Эксперты попросили не путать подкуп с лептой

Подкуп избирателей, дискриминация по политическому признаку и вмешательство высокого церковного иерарха в предвыборную кампанию – на все это обращают внимание эксперты грузинского НПО «Справедливые выборы» в своем сегодняшнем отчете. Всего в документе говорится о 20 нарушениях.

Подкуп избирателя – главная тенденция, которую эксперты НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии» (ISFED) выявили в ходе последнего мониторинга предвыборной кампании. С 5 июля по 3 августа было насчитано восемь фактов предполагаемого подкупа избирателей. Исполнительный директор НПО Элене Нижарадзе считает этот показатель тревожным с учетом того, что до парламентских выборов еще три месяца и предвыборная кампания еще официально не началась. Лидирует по нарушениям «Грузинская мечта» – четыре случая. В попытках подкупа избирателей были замечены и оппозиционные партии, сообщила Элене Нижарадзе:

«Два факта были зафиксированы в случае «Нацдвижения», один – «Лело за Грузию». В Озургети, сотрудники офиса «Грузинской мечты» раздавали продукты избирателям. В Они на встречах по ликвидации ущерба, нанесенного стихией, присутствовали мажоритарный депутат Гоча Энукидзе и мажоритарный кандидат «Грузинской мечты» Созар Субари, и они также участвовали в раздаче продуктов избирателям».

Помимо этого в отчете говорится, что в пяти муниципалитетах были выявлены факты увольнения, предположительно, по политическим мотивам, два случая использования административного ресурса, дважды отмечали признаки дискриминации по политическим мотивам при раздаче социальной помощи, один случай давления на наблюдателя от НПО «Справедливые выборы». Отдельно обращают внимание авторы отчета на факт включения в предвыборную кампанию духовного лица высокого уровня:

«Марнеульский и Худжабский епископ, владыка Георгий Джамделиани 26 июля во время воскресной проповеди заявил, что будет препятствовать предателю национальных интересов, мажоритарному кандидату «Грузинской мечты» Зауру Даргаллы попасть в парламент. Под видом обращения к пастве он добавил, что не будет молиться за тех, кто поддержит Заура Даргаллы, и каждому из них придется ответить перед духами предков. Марнеульский и Худжабский епископ – высокий иерарх церкви, и его слова населением воспринимаются как позиция церкви», – говорится в документе.

Это не первый случай, когда в поле зрения правозащитников попадает епископ из Марнеули. С мая правозащитные НПО и гражданские активисты критикуют его за разжигание розни между азербайджанским и грузинским населением Марнеули. Священник Джамделиани критикует Даргаллы, который, будучи мэром, отреставрировал памятник советскому наркому Нариману Нариманову. Священнослужитель несколько раз вместе с ультранационалистами и прокремлевскими силами участвовал в акциях протеста и требовал в ультимативной форме от местных властей демонтажа памятника и возведения на его месте памятника царю Ираклию Второму и его соратнику, национальному герою Худиа Борчалинскому (Худу-бек Борчалы).

Сам епископ Марнеульский обвинения отвергает. Как и прежде, никаких публичных заявлений патриархия ГПЦ по поводу активного вмешательства церковного иерарха в мирские дела не делала. Несмотря на то что епископ борьбу ведет против кандидата «Грузинской мечты», представители власти также никак не комментируют события в Марнеули. Зато сегодня охотно прокомментировал другие замечания представителей НПО «Справедливые выборы» вице-спикер Гия Вольский:

«Желательно, чтобы конкретные факты были более детально описаны. Я бы не назвал стоящей внимания информацию о том, что какой-то родственник представителя правящей силы сказал одному из сотрудников НПО, чтобы тот сидел спокойно и не активничал. Я призываю все партии, особенно сторонников «Грузинской мечты», соблюдать правила. Очень много людей следят из засады и ждут».

Еще один представитель правящей партии, депутат Анри Оханашвили также напомнил обществу, что «Грузинская мечта» взяла обязательство провести максимально прозрачные выборы, и власти не оставят без реагирования ни одного нарушения.

Не оставили без внимания промежуточный отчет НПО о предвыборной ситуации и в оппозиции. Представитель «Лело за Грузию» Саба Буадзе говорит об однозначных фактах подкупа в случае «Грузинской мечты». Что касается аналогичных заявлений в адрес «Лело», уверяет, что имела место благотворительность. В глданском пансионате для престарелых, по словам оппозиционера, они лишь передали сладости пожилым людям и позаботились об озеленении. Такой же логике следует и лидер фракции «Нацдвижение» Роман Гоциридзе:

«Не два, а около 30 случаев было, если посчитать и факты, показанные по ТВ, когда наши партийные лидеры и активисты навещали крайне нуждающиеся семьи. Мы приносили им то медикаменты, то продовольствие. Если бы у нас было больше денег и ресурсов, мы бы помогали еще больше людям. Речь идет об одиноких пожилых людях, прикованных к постели, брошенных местными и центральными властями на произвол судьбы. И я не думаю, что оказание помощи таким людям – подкуп».

Все эти объяснения политиков не укладываются в правила добросовестной деятельности, отмечают правозащитники. В своих рекомендациях «Справедливые выборы» еще раз напоминают политическим партиям, что, проявляя благотворительность, политические субъекты должны соблюдать анонимность, а суммы жертвовать тем фондам, которые работают в этих направлениях. НПО также призывают власти своевременно реагировать на указанные нарушения, религиозным организациям воздержаться от политической агитации во время богослужения. Все эти рекомендации хорошо знакомы политикам хотя бы потому, что им напоминают об этом из года в год.