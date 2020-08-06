Старт абхазского турсезона-2020: иллюзорные надежды

В течение шести дней, прошедших после того, как около четырех вечера 1 августа на погранпосту «Псоу» началось беспрепятственное пересечение границы гражданами России и Абхазии, ежесуточно в среднем это делают около тридцати тысяч человек. Но, разумеется, для того, чтобы выделить из них туристов, прибывающих в республику на отдых, надо разделить это общее число пересекающих границу в обе стороны минимум на два, а скорее – на три-четыре. Ведь тут надо оставить из этого числа только тех россиян, которые переходят и переезжают на абхазскую сторону, затем отнять от данной цифры посетителей чрезвычайно популярных в сочинском регионе магазинов беспошлинной торговли («дьюти фри»), которые, отоварившись, тут же возвращаются на территорию РФ… А еще, по традиции последних лет, значительную часть российских туристов, до половины, составляют однодневные экскурсанты, приезжающие из Сочи в основном на автобусах для посещения, как правило, Рицинского национального заповедника и Новоафонской пещеры.

Одна из российских интернет-публикаций на тему туризма, появившаяся в конце июля, в момент неясности, когда для россиян откроется закрытая с апреля из-за противопандемийных мер граница на Псоу и откроется ли она в этом сезоне вообще, была озаглавлена с использованием слов «… а Абхазия – на низком старте». И это, и то, что представители абхазского турбизнеса с начала лета всеми способами добивались скорейшего открытия границы и туристического сезона, а президент Абхазии Бжания еще 3 июля направил письмо предложением российскому премьеру Мишустину открыть границу с 15 июля, порождало иллюзию, что после 1 августа в Абхазию хлынет поток туристов, который мгновенно заполнит все имеющиеся для их размещения в республике в разного типа объектах 65 тысяч коек.

Но это оказалось, разумеется, не так. Хлынуть-то первые туристы через границу хлынули, но заполнить все эти места сразу нереально. С одной стороны, далеко не все потенциальные российские туристы могут рвануть «с места в карьер». Проще тем, кто привык приезжать на своем автотранспорте. Знакомая мне семья из Смоленска (муж, жена и трое маленьких детей), облюбовавшая Абхазию для отдыха несколько лет назад, 2 августа радостно оповестила, что выезжает уже через пару дней. Но вот сегодня выяснилось, что что-то задерживает главу семейства на работе и они отложили поездку на сентябрь. Что касается тех, кто добирается авиа- и железнодорожным транспортом, то для них многое упирается в приобретение билетов. Сегодня сухумский индивидуальный предприниматель Сергей Эшба, живущий прямо на берегу моря в сухумском микрорайоне Маяк и ежегодно принимающий туристов из России с полным пансионом, рассказал:

«У семьи из Перми были куплены билеты как раз на 1 августа. Но им пришлось их сдать заранее, потому что иначе они бы потеряли деньги за них. Но две другие российские семьи заселяются у меня 15 августа. Нескольким ежегодным моим постояльцам, которые планировали отдых в июне-июле, пришлось возвращать предоплату – по пять тысяч рублей. Но одна, планировавшая приехать с семьей, отказалась принимать возврат: пусть, мол, эти деньги пойдут в зачет нашего отдыха в будущем году».

Сегодня появилось сообщение, что с завтрашнего дня планируется начать железнодорожное движение между Россией и Абхазией. Поезда «Москва – Сухум» будут ходить с 7 августа ежедневно, с того же дня «Санкт-Петербург – Сухум» – по определенному графику, и так же «Самара – Сухум» – с 15 августа. Планируется пустить и электропоезд «Туапсе – Гагра».

С другой стороны, не все объекты размещения в Абхазии оказались готовы к приему гостей в первый же день августа. Гендиректор российской туристической компании «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил в СМИ: «Новость об открытии границы стала неожиданностью для большинства гостиниц. Сейчас им нужно время, 3-5 дней, на то, чтобы подготовиться к приему туристов, закупить дезинфицирующие средства, обеспечить масками персонал. Мы считаем, что массовый заезд будет возможен только 5 августа». Наверное, кого-то тут в Абхазии можно, вспомнив о затянувшемся ожидании открытия границы, упрекнуть в нерасторопности. Но вспомним и о том, что вплоть до 31 июля с открытием границы было еще совершенно неясно, а держать заранее наготове весь персонал и прочее по карману далеко не всем владельцам объектов размещения.

На днях совладелец коттеджей, расположенных на берегу моря в поселке Цандрипш, звонил родственникам в Сухум и просил срочно присмотреть в магазинах постельное белье. Как оказалось, у него забронированы уже все места. Но реально коттеджи заполнятся только 10 августа.

В общем, тут неизбежная раскачка с одной стороны совпадает с такой же с другой стороны, и они таким образом нивелируют друг друга и устраняют, будем надеяться, возможные проявления недовольства туристов.

Сегодня утром я решил объехать пару-тройку сухумских отелей и выяснить, как там движется заполнение их зарубежными туристами. Сперва заглянул в гостиницу «Рица» на приморской набережной. Там оказались заселены только четыре номера, но и весь номерной фонд гостиницы не велик – 16. В отеле «Леон» администратор Елена сообщила:

«Туристов у нас очень мало, потому что мы в основном работаем как бизнес-отель. Приезжают командировочные, и приезжают на пару дней. И уезжают. Такие люди есть у нас, группами. Но их приезд не зависел от того, была или не была закрыта граница. Они имели возможность пересекать границу, и сейчас они есть. Номеров десять заселено.

– Но это не туристы?

– Нет. Туристов пока нет. Пока заполняются Гагра, Пицунда, Новый Афон. До нас они доходят позже».

А вот гостиница «Интер-Сухум» специализируется с советских времен как раз на приеме туристов. Старший администратор Эля сказала:

«Туристы? Ну да, проживают у нас…

– Сколько человек?

– Сорок два.

– Ну, так, уже более или менее, да? Откуда приезжают в основном?

– Ставрополь, Саратов, Краснодарский край…»

А вот еще разговор с источником, сухумчанкой по имени Белла, которая вчера вечером впервые за четыре с лишним месяца пересекла границу на Псоу (ей нужно было там по экономцене приобрести пару автомобильных покрышек). Вот ее впечатления:

«Ну, конечно, было очень волнительно, как будто я в первый раз перехожу границу в своей жизни (смеется). Порядок, в масках все… Вроде бы нормально.

– Что, в очереди в масках стояли?

– В очереди – нет. Сотрудники в маках ходили.

– В сторону России вы когда переходили и сколько человек в очередях в окошки стояло?

– Очереди… Ну, человек пятьдесят в общей сложности было, в каждой очереди человек по десять. Около шести вечера это было. А обратно когда шла через час, я вторая или третья в очереди стояла. Мало было людей.

– Ну, конечно, кто идет уже в это время…

– Ну, в «дьюти фри» сочинцы все сметали – алкоголь и сигареты в основном».

Большинство российских туроператоров, как сообщают специализированные СМИ, отмечают высокие темпы реализации туров в Абхазию. Так, специалисты компании «Дельфин» говорят о том, что уровень продаж существенно превышает прошлогодний и уже в бархатном сезоне возможно возвращение к объему загрузки 2019 года. «Интурист» указывает на низкие цены в Абхазии – отдохнуть там на 20-40% дешевле, чем в сочинских отелях. Но не исключен и рост стоимости туров через одну-две недели.

По оценке туроператоров, в Абхазию отправляются в первую очередь те, кто забронировал места заранее, веря в открытие республики к августу, а также те, кто переносил поездку из-за закрытой границы. Но есть и туристы, успевшие приобрести путевки сразу после восстановления сообщения с Россией.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия