Совбез наполовину пуст

Совбез ООН провел закрытую встречу, на которой обсудил ситуацию в Грузии спустя 12 лет после августовской войны 2008 года. Россия на встрече не присутствовала. При этом главный союзник Грузии – Соединенные Штаты Америки вскоре могут отвернуться от Тбилиси. Так считает грузинская оппозиция.

Твердая поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии – резюме закрытого заседания Совета Безопасности ООН, посвященного 12 годовщине августовской войны 2008 года. Встреча прошла в формате видеоконференции, и в ней приняли участие далеко не все члены Совбеза. Присутствовали чуть больше половины – Бельгия, Великобритания, Германия, США, Франция и Эстония, а также два новых непостоянных члена одного из главных органов Всемирной организации – Ирландия и Норвегия.

Совбез заслушал отчет помощника генсека Мирослава Йенча, по итогам встречи было сделано совместное заявление, в котором участники встречи осудили действия постоянного члена Совета – России:

«Мы твердо поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Продолжающееся присутствие российских вооруженных сил в регионах Грузии – Абхазии и Южной Осетии, а также признание т.н. суверенитета этих регионов нарушает территориальную целостность Грузии и подрывает ее суверенитет, а также нормы международного порядка», – говорится в документе.

Авторы заявления, в частности, обеспокоены активизацией в последние месяцы процесса т.н. бордеризации, в том числе во время пандемии коронавируса. Кроме того, члены Совбеза ООН назвали тревожными произвольные задержания российскими военными жителей грузинских сел, расположенных вдоль линии оккупации. По мнению представителей стран-членов Совета, затяжной конфликт угрожает миру и стабильности, препятствует осуществлению прав человека и фундаментальных свобод, а также оказывает негативное влияние на здоровье и безопасность граждан в Грузии, тем самым дестабилизируя регион в целом.

В Тбилиси заявление восьми стран-членов Совбеза ООН приветствовали. Тем не менее, несмотря на то, что среди стран, в очередной раз осудивших российскую оккупацию, ожидаемо были США, по мнению грузинской оппозиции, Вашингтон продолжает слать Тбилиси сигналы, что терпение американских политиков небезгранично, а безопасность Грузии перед лицом российской агрессии, гарантом неповторения которой сегодня могут выступать лишь США, находится перед лицом серьезной угрозы.

Документ, который вызвал в Грузии неоднозначную оценку, называется «Акт об авторизации национальной обороны на 2021-й фискальный год, принятый Палатой представителей американского Конгресса и переданный в Сенат». Власти Грузии называют его содержание подтверждением небывалого уровня поддержки со стороны Вашингтона, а вот оппозиция считает некоторые пункты – последним предупреждением. Речь, в частности, идет о разделе, который обязывает госсекретаря США не позднее чем в течение 180 дней дать оценку выполнением Грузией демократических реформ. Глава МИД страны Давид Залкалиани призвал не сгущать краски:

«В Акте вновь говорится о поддержке суверенитета и территориальной целостности (Грузии), поддержке политики непризнания (Абхазии и Южной Осетии). В нем подчеркивается необходимость обуздать агрессивные действия России, говорится о расширении сотрудничества с целью поддержки оборонных возможностей Грузии».

Что касается отчета госсекретаря, то, по словам Залкалиани, отчитаться главе Госдепа предстоит не только по ситуации в Грузии, но и по Боснии и Герцеговине, Молдове и Украине. По его словам, доклад должен отражать положение вынужденных переселенцев, рассказать о людях, погибших в последнее время на оккупированных территориях. Кроме того, он должен будет затронуть текущую ситуацию с безопасностью:

«В этом отчете за 180 дней должно говориться и о том, какую экономическую помощь Соединенные Штаты оказали этим странам в областях обороны и безопасности и, в частности, в области безопасности на Черном море. Естественно, речь идет также об укреплении демократических институтов и о шагах, предпринимаемых с точки зрения верховенства закона, а также о борьбе с коррупцией».

Оппозиция, впрочем, оптимизм главы внешнеполитического ведомства не разделяет. По мнению одной из лидеров «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, тревога Вашингтона достигла беспрецедентного уровня:

«Утверждения большинства о том, что эти поправки не отражают взглядов Конгресса и Палаты представителей, являются ложью. Палата представителей одобрила законопроект с поправкой, в которой Конгресс просит Госдепартамент представить отчет о проблемах с демократией и верховенством закона в стране. Слова о том, что в этом нет ничего страшного, – это ложь!»

Самадашвили напоминает, что Конгресс США принимает подобные акты каждый год, но никогда ранее за всю историю грузино-американских дипломатических отношений таких записей в подобных документах не было. Сегодня же, в условиях непрекращающегося процесса бордеризации, осуществляемого Россией, сомнения со стороны Вашингтона могут обернуться для Тбилиси очень серьезными проблемами.

Со своей стороны, один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе также выразил тревогу в связи с принятием Палатой представителей США законопроекта. По его словам, содержащаяся в нем поправка ставит под сомнение финансирование Грузии со стороны Соединенных Штатов.

«Это второй раз за последний месяц, когда помощь грузинскому народу ставится под сомнение из-за действий правительства Грузии. И что самое главное – это не заявление или даже письмо отдельных конгрессменов, это документ, имеющий обязательную силу и принимаемый голосованием в Палате представителей. Это официальный документ Конгресса».

Бакрадзе считает, что принятый в Вашингтоне документ – еще одна причина, по которой избиратели не должны голосовать за правящую партию на предстоящих октябрьских выборах:

«Потому что помощь гражданам Грузии никогда больше не должна становиться заложницей «Грузинской мечты» и пророссийской политики ее лидеров. Развитие грузино-американских отношений должно быть продолжено без каких-либо знаков вопроса, условностей и оценок».

Противники власти считают неслучайным то, что в заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Грузии, приняла участие лишь половина стран-членов. В этом факте усмотрели отсутствие желания со стороны США привлечь к встрече как можно больше представителей этого важнейшего органа Всемирной организации. Противники власти уверены: если официальный Тбилиси не прислушается к сигналам из Вашингтона, то следующим шагом США станут прямые санкции. А правительство «Грузинской мечты» тем самым разрушит настоящую грузинскую мечту – достойное членство в западном мире.