньги:

«Правительство установило настолько строгие критерии, что большинство самозанятых не получило этой помощи. Теперь они решили стать добрыми и распределить эти деньги без какого-либо уведомления. Мы требовали этого, когда люди находились в самых тяжелых условиях карантина, а они вспомнили об этом сейчас. Это позволяет властям завоевать сердца электората и занести раздачу денег в свой актив. Но, по сути, избирательная кампания «Грузинской мечты» финансируется из бюджета, из карманов этих же избирателей».

Наблюдатели напоминают, что власти не впервые раздают финансовые подарки в разгар выборов. На памяти свежи президентские выборы 2018 года, когда фонд лидера правящей партии Бидзины Иванишвили «Карту» погасил просроченные долги перед коммерческими банками для 600 тысяч граждан.

Но, по мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, учитывая специфику предвыборного периода, любые действия властей будут расценены как подкуп избирателей:

«В оценках оппозиции есть доля истины, однако не стоит забывать, что сами они активно призывали власти оказывать помощь населению. Не могут эти 200 лари оказать решающего значения на итог выборов, оппозиция слаба и действует разрозненно, не имея ни ресурсов, ни общего лидера, и, думаю, главная причина ее недовольства кроется в этом. В глазах обывателя очень сложно найти что-то предосудительное в выделении соцпомощи в разгар кризиса».

По словам политолога Гии Хухашвили, несмотря на очевидный расчет властей, прямая раздача денег содержит множество рисков для экономики:

«Это не экономический план, это программа социальной помощи, которую трудно критиковать, даже если это продиктовано политическими мотивами. Проблема в другом – выход этих денег на рынок на фоне того, что экономика в рецессии, даст мощный толчок дальнейшему разгону инфляции. Результатом будет еще большее обнищание населения в среднесрочной перспективе. Но тут главное – выиграть выборы, а там либо осел умрет, либо падишах...».

Таким образом, по итогам трех антикризисных кампаний, выплаты государства населению и бизнесу превысят два миллиарда лари, если, конечно, власти не прибегнут к дополнительным программам субсидирования. Произойдет это в случае обострения ситуации с коронавирусом, предостерег сегодня Георгий Гахария.