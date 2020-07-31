Капитолий, отвергнутый «Мечтой»

Грузинские политологи видят в последнем письме американских конгрессменов четкий сигнал того, что страна находится в шаге от потери поддержки со стороны Вашингтона. Правительство в ответ уверяет: недовольные конгрессмены куплены, подобные письма не имеют ценности, и, вообще, мнение американских законодателей не столь важно.

Чем больше писем, тем меньше их ценность – грузинские власти считают последнее послание шести американских конгрессменов на имя американского госсекретаря не стоящим особого внимания. Ни то, что обитатели Капитолия называют лидера правящей партии Бидзину Иванишвили «российским олигархом», ни предупреждения, что в Грузии усиливается российское, китайское и иранское влияние в ущерб интересам США, ни уверения в том, что страна отходит от принципов демократии, грузинских политиков из правящей команды не смущает.

Вице-спикер парламента Грузии Каха Кучава считает, что письмо, под которым стоит подпись конгрессмена Марквейна Маллина, не стоит того, чтобы его даже читать:

«Мы говорим о конгрессмене, который даже не скрывает, да и не может это скрывать, что является лоббистом компании Frontera. И он таким образом отрабатывает свои деньги. Поэтому подобные письма теряют ценность».

А премьер-министру Георгию Гахария, по его собственному признанию, и вовсе не интересно, что это за конгрессмены и что именно они пишут в своих письмах. Глава правительства лично устраняет последствия разгула стихии в высокогорном регионе Рача, и в предвыборный период каждый потенциальный избиратель для него важнее политиков, находящихся по ту сторону Атлантики:

«Для меня сейчас мои граждане гораздо важнее конгрессменов. Откуда бы эти конгрессмены ни были».

Но эти «конгрессмены» из Конгресса США, и для страны, которая называет себя стратегическим партнером Вашингтона, такое пренебрежительное отношение может быть чревато неприятными последствиями, считает один из основателей Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе:

«Это уже вышло за дипломатические рамки. Это прямой наезд на Бидзину Иванишвили и «Грузинскую мечту». И прямой посыл со стороны американских законодателей, что они не потерпят усиления в Грузии российских, китайских или иранских интересов за счет американских интересов. Так что ничего исключать нельзя. Вполне возможно, это приведет к санкциям, возможно, Грузия потеряет поддержку (США)».

Но официальный Тбилиси продолжает настаивать: лоббисты некоторых нечистоплотных компаний, пытающихся подмять под себя грузинский рынок, предоставляют американским политикам заведомо ложную информацию.

Министр инфраструктуры и вице-премьер Майя Цкитишвили уверяет: содержание писем не соответствует действительности:

«Им преподносят неверную информацию и этим ставят их в очень неудобное положение. Вы сами можете видеть, сколько неточностей содержится в подобных письмах».

При этом эксперты обращают внимание на то, что американские политики перестали писать своим грузинским коллегам. Теперь письма идут прямо от представителей законодательной власти США к представителям исполнительной. И такое исключение Тбилиси из коммуникационной цепочки политолог Вано Мачавариани считает очень опасным сигналом:

«Очень важный момент в том, что они (конгрессмены) больше не разговаривают с Гахария или кем-то еще из правительства. Они обращаются прямо к госсекретарю США. Следующая коммуникация будет явно с вице-президентом. Соединенные Штаты уже прямо ставят «Грузинскую мечту» в ряд с тем режимами, которые наносят вред интересам США. Будь то с точки зрения демократических процессов или экономических моментов. Бидзину Иванишвили прямо называют российским олигархом. А «Грузинская мечта» делает вид, что ничего не происходит. Все это очень дорого нам обойдется».

С тем, что Тбилиси в конечном итоге придется заплатить за свое нежелание прислушиваться к стратегическим партнерам серьезную политическую цену, согласен один из основателей Центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе. По его словам, лишив Грузию 15% от предусмотренного для страны пакета прямой помощи, США послали четкий сигнал Тбилиси. Но Тбилиси предпочел сделать вид, что ничего не произошло. И теперь, отмечает Харшиладзе, события начали развиваться быстрыми темпами:

«Из обычного олигарха Бидзина Иванишвили превратился в российского олигарха. Это произошло буквально за несколько дней. И это стало уже частью внешней политики США, что очень сильно ударит по «Грузинской мечте», что меня лично волнует не так сильно. Но это также ударит по нашей стране. Мы уже потеряли 20 миллионов. И, я уверен, этим не закончится. Это может привести к куда более жесткой риторике и санкциям».

По словам Харшиладзе, представители правительства Грузии по-своему правы: отношения с США сегодня благодаря Бидзине Иванишвили, действительно, на невиданном уровне. Правда, уровень этот со знаком минус.