Дипломату поручили примирить с грузинами абхазов и осетин

У Грузии новый госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани. О 45-летнем члене правительства «Грузинской мечты» мало что известно обществу, ее имя не говорит ничего и тем, кто вплотную занимается вопросами урегулирования конфликтов.

«Теперь она, Тея Ахвледиани, будет сидеть у этого круглого стола», – сказал премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства, бросив взгляд на молодую женщину. Она, ждавшая своего представления в ранге госминистра по делам примирения и гражданского равноправия в стильном костюме со сверкающим крупным ожерельем, в ответ улыбнулась. Тея Ахвледиани, сообщил премьер-министр, всегда была членом команды «Грузинской мечты»: и когда служила замминистра здравоохранения, и перед этим, когда несла дипломатическую службу. Какие у нее задачи теперь, обозначил премьер-министр Георгий Гахария:

«Ваша первоочередная обязанность и самая большая миссия – это успешное продолжение и завершение процесса примирения с нашими абхазскими и осетинскими братьями. Известно, что основная цель правительства Грузии – мирная деоккупация страны. И все мы хорошо понимаем, что мирная деоккупация проходит через примирение, труд и переход Грузии на еще более высокий уровень демократических стран».

Несмотря на то что Ахвледиани до сегодняшнего дня занимала пост заместителя министра по делам вынужденно перемещенных из оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты, а до этого пять лет была послом Грузии в Эстонии, о новом госминистре обществу известно немногое. Из информации с сайта Министерства здравоохранения можно узнать, что Тея Ахвледиани родилась в Тбилиси, ей 45 лет, стажером устроилась в МИД в 1997 году и до назначения послом в Эстонии была главой департамента МИД по связям с Евросоюзом. Знает языки – грузинский, русский, английский и французский. В графе семейное положение указано, что имеет ребенка.

Там же говорится, что Ахвледиани обучалась международным экономическим отношениям в Тбилисском государственном университете, а уже в Бельгии получила степень магистра по международной политике. Есть у нее и награды. На странице МИД можно найти фотографию, на которой Тею Ахвледиани перед отбытием из Таллинна президент Эстонии Керсти Кальюлайд награждает орденом креста «Терра Марианна» 1 класса.

Увидеть поближе и услышать нового госминистра журналистам удалось сегодня по завершении правительственного заседания. Тея Ахвледиани спустилась в зал для общения с представителями СМИ. В пять минут своей речи она уложила благодарность правительству за доверие и обещание, что мирные инициативы, в том числе «Шаг к лучшему будущему», продолжатся.

Мирную инициативу, которая касается поощрения торговли через разделительные линии, правительство презентовало в апреле 2018 года. Оно предложило льготные услуги населению в отколовшихся регионах – Абхазии и Южной Осетии – не только в вопросах экономики, но и в сфере образования.

За короткую речь Тея Ахвледиани несколько раз подчеркнула, что Грузия продолжает оставаться открытой для мирного диалога. При этом ей явно хотелось оставить впечатление человека, преисполненного верой в успешность поставленных перед ней задач:

«Я верю, что есть такое решение существующих вызовов, которое обязательно будет созвучно интересам как абхазского и осетинского, так и грузинского обществ. Я верю – мы успешно справимся с этим, обязательно найдем эти пути. Я также хочу отметить, что наши стремления направлены на деизоляцию населения, оторванного колючими проволоками и физическими барьерами. В этом процессе мы будем открыты для диалога с вовлечением наших международных партнеров и с тесным и интенсивным сотрудничеством с гражданским обществом».

Журналисты по обыкновению пытались перебить вопросом нового госминистра, но она настояла на том, чтобы ей дали завершить ее речь о гражданском равноправии. Она отметила, что Грузия – многонациональная страна, и что закон каждому гражданину страны гарантирует равноправие и идентичность, и что она, Тея Ахвледиани, намерена вложить в процесс полной интеграции этнических меньшинств свой дипломатический опыт.

«А вы в курсе, что и сегодня похитили еще одного человека, что возобновилась бордеризация, что двое граждан Грузии находятся в цхинвальском изоляторе?» – не унимались журналисты. Ни разу не наклонившись вперед, сохраняя завидную осанку, она только прищурилась, слушая журналистов. Конечно же, она в курсе и знает, что задействована горячая линия МНЕС по этим вопросам, что международные партнеры информированы. А что касается задержания граждан Грузии российскими пограничниками, Тея Ахвледиани заявила:

«Это еще одно деструктивное и вероломное проявление оккупационного режима. Правительство Грузии, наше ведомство в сотрудничестве с другими ведомствами прикладывает все усилия для освобождения задержанных людей», – чуть запнувшись, но твердым голосом заявила министр и покинула зал.

Лично не знаком и мало слышал о Тее Ахвледиани конфликтолог, бывший госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили. Он не знает, о каком опыте Ахвледиани говорил премьер-министр, но с учетом того, что в Грузии мало кто занимается конфликтологией, Закареишвили уверен, что в профессиональных кругах о ней тоже не очень хорошо осведомлены. В отличие от Кетеван Цихелашвили, которая покинула пост госминистра в мае 2020-го.

«Очень странно выглядит назначение такого человека, который никакого опыта не имеет. Поэтому я думаю, это техническое назначение. В кулуарах было известно, что власти не собирались до выборов назначать нового министра. Но пошла критика, международные организации, дипломаты спрашивали, что происходит, если в конфликтных зонах такая серьезная ситуация, а Грузия молчит. Видно, власти решили до выборов назначить техническую фигуру. Я почти уверен, что ее не будет (в правительстве) после выборов, даже если «Грузинская мечта» сможет победить и сформировать правительство», – говорит конфликтолог.

Конечно же, Закареишвили желает Тее Ахвледиани успехов, «но вряд ли она преуспеет в урегулировании конфликтов». Утешает его то, что власти «нашли такого человека, который, по крайней мере, ничего не испортит, если даже ничего не сделает». Паата Закареишвили сожалеет, что власти начали «сильно пиарить программу «Шаг к лучшему будущему», что, по сути, отталкивает абхазов и осетин. Зато, отмечает Закареишвили, в Абхазии и Южной Осетии пользуется успехом программа здравоохранения, которая предлагает бесплатное лечение жителям из отколовшихся регионов.

​«Может быть, этот опыт был у Ахвледиани в Минздраве», – предполагает конфликтолог, и выражает надежду, что власти, несмотря на экономический кризис, продолжат финансирование данной программы.