Дело Бачалиашвили: самоубийство или продуманное жестокое убийство?

С родными скончавшейся при неустановленных обстоятельствах Тамар Бачалиашвили встретился сегодня генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. Что показала экспертиза компьютера, принадлежавшего Тамар Бачалиашвили? Ее ли рукой написана записка, найденная в автомобиле девушки? Что думает о резонансном деле премьер-министр страны Георгий Гахария?

«От генерального прокурора я получила обещание, что ФБР будет вовлечено во все экспертизы, которых мы потребуем», – сказала мать Тамар Бачалиашвили – Теона Тамазашвили после встречи с Шотадзе. По ее словам, в ведомстве ей также пообещали, что будут проверены все возможные версии произошедшего и следствие не будет концентрироваться на одной лишь версии самоубийства.

Адвокат семьи Бачалиашвили Михаил Рамишвили, в свою очередь, заявил, что им предоставили документ, подтверждающий, что грузинские органы официально обратились в ФБР с просьбой принять участие в расследовании.

«Выражена готовность пригласить людей, которые примут участие во всем, что касается Facebook, Google, веб-сайтов, где может быть полная информация, – все будет полностью получено. Но так как все связано с определенными сроками, это не означает, что у нас есть основания успокоиться (…) Мы потребовали, чтобы в ускоренном порядке был найден диагностический аппарат, с помощью которого можно будет установить, когда в последний раз был заведен автомобиль, когда передвигался. Также будет возможность отправить на проверку ноутбук, в отношении которого мы высказываем недоверие», – сказал адвокат.

Результаты экспертизы ноутбука опубликовало вчера поздно вечером МВД. Из заключения следует, что 18 июня, за месяц до того, как пропала Тамар Бачалиашвили, с ее компьютера в поисковой системе Google был введен запрос «best ways for suicide» – лучшие способы самоубийства. Часть медикаментов, обнаруженных в автомобиле девушки 22 июля, совпадает с теми, которые были найдены в Google, говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, 17 июля, за день до того, как девушка пропала, с ее компьютера фиксируется вход в раздел Facebook под названием «What will happen to my Facebook account if I pass away?» – т.е. «что произойдет с моим аккаунтом после моей кончины?» А сразу после этого, согласно данным МВД, в Google был введен следующий запрос: «Facebook cancel account after death» – «аннулирование аккаунта Facebook после смерти».

В истории посещения сайтов, обнародованных МВД, также фиксируется вход на сайт Momavali.me. Это ресурс, с которого можно написать письмо себе или желаемому адресату в будущее, указав соответствующую дату отправления. Было ли с ноутбука Тамар Бачалиашвили отправлено такое послание, с указанием какого срока и кому, – пока не известно.

В то же время МВД публикует результаты еще одной экспертизы, которая подтверждает, что записка, найденная в автомобиле Бачалиашвили, написана рукой девушки. На светло-голубом листе от руки написано следующее: «На накопительном счету деньги, используйте их».

«Обнаруженная на месте происшествия машина, принадлежавшая Тамар Бачалиашвили, была закрыта. Ключи от нее находились на заднем сидении, в связи с чем она была открыта при помощи запасных ключей, предоставленных членами семьи. Были проверены счета, принадлежавшие Тамар Бачалиашвили. В одном из банков на ее накопительном счету 75 тысяч лари», – сказано в заявлении МВД.

Теона Тамазашвили говорит, что не знала о наличии этой суммы у дочери. Впрочем, по ее словам, была в курсе того, что девушка откладывала деньги, чтобы уехать на учебу в Европу. В то же время женщина считает, что записка, обнаруженная в машине Тамар, была написана ею под давлением. Семья Бачалиашвили категорически отвергает версию о самоубийстве:

«Письмо, скорее всего, они заставили ее написать. Это был очень продуманный план, его разработка заняла не один-два дня. Соответственно, было выяснено и то, были ли деньги на счету у моей дочери. Вероятно, они заставили написать ее (записку). Моя дочь была настолько умной, что и так могла понять, что, случись с ней что – семья бы использовала эти деньги. К чему было об этом писать?»

Ранее семья Бачалиашвили просила о встрече с премьер-министром Георгием Гахария, но ответа на свою просьбу так и не получила. Сегодня о том, почему он не встретился с Бачалиашвили, премьера спросили журналисты.

Гахария сказал, что он сделает это, но только после того, как закончится следствие. В то же время премьер полагает, что некие силы пытаются подорвать авторитет системы правосудия:

«Я вместе с родителями, я подчеркиваю это – вместе с родителями жду окончания следствия. Я не дам никому права продолжать процесс делегитимации полиции и системы правосудия, который сейчас осуществляется прямо у нас на глазах».

Тамар Бачалиашвили пропала 18 июля. На пятый день поисков тело девушки было обнаружено в ее собственном автомобиле вблизи леса, расположенного в муниципалитете Тетрицкаро. Расследование было начато по статье о незаконном лишении свободы, а затем к квалификации обвинения добавилась еще одна статья – доведение до самоубийства.