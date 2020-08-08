Марина Эзугбая: Все новые случаи коронавируса в Грузии – завозные

Сроки легального пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Грузии из-за пандемии коронавируса продлены до 31 декабря 2020 года.

Как говорится в распоряжении правительства, иностранные граждане и лица без гражданства, легально находящиеся в Грузии по состоянию на 14 марта, в случае, если у них истек срок пребывания в стране, но они не могут покинуть ее территорию по ряду причин, могут на законном основании оставаться в республике до 31 декабря 2020 года включительно.

К таким причинам относятся случаи, когда государство, гражданином которой является человек, находится в зоне высокого риска; если пересечение границ ограничено соответствующим государством; если по состоянию здоровья человек находится в больнице, в карантине или в самоизоляции; если человек не может покинуть территорию страны в установленные сроки из-за отмены авиарейсов.

По истечении срока законного пребывания в Грузии иностранцы обязаны покинуть страну, в противном случае им грозит штраф или даже выдворение из страны с запретом въезда в Грузию в течение определенного срока - от двух до пяти лет, - пишет «Интерфакс».

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

Власти Грузии рассчитывали с 1 июля восстановить регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире было отложено до 1 августа, а затем до 1 сентября 2020 года. Исключение на данном этапе сделано только для визитеров из Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии, в связи с чем со 2 августа возобновлены регулярные рейсы между Мюнхеном и Тбилиси, с 5 августа - между Ригой и Тбилиси, а с 8 августа начнутся прямые полеты между Парижем и Тбилиси.

По последним данным, в Грузии зафиксировано 1 тыс. 206 зараженных коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 987, скончались 17 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 333 пациентов, в режиме карантина находятся 6 тыс. 680 человек.