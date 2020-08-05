Чрезвычайно отпускной режим. Как Абхазия переживет открытие туристического сезона

ПРАГА---За первые дни внезапно открывшегося туристического сезона в Абхазии в самопровозглашенную республику уже прибыли десятки тысяч отдыхающих из России. Риски, которые сопутствуют курортным ожиданиям, готовность местных жителей, гостей и властей к отдыху в столь чрезвычайных обстоятельствах за «Некруглым столом» обсуждаем с абхазским экономистом Ахрой Аристава и президентом Гильдии отельеров Абхазии Астамуром Ахба.

– Сегодня мы поговорим о трудном выборе между безопасностью и выживанием. Определим позиции: Астамур, как вы считаете, решение об открытии границы, об открытии туристического сезона было правильным или Абхазия все-таки пока к нему еще не готова?

Понятно, что сегодня вирус есть, но это не означает, что закрытыми границами с этими проблемами можно справиться

Астамур Ахба: Я считаю, что решение, принятое руководствами Республики Абхазия и Российской Федерации, было обоснованным, взвешенным и правильным. Это было необходимо и для Республики Абхазия, и для граждан Российской Федерации, которые из года в год прибывают на территорию Республики Абхазия. Сегодня нельзя так критически относиться – понятно, что сегодня вирус есть, и некоторые люди переболели, некоторые болеют сегодня, и кто-то еще заболеет, но это не означает, что закрытыми границами с этими проблемами можно справиться. Сегодня, несмотря на то, что больше половины лета прошло, природно-климатические условия еще позволяют принимать и солнечные ванны, и морские ванны. Помимо этого, гражданам Республики Абхазия необходимо перемещаться на территорию Российской Федерации. Мы понимаем, почему первые месяцы граница была закрыта – и с российской стороны, и с абхазской стороны, и руководство страны также понимало, и, насколько можно было, оно подготовилось, исходя из тех ресурсов, которые есть. Но уже дальше надо бороться с этим вирусом.

– Ахра, вы, насколько я знаю, более критически относитесь к этому решению…

Ахра Аристава: Я бы не сказал, что очень критически. Вопрос выживания, наверное, в Абхазии уже не так актуален, за семь месяцев выполнение республиканского бюджета было в районе 94%, т.е. даже в условиях закрытия и ограниченного перемещения, отсутствия туристического сезона все-таки более или менее экономика была устойчива.

Говорилось, что если требовать справки у иностранных граждан, то и наши граждане были бы обязаны предоставлять такие справки. Но в таком количестве проводить такие анализы было бы нереально

Я предлагал поэтапное открытие. Абхазия первой применила радикальную меру, закрыв границу. Эти меры предпринимали и другие правительства в мире, и это принесло результат и эффект. Благодаря этому был предпринят комплекс мероприятий и по линии Минздрава, и по линии МВД, Погранслужбы, удалось все это локализовать, практически свести к нулю. В одностороннем порядке можно было попробовать: раз первыми закрыли – первыми и открыть, хотя бы к 15 июня, но по турпутевкам. Сейчас же уже сложилась такая ситуация, что, я думаю, правительство Абхазии вынуждено было согласиться на эти условия. Говорилось, что если требовать справки у иностранных граждан, то и наши граждане были бы обязаны предоставлять такие справки. Но в таком количестве, конечно же, проводить такие анализы было бы нереально – это и студенты, это и, как правильно сказал Астамур Ахба, наши граждане, которые ездят в Россию учиться, лечиться, в деловые поездки. Поэтому уже открыли республику в обычном режиме.

Ну и, конечно же, проблема была в прогнозе количества прибывающих туристов. Турфирмы, когда граница закрыта, не могут даже предварительно заказывать какое-то количество койко-мест. И здесь, конечно же, трудно было спрогнозировать запасы лекарств и для прибывающих, и, в случае возникновения угрозы эпидемии, для местного населения. Но самый главный вопрос, я считаю, который решен, – это соглашение о том, что российских туристов будут вывозить.

– Астамур, это, действительно, вопрос – когда готовилось это соглашение, из какого прогноза количества прибывающих исходили стороны? Говорилось, например, что, скажем, семь тысяч человек – это нормально, больше – это уже опасно, а мы имеем уже за четыре дня больше 100 тысяч. Такой массовый наплыв прогнозировался?

Астамур Ахба: Нет, 100 тысяч – это не туристы, это количество пересекших границу в обоих направлениях. Сегодня если мы говорим о количестве туристов, сколько одновременно страна может принять, то это 65 тысяч.

– Т.е. одномоментно 65 тысяч?

Если говорить о количестве сегодня, то пока, по нашим предварительным прогнозам, 10-15 тысяч – это по всем пяти активным туристическим городам, где туристы проводят свое время

Астамур Ахба: Да, одномоментно до 65 тысяч. Сюда входят и квартиросдатчики, и коллективные средства размещения – гостиничный сектор до 25 тысяч коек. А сегодня сколько будут пересекать? Если брать статистику 2015-16 годов, в сутки, бывало, в одном направлении до 40 тысяч пересекали российско-абхазскую границу Таких результатов пока нет, но так как люди получили информацию недавно, с 1 августа с середины дня, и сегодня туроператоры пока активно не включились. А они же со своими потенциальными туристами должны связываться, т.к. с мая месяца брони переносятся с одной даты на другую. Люди сегодня сами по себе прибывают за счет таких коммуникаций, как Booking.com и другие, они бронируют места. Но если говорить о количестве сегодня, то пока, по нашим предварительным прогнозам, 10-15 тысяч – это по всем пяти активным туристическим городам, где туристы проводят свое время.

– Мне приходилось слышать оценку российских туроператоров: в этом году в сезон успеют отдохнуть в Абхазии около 350 тысяч россиян, – насколько это правдоподобно?

Астамур Ахба: Ну да, если среднее пребывание одного человека будет составлять до 10 дней, если позволят природно-климатические условия, то количество туристов может оказаться таким. Количество койко-мест, которое я озвучил – 65 тысяч, – если брать среднее пребывание одного человека 10 дней, то мы получим до 8-10 пребываний, – при стопроцентной загрузке, это 650 тысяч получается. Но если 80% процентов загрузки, то как раз получится до 350-400 тысяч.

– Ахра, 350-400 тысяч – это в полтора раза больше населения всей Абхазии, условно говоря, – каковы риски?

Ахра Аристава: По данным Всемирной организации здравоохранения, минимум 1,5% могут заразиться. Сейчас надежда на то, что наши граждане все-таки были очень организованы, осторожны – и в апреле, и в мае, и на улицу мало людей выходило, и в магазины осторожно люди ходили, и я надеюсь, что все-таки наши граждане научились, как вести себя, и будут осторожны. Нужна, конечно, дополнительная информация, может, даже и агитация – она уже идет, в принципе.

Российские туристические регионы, воспользовавшись тем, что Россия закрыла границы, подняли цены. Наши же бизнесмены, уже наученные опытом, перестали этим пользоваться с 2011 года

Но туристов может быть, я думаю, и больше, чем 350 тысяч, потому что российские туристические регионы – это и Крым, и Сочи, – воспользовавшись тем, что Россия закрыла границы, подняли цены. Наши же бизнесмены, уже наученные опытом, перестали этим пользоваться с 2011 года, а за последние годы август и сентябрь стали самыми посещаемыми месяцами, так что, может быть, будет и больше туристов. Конечно же, большие риски есть, но обнадеживает то, что Минздрав России отправил сюда делегацию, сейчас, насколько мне известно, активно пополняются резервы, поэтому будем надеяться, что последствия будут минимальными.

Но надо еще сказать, что от отсутствия туристов даже не только туризм страдает – резко выросло производство пива за эти годы, вина, водки, воды, сладких напитков, кондитерских изделий, и, конечно, люди, которые вложили деньги в производство, очень сильно пострадали. Например, пива почти три миллиона литров в прошлом году было произведено. Эти все люди, конечно, ждут, и ждали туристов.

– Астамур, турскептики обращают внимание на то, что очень многое было против этого решения – и вспышка последних дней, и надвигающаяся осень с опасностями второй волны, в том числе, и в России, и слабый контроль за приезжающими, и Абхазия рискует здесь больше, чем Россия, – почему все-таки Сухуми пошел на этот шаг, на это согласие, в общем-то на излете сезона?

Астамур Ахба: Мы все прекрасно понимаем, что ни одна страна не была готова к этой инфекции. Россия также столкнулась с этой проблемой. Но за это время Россия подготовилась, и мы слышим, что в ближайшее время появится вакцина, что в ближайшее время мы получим эту вакцину – такого рода информация, по крайней мере, на интернет-ресурсах встречается. У нас союзнический договор, Россия нам и финансовую, и инвестиционную помощь оказывает – и для восстановления экономики, инфраструктуры, и наше руководство также, учитывая свои ресурсы, подготовилось максимально, насколько могло.

Открытия границы ждали 1 июля. Две недели мы хотели посмотреть, как на российских курортах будут справляться, какие условия будут создавать. В России с 15 июня туристов принимали, – ну вот, учитывая это все, видя, сколько в курортных городах и приграничных зонах Республики Абхазия туристов побывало, и если бы такие большие риски были, то столько не разместились бы в муниципальном районе города Сочи – больше одного миллиона уже. Учитывая, сколько тысяч людей отдохнуло, конечно, надо было принимать решение. Повторю, правильное решение было принято об открытии с 1 августа, несмотря на то, что какие-то лица попадают в медучреждения Республики Абхазия. Что поделать? – сегодня с этим надо бороться, все рекомендации, которые предписаны санитарными врачами Республики Абхазия, надо принимать во внимание. Человечеству придется жить с этим вирусом уже и бороться с этим вирусом. Но оттого, что мы дальше будем закрываться, экономические и другие вопросы решаться не будут.

– Какие меры по минимизации рисков уже предприняты, и какие готовы к вводу? Вы же будете наблюдать, как пройдут первые две недели…

Сейчас уже обсуждается, что, в случае заболеваемости среди туристов или граждан Республики Абхазия, на территории города Сочи они будут проходить лечение

Астамур Ахба: С первой недели здесь находятся российские врачи, российская делегация из Министерства здравоохранения, ранее приезжали из Роспотребнадзора, сейчас уже обсуждается, что, в случае заболеваемости среди туристов или граждан Республики Абхазия, на территории города Сочи они будут проходить лечение. Также страна дополнительно закупает медикаменты, в начале года представители бизнес-сообщества оказали финансовую помощь, приобрели необходимое медоборудование для медучреждений. Мы слышим из определенных источников, что некоторые медики говорят, что есть опасность… Ну, понятно, что этими опасностями тоже надо как-то управлять и выходить из кризисов.

– Ахра, в интервью нашему радио вы предположили, что важны ограничения по количеству отдыхающих и по их размещению вдали от крупных городов. Насколько критично и опасно нарушение этих ограничений?

Ахра Аристава: Эти ограничения я лично рекомендовал бы, но в связи с тем, что они уже не приняты, туристы уже перемещаются по всей стране без всяких ограничений. Конечно же, риски будут ясны после инкубационного периода, т.е. в ближайшие две недели. Но я лично рекомендовал бы принять какие-то штрафные меры, я просто боюсь, что помимо Минздрава большая нагрузка, в случае ухудшения ситуации, ляжет на наше МВД, которое к ней не готово. Эти две недели надо использовать для того, чтобы силовики могли более активно, – в случае ухудшения ситуации, в случае нарушения режима, – законными методами брать ситуацию под контроль. Сегодня, по-моему, штрафа нет за то, что человек нарушает тот минимальный режим, который установили наши санитарно-эпидемиологические службы. Поэтому все это надо наверстывать в ближайшие две недели. Люди идут через границу без масок, не соблюдая дистанцию…

– Астамур, как вы думаете, власть готова к радикальному пересмотру решения, при худшем развитии ситуации в эти недели?

Решение, принятое руководством абхазской и российской сторон, было правильным. И сегодня то, что надо маски надевать или как-то защитить себя, это уже зависит от самих граждан

Астамур Ахба: Я думаю, что если такие дни настанут, также будут приняты взвешенные решения и будет донесена до народа и посетителей информация, и все необходимые условия будут созданы. Мы все прекрасно понимаем, что это решение принималось не за одну минуту, обе стороны долгое время взвешивали все аргументы и факты. На сегодняшний день, я еще раз повторю, что решение, принятое руководством абхазской и российской сторон, было правильным. И сегодня то, что надо маски надевать или как-то защитить себя, это уже зависит от самих граждан. Если гражданин понимает, что инфекция или вирус существует, то надо, конечно, понимать, что делать. Все должны прикладывать усилия, чтобы минимизировать риски, – а риски всегда присутствуют, особенно в летнее курортное время. Были и другие курортные годы, и, помимо ковида, были и другие инфекции, – страна справлялась, обращалась и к руководству Российской Федерации по определенным вопросам, и российская сторона также оперативно оказывала помощь, и всегда совместно создавали необходимые условия для того, чтобы туристы и граждане Республики Абхазия проводили летние курортные дни в Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия