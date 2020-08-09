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В Грузии 9 новых случаев коронавируса, 4 человека выздоровели
В Грузии за последние сутки выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом, 4 человека с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.ge.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 225 случаев инфицирования коронавирусом. Из них активными остаются 208 случаев. Еще 41 гражданин Грузии был доставлен на лечение из-за границы.
Общее число выздоровевших составляет 1 000. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В карантине остаются 7 076 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 250 человека.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 8 августа тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 258,5 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 263,4 тысячи.
Другие новости дня
МВД расследует беспорядки в Ахалкалаки – задержан подозреваемый в убийстве
МВД Грузии сообщило о задержании обвиняемого в убийстве, которое спровоцировало уличные беспорядки в Ахалкалаки, сообщает агентство «Новости-Грузия». Погромы в Ахалкалаки начались накануне вечером, 8 августа. По сообщениям СМИ, им предшествовала перестрелка и убийство 27-летнего жителя села Куликам.
По обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении-хранении огнестрельного оружия задержан 37-летний А.Г.. Следствие установило, что на почве конфликта он ранил 27-летнего К.М.. Молодой мужчина скончался вскоре после поступления в больницу. В качестве вещественного доказательства у обвиняемого полицейские изъяли орудие преступления. Задержанному грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Накануне вечером толпа подожгла гостиницу «Артсек» в центре Ахалкалаки и четыре дома, повреждены были несколько автомобилей. Как пояснили местные власти, нападения совершены на объекты, связанные с предполагаемыми участниками перестрелки. Во время беспорядков пострадали несколько человек. По информации Общественного вещателя, в больницу Ахалкалаки обратились три человека. Один из них был ранен ножом в область спины, двое получили переломы пальцев рук. Все трое покинули клинику после оказания необходимой помощи.
Чтобы урегулировать ситуацию, в Ахалкалаки был мобилизован полицейский спецназ и техника Департамента особых заданий МВД. На въездах и выездах из города был усилен контроль. Параллельно в течение всей ночи работу продолжали эксперты-криминалисты. Следственные мероприятия проводились на месте убийства и еще нескольких локациях, где произошли беспорядки.
Сегодня утром в Ахалкалаки прибыл заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе. По его словам, к этому времени ситуация в городе спокойная. «Как видите ситуация стабильная. Мобилизованы силы полиции, чтобы сохранить общественный порядок и безопасность», - сказал Борцвадзе журналистам.
По факту беспорядков МВД Грузии начало отдельное производство. Действия квалифицируют как «групповое насилие» и «повреждение или уничтожение чужой вещи». «По факту организации группового насилия и участии в нем продолжается следствие с целью установления и задержания виновных», - сообщили в пресс-службе МВД.
Маврикий объявил чрезвычайное положение из-за аварии танкера
Режим чрезвычайной экологической ситуации был объявлен на Маврикии в связи с опасным загрязнением моря нефтью. Японский танкер Wakashio, шедший под панамским флагом из Китая в Бразилию, сел на мель у юго-восточного побережья Маврикия в конце июля. Однако капитан сообщил местным властям о пробоине лишь в минувший четверг, когда тонны нефти уже попали в море.
Премьер-министр Маврикия заявил об опасности, которую представляет собой разлив нефти, добавив, что население острова и без того страдает от ограничесний, связанных с пандемией коронавируса. Население Маврикия - около полутора миллионов. Главные отрасли экономики - туризм и рыболовный промысел.
Танкер, севший на мель, перевозил 4000 тонн сырой нефти и дизельного топлива.
В Белоруссии сегодня проходят президентские выборы
В Белоруссии сегодня, 9 августа, проходят президентские выборы. Президент Александр Лукашенко, правящий страной 26 лет, баллотируется на шестой срок - на фоне массовых акций протеста.
По данным Центральной избирательной комиссии Белоруссии, 41,7 процентов избирателей уже проголосовали.
В Гомельской области, по данным ЦИК, например, проголосовали уже более половины избирателей. Меньше всего людей досрочно проголосовали в Минске.
Досрочное голосование началось во вторник. Нынешний показатель - рекорд за все время проведения выборов, 5 лет назад досрочно, по официальным данным, проголосовали 36 процентов имеющих право голоса.
Оппозиция призывала своих сторонников не участвовать в досрочном голосовании, а прийти на участки именно 9 августа. Причина в том, что за досрочным голосованием сложнее организовать наблюдение (число наблюдателей и без того ограничено со ссылкой на эпидемию коронавируса). Оппоненты Лукашенко считают, что именно в ходе досрочного голосования могли быть организованы масштабные фальсификации.
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Минобразования Грузии сообщило об «атаке ботов» на свою страницу в Facebook
Министерство образования Грузии сообщило об «атаке ботов» на свою официальную страницу в социальной сети Facebook.
По информации министерства, объектом атаки стала публикация с фотографиями, снятыми во время возложения венков к мемориалу на братском кладбище Мухатгверди близ Тбилиси. Сегодня, 8 августа, первые лица Грузии, члены кабинета министров и депутаты парламента собрались там, чтобы почтить память погибших в российско-грузинской войне 2008 года.
Всего за несколько минут под публикацией с фото появилось около двухсот реакций «Ха-Ха». Как отмечают в Минобразования, отзывы оставили «с более чем 150 фейковых аккаунтов, которые зарегистрированы в Индии, Тайланде, Ираке, Пакистане».
«Этот факт дает понять, что определенные группы используют для провокаций и нападок даже такие трагические события», - отметили в ведомстве.
Департамент стратегических коммуникаций Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии уже обратился к администрации Facebook с просьбой об удалении указанных страниц, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В центре Бейрута протестующие захватили министерское здание
Тысячи горожан собрались сегодня, 8 августа, на площади в центре Бейрута, чтобы почтить память погибших при взрывах в порту 4 августа. Разгневанные жители ливанской столицы считают, что ответственность за взрывы и нанесенный городу ущерб несут политические и религиозные группировки.
По данным агентства «Рейтер», протестная акция в Бейруте собрала около пяти тысяч человек. Ливанское Министерство здравоохранения объявило в субботу обновленные данные о последствиях взрыва в порту. 4 августа погибли 158 человек, около 6 тысяч пострадали. Об этом сообщила «Немецкая волна». Телеканал «Евроньюс» показал видеокадры, на которых во время свадебных торжеств слышен взрыв сразу же улицы наполняются дымом. Телеканал «Би-би-си» показал кадры демонстрации в центре Бейрута, сопроводив их титрами: «протестующие заняли здание министерства иностранных дел, объявив его штабом революции».
Ливанский Красный Крест сообщил, что в столкновениях между горожанами и полицией пострадали 130 человек, 28 из них госпитализированы.
В Бейруте на две недели введен режим чрезвычайного положения.
Беспорядки в Ахалкалаки: один человек убит, толпа поджигает здания
Уличные беспорядки уже несколько часов продолжаются в Ахалкалаки на юге Грузии – один человек убит, как минимум один пострадал. Об этом сообщает Информационный центр Джавахети.
По предварительным данным, погромы последовали за убийством 27-летнего жителя села Куликам. Группа молодых людей подожгла гостиницу «Артсек» в центре города, разбиты были окна и двери здания. Они были настроены крайне агрессивно – повреждена камера корреспондента местного новостного агентства.
Беспорядки продолжились у дома, принадлежащего владельцу отеля «Артсек». По сообщениям местных СМИ, в целом горели три дома, связанных с бизнесменом. Также поврежден один автомобиль. К этому времени обстановка остается напряженной.
На месте находится губернатор Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили. По его словам, в Ахалкалаки стягивают дополнительные силы полиции и спецназ. Амиранашвили заявляет, что ситуация находится под контролем.
«Ситуацию в Ахалкалаки контролирует МВД, как и силы криминальной полиции, а также патрульной полиции и Службы чрезвычайных ситуаций. Также мобилизованы силы департамента особых заданий», - заявил Амиранашвили.
Согласно объяснению губернатора, беспорядки вызваны «криминальным инцидентом». Он не исключил, что владелец гостиницы «Артсек» может быть как-то связан с убийцами жителя села Куликам.
По его словам, в настоящее время «полиция работает как для установления контроля, так и с целью установления-задержания лиц», участвовавших в убийстве.
Следствие по факту начато по двум статьям УК Грузии: «умышленное убийство» и «незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия».
Гамкрелидзе предупредил о рисках заражения коронавирусом после открытия авиасообщения
Возобновление международного авиасообщения увеличило риски с точки зрения распространения коронавируса в Грузии, однако в целом эпидемиологическая ситуация в стране подлежит контролю. Об этом сегодня, 8 августа, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
За последние сутки в Грузии было выявлено три новых случая Covid-19. Все три факта являются завозными, двое новых пациентов – это водители международных грузовых перевозок, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Ежедневно у нас единичные случаи инфекции. В основном они связаны с прибывающими пассажирами или же это водители грузовых автомобилей. Также напомню, что в определенной степени активизировались передвижения воздушного транспорта, назначено несколько регулярных рейсов, однако карантин и механизм изоляции работают эффективно», - заявил Гамкрелидзе.
По его словам, эпидемиологи пытаются «сбалансировать» новые риски. В частности, он указал, что пока что Грузия возобновила регулярные рейсы только со странами «зеленой зоны». Для граждан, пребывающих из других государств, обязательным остается ПЦР-тестирование на коронавирус или двухнедельная изоляция.
В целом за время пандемии в Грузии лабораторно подтверждено 1 216 случаев инфицирования COVID-19. Общее число выздоровевших составляет 996 человек. От последствий коронавирусной инфекции скончались 17 человек. В настоящее время в ковид-центрах страны остается 241 больной.
- На фоне пандемии с 21 марта Грузия прекратила регулярное авиасообщение по всем направлениям. Власти обещали начать прием международных путешественников с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире возобновление регулярных международных полетов откладывается до 1 августа. Теперь этот срок продлен еще на месяц – до 1 сентября.
- Ограничения на полеты не касаются трех направлений – в Тбилиси можно прилететь из Парижа, Мюнхена и Риги, также пассажиры смогут отправиться в эти города из столицы Грузии.
- Немецкая авиакомпания Lufthansa возобновила регулярные полеты в Грузию со 2 августа. С 5 августа рейсы по маршруту Рига-Тбилиси-Рига осуществляет Air Baltic. С 8 августа самолеты Air France начнут летать из Парижа в Тбилиси.
- Беспрепятственно прибывать в Грузию прямыми авиарейсами на данный момент могут граждане и резиденты пяти стран Евросоюза: Германии, Франции, Эстонии, Латвии и Литвы. До пересечения границы они должны заполнить анкету, указав историю своих перемещений за последние 14 дней, контактную информацию и перечень мест пребывания в Грузии. Для граждан Грузии, возвращающихся из этих стран, обязательной остается 14-дневная изоляция.
Андрей Пивоваров задержан на границе России с Белоруссией
Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров задержан сотрудниками пограничного отдела Рудня в Смоленской области. Вместе с ним были задержаны члены «Открытой России» Даниил Потапов и Александр Федосеев. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на Анастасию Буракову, председателя «Открытой России».
Пивоварову вменяется в вину неподчинение требованию пограничника.
Федосеев и Потапов находятся в пограничном пункте в Себеже, на них составляют административные протоколы. Какова причина их задержания, пока не сообщается.
По словам Бураковой, задержанные ехали как блогеры, освещать происходящее. Официальной аккредитации не было - они подавали заявку, но ответа не было. «Они ехали на рейсовых автобусах, обычных, на 60 мест. Остановили только их, остальным дали свободно пройти», - пояснила Буракова.
В Абхазии выявлено 14 новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 149 граждан - диагноз COVID-19 подтвержден у 14 из них.
Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в РФ.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 42 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выписана одна пациентка с положительной динамикой и полученным отрицательным результатом, рекомендациями оставаться дома до полного восстановления.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 134 человека. Из них 38 выздоровели и три пациента скончались.
- Оперативный штаб призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В частности, необходимо соблюдать дистанцию и чаще мыть руки с мылом. Особенно возвращаясь с улицы или при посещении общепита.
В МИД РФ заявили о важности налаживания связей с Грузией для стабильности на Южном Кавказе
«Последовательная нормализация российско-грузинских отношений является важным элементом стабильности и безопасности на Южном Кавказе», - говорится в заявлении МИД РФ, распространенном по случаю с 12-й годовщины российско-грузинской войны.
«Важным элементом обеспечения полноценной стабильности и безопасности на Южном Кавказе является и последовательная нормализация российско-грузинских отношений. Россия всегда дорожила дружескими узами с близким ей грузинским народом, с которым мы прожили в едином государстве под разными названиями не одно столетие. Убеждены, что скорейшее преодоление имеющихся разногласий, восстановление и полноценное развитие двусторонних связей отвечает долгосрочным интересам наших стран и народов», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
МИД РФ считает, что действия правительства третьего президента Грузии Михаила Саакашвили 7-8 августа 2008 года «явились грубым нарушением международных договоренностей о мирном урегулировании грузино-югоосетинского конфликта», привели к многочисленным жертвам и «обусловили как ответную российскую операцию по принуждению к миру, так и последующее решение Российской Федерации признать независимость Южной Осетии и Абхазии».
В Москве также говорят о важности Женевских дискуссий – единственного официального формата диалога между Грузией и Россией, участие в котором принимают представители властей самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, а также делегаты из США, ООН, ОБСЕ и ЕС, передает агентство «Новости-Грузия».
«Значимость Женевских дискуссий очевидна: это - единственный международный форум, обеспечивающий прямой диалог между Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией. Само существование данной площадки позволило в течение последних 12 лет поддерживать мирный переговорный процесс без какого-либо силового противостояния», - сказано в заявлении.
В МИД РФ считают, что главным уроком августовской войны является очередное напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно, «особенно когда речь идет о такой сложной и деликатной сфере, как межнациональные отношения».
«Любое насилие здесь приводит к самым болезненным, а подчас и непоправимым последствиям. Усилия России все эти годы направлены на восстановление диалога и полноценного переговорного процесса между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой, в том числе путем подписания соглашения о неприменении силы между ними», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В квартирах сотрудников погибшей Тамар Бачалиашвили прошли обыски
Адвокаты компании «Зег», в которой работала погибшая при невыясненных обстоятельствах Тамар Бачалиашвили, обратились в суд, чтобы обжаловать решение о выдаче ордера на обыски в домах сотрудников фирмы, сообщает телекомпания «Пирвели».
Бачалиашвили уволилась из фирмы «Зег» за несколько дней до гибели. Родители 23-летней программистки высказывали предположение, что смерть Тамар может быть связана именно с ее работой. Руководство компании выразило готовность сотрудничать со следствием. Еще две недели назад из офиса «Зег» в Тбилиси изъяли все компьютеры, телефоны, Wi-Fi-роутеры и маршрутизаторы.
Накануне, 7 августа, обыски прошли в квартирах учредителя и директора компании, а также трех сотрудников, которые никак не связаны с управлением фирмой. Изъяты были мобильные телефоны и ноутбуки.
По словам адвоката «Зег» Мамуки Чабашвили, Тбилисский городской суд выдал ордер на обыски еще 1 августа. Юристам неясно, почему указанные мероприятия проводятся только сейчас. Одновременно Чабашвили указал, что в постановлении не было указано причин или критериев, по которым определили квартиры сотрудников, где должны состояться обыски. Адвокат вновь подчеркнул, что «Зег» занимается разработкой программного обеспечения и в деятельности компании нет ничего противозаконного.
На этой неделе стало известно, что среди заказчиков «Зег» есть сайты для взрослых. Многие СМИ акцентировали внимание на данном обстоятельстве. Компания выступила с дополнительными разъяснениями, заявив, что «Зег» не имеет никакого отношения к созданию порнографического контента и речь идет только о программном обеспечении.
- 23-летняя жительница Тбилиси Тамар Бачалиашвили уехала из дома 19 июля и пропала. Спустя пять дней поисков ее нашли в Тетрицкаро, мертвой в собственной машине в 15 километрах от села, где ее в последний раз зафиксировала видеокамера наблюдения.
- Первичный осмотр тела не выявил внешних телесных повреждений. В машине были обнаружены записки на листах бумаги, в том числе была и такая: «Деньги на накопительном счету, используйте». Также в автомобиле были какие-то таблетки, которые Бачалиашвили приобрела за день до своего исчезновения. Адвокат утверждает, что таблетки не являются психотропным веществом.
- Официальное заключение экспертизы о причине смерти Тамар Бачалиашвили пока не обнародовано. МВД Грузии расследует дело Бачалиашвили по статьям «незаконное лишение свободы» и «доведение до самоубийства».
- Между тем родители погибшей не верят в версию суицида. Уже несколько дней отец и мать погибшей девушки требуют встречи с премьер-министром, чтобы получить ответы на накопившиеся вопросы. Они также провели встречу в посольстве США в Тбилиси, где попросили подключиться к делу специалистов Федерального бюро расследований. В посольстве отметили, что это возможно в том случае, если соответствующее желание выразит правительство Грузии.
Помощник абхазского президента Ахра Авидзба прокомментировал инцидент на КПП "Псоу"
Помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия Ахра Авидзба подтвердил, что был участником инцидента на КПП "Псоу" утром 7 августа.
Вчера в социальных сетях было размещено видео, на котором видно, как водитель черной «Тойоты», отказавшись подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота, пересек российско-абхазскую де-факто границу и въехал на территорию Абхазии.
Телефонный комментарий Ахры Авидзба разместил информационный канал D News Abkhazia на своей странице в Youtube:
"Пора была привлечь внимание к тому, что там творится. Люди стоят по пять часов на границе. Я продемонстрировал свой дипломатический паспорт - я представляю свое государство. И один из миллиона погранцов решил включить свое "я", не смотреть на законы, на права. Он просто решил меня не пропустить. Судебные приставы наложили на меня ограничение на выезд. Я объясняю это тем, что, ребята, я все прекрасно понимаю, на меня уже неоднократно так накладывается, потому что на меня пять машин оформлено. У меня коммуналка набегает, потому что я в Сочи проездом все время. Она набегает - я приезжаю и плачу. Я им объясняю: ребята, вот у меня есть дипломатический паспорт, который все обходит. Я буду послезавтра выезжать, и я этот вопрос и так закрою, спасибо, что вы мне подсказали. Но человек решил пять часов мне мозги пролечить, продержать. Ну, и на пятый час... тем более, моя машина досмотрена, все документы у меня, я сижу в своем траспортном средстве. Я просто продолжил свой путь следования".
Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой самопровозглашенной «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
Авидзба был назначен помощником президента Аслана Бжания по международным связям в июне этого года.
В Варшаве 48 ЛГБТ-активистов задержаны после стычки с полицией
В Варшаве накануне вечером, 7 августа, были задержаны 48 ЛГБТ-активистов во время акции протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Об этом сообщает «Газета Выборча» со ссылкой на пресс-секретаря столичного управления полиции Сильвестра Марчака.
В пятницу днем в городе была организована акция протеста против суда над левой трансактивисткой Малгожатой (Михаилом) Шутовиц. Она была арестована на два месяца по обвинению в нанесении телесных повреждений и повреждении автомобиля члена консервативного фонда «За право на жизнь».
Протестующие пытались освободить активистку из автомобиля, который вез ее в место заключения, и, как утверждается, повредили полицейскую машину. Они в ответ обвиняют сотрудников полиции в чрезмерном насилии. По словам Марчака, людям, непосредственно участвовавшим в противодействии полицейским, может грозить до трех лет лишения свободы. Освободить Шутовиц сегодня потребовала комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.
В Польше сильны позиции Католической церкви и консервативные настроения, браки или гражданские союзы между людьми одного пола не легализованы. В стране регулярно проходят акции в защиту прав ЛГБТ, перед президентскими выборами действующий президент от консервативной партии «Право и справедливость» Анджей Дуда заявил, что ЛГБТ-движение – это идеология, сравнимая с необольшевизмом. Оппозиционные политики и публицисты упрекнули президента в разжигании ненависти.
Умер самый известный экзорцист РПЦ архимандрит Герман
Умер самый известный экзорцист РПЦ архимандрит Герман (Чесноков). Об этом сообщает сайт крупнейшего монастыря РПЦ Троице-Сергиевой Лавры, в которой он служил. Причиной смерти 79-летнего священника названа коронавирусная инфекция.
Герман находился в тяжелом состоянии уже в мае, передавали РИА «Новости». Сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За период пандемии в лавре умерли от коронавируса пять архимандритов, три игумена, иеромонах и два иеродиакона. О смертях среди монашествующих без сана не сообщалось, отмечает издание «Ахилла».
Герман родился в 1941 году в Краснодарском крае, в 1973 году окончил Московскую духовную семинарию и поступил в братство Троице-Сергиевой лавры. Через три года был пострижен монахом, рукоположен в священники будущим предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Владимиром (Сабоданом). С 1998 года был настоятелем будущего Воскресенского подворья Лавры, в 2019 году стал почетным настоятелем этой церкви.
Архимандрит Герман был широко известен в православном мире как единственный официальный экзорцист РПЦ. Он регулярно проводил обряд отчитки - фактически, изгнания бесов. Даже в церкви к этому обряду имеется неоднозначное отношение, отмечает сайт «Правмир». Однако к священнику регулярно приезжали за отчиткой православные со всего мира, он делал это с разрешения церковных властей, будучи благославленным на это еще позапрошлым предстоятелем РПЦ патриархом Пименом.
Каха Каладзе: Огромная ответственность за войну 2008 возлагается на Саакашвили и его команду
«Огромная ответственность за войну 2008 возлагается на Михаила Саакашвили его команду. Они не сумели уберечь страну от этого большого несчастья», - заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе на Мухатгвердском братском кладбище, где представители властей почтили память погибших в августовской войне 2008 года.
«Прошло 12 лет с тех ужасных для нашей страны дней, повлекших смерти невинных людей, разрушения, потерю территорий. Мы должны сделать все, должны бороться с оккупацией посредством образования и благоразумности. Оккупированные территории мы вернем экономическим развитием», - приводи слова Кахи Каладзе «ИнтерпрессНьюс».
Ираклий Гарибашвили: Мы сделаем все для того, чтобы война в будущем не повторилась
«Мы сделаем все для того, чтобы такие тяжелые испытания, как война, разрушение и оккупация, в будущем не повторились», - заявил журналистам министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили на Мухатгвердском братском кладбище, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По словам главы Минобороны, у страны есть герои, которые пожертвовали собой ради родины и независимости.
«Последствия оккупации тяжелейшие. Хочу сказать, что наше правительство, мы, посредством нашей разумной политики сделаем все для того, такие тяжелые испытания, как война, разрушение и оккупация, в будущем не повторились. Это трагедия, которая должна закончиться.
Россия является оккупантом, и мы сделаем все, чтобы наше население избежало проблем. Мы увидели семьи наших героев военнослужащих, которые были разбиты горем. Это то тяжелое наследие, которое оставлено нашему правительству властью Саакашвили.
Я хорошо помню заявления безответственных политиков-предателей, их предательские действия во время войны, когда военные героически сражались и жертвовали собой за родину. Мы видели, как эти люди убегали, вся армия и страна видела распластавшегося на земле главнокомандующего», - заявил Гарибашвили.
В Западной Грузии неизвестные ограбили дом епископа Хонского и Самтредийского
Неизвестные ограбили дом епископа Хонского и Самтредийского, митрополита Саввы (Гигиберия) в селе Нокалакеви Сенакского района (регион Самегрело – Земо-Сванети). Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Случай произошел накануне поздно ночью. Трое мужчин в масках ворвались в дом, где проживают родители Гигиберия. По некоторым данным, они были вооружены огнестрельным и холодным оружием.
Утверждается, что в течение часа злоумышленники требовали отдать им деньги и драгоценности. Они угрожали расправой 100-летней матери Гигиберия, а также ее сиделке и несовершеннолетней внучке. Во время нападения в доме больше никого не было.
Согласно предварительной информации, налетчики унесли мобильные телефоны и небольшую сумму наличных денег. В связи с произошедшим МВД начало следствие по статье: «разбой с незаконным проникновением в жилище, совершенный группой лиц». О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.
Армения отправит в Ливан 12 тонн гуманитарной помощи
Сегодня вечером, 8 августа, первым рейсом из Еревана в Бейрут вылетит самолет с 12 тоннами гуманитарной помощи на борту. Основная цель армянских властей - это, прежде всего, оказание лекарственной помощи Бейруту, который серьезно пострадал в результате мощного взрыва три дня назад.
Планируется осуществить еще два рейса, сегодня на совещании в правительстве во главе с премьер-министром Николом Пашиняном сообщил вице-премьер Тигран Авинян.
«В данный момент идет процесс сбора необходимых товаров, и когда уже у нас будет окончательный список, думаю, первым рейсом мы доставим в Ливан около 12 тонн груза», - сказал вице-премьер.
По его словам, Ливан посетят также представители правительства и Национального собрания Армении, Всеармянского фонда «Айастан», чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, а также в ходе встреч с представителями армянской общины уточнить, в каких других средствах нуждается как правительство Ливана, так и местная армянская община.
Почему правительство раньше не протянуло руку помощи, пояснил главный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян: «Сразу после взрыва МЧС протянуло руку помощи и спросило, нужно ли послать спасателей или еще что-то. Насколько я понял, мы получили отрицательный ответ. А почему Турция и Россия послали спасателей? Тот же вопрос задал и я. Выясняется, что они приехали со своими бульдозерами, тяжелой техникой, которых у нас нет, у нас просто не было такой возможности. Но предложение с нашей стороны было, с нашей стороны было также предложение направить врачей».
В МИД Радио Азатутюн сообщили, что находящиеся в Ливане граждане Армении, которые в результате бедствия потеряли свои квартиры, будут перевезены в Армению. Их число уточняется.
Ситуация после мощного взрыва в порту Бейрута беспрецедентно тяжелая. Всего в результате взрыва погибли 137 человек, ранены более 5 тысяч, 300 тысяч остались без крова. В армянской общине - 11 погибших и 250 раненых, но это число может увеличиться, так как есть пропавшие без вести и серьезно раненные, сказал, главный редактор издающейся в Бейруте газеты «Аздак» Шахан Гантахарян.
«Мы никогда не видели взрыва такой силы и с такими тяжелыми последствиями, сопоставимого с мощным землетрясением, мы все еще находимся под действием этого потрясения», - сказал Гантахарян.
С начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении выявлено больше 40 тысяч случаев
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 200, в общем составив 40 185. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 8 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 387 и сейчас составляет 32 395.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 785.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам, передает Радио Азатутюн.
- На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 777, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 174 438 (1 444 за последние сутки).
Георгий Гахария: Наша обязанность, помнить всех погибших, позаботиться об этой стране, чтобы достичь ее деоккупации
По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, «оккупация – это самый большой вызов грузинской государственности». Об этом он заявил на Мухатгведском братском кладбище, где почтили память погибших в российско-грузинской войне 2008 года, передает «ИнтерпрессНьюс». По его словам, долг всех граждан Грузии служить стране, чтобы достичь конечной цели – деоккупации страны.
«Это чрезвычайно тяжелый день в новейшей истории Грузии, однако наш долг, несмотря ни на что, ежедневно, не только 8 августа, чтить память и помнить этих людей, этих героев. В этой войне Грузия потеряла сотни граждан и солдат. Оккупированными стали 20% территорий Грузии. Этот день является самым большим вызовом грузинской государственности. Долг и обязанность каждого из нас помнить всех эти людей, всех погибших и служить стране для того, чтобы достичь конечной цели – деоккупации страны, восстановления территориальной целостности, и это будет целью каждого грузина до самой победы», - заявил Гахария.
Вместе с тем, по заявлению премьера, Грузия в результате августовской войны потеряла не только земли, но и людей и возможность развития. По его словам, мирная и разумная политика – это единственная возможность развития страны.
«В августе российские вооруженные силы пересекли границу Грузии и осуществили полномасштабную агрессию. Так началась война в Грузии. В результате этой войны сегодня уже оккупированы 20% территории страны, мы потеряли сотни наших граждан, потеряли перспективу развития страны, и когда мы говорим об оккупации 20%-ов страны, не думаете же вы, что речь идет лишь о землях? Речь идет о людях. После войны у нас 30 тысяч беженцев, покинувших свои собственные дома. Вот таковы последствия этой войны.
Мир и мирные действия, мирная и разумная политика – это единственная возможность для того, чтобы в стране происходило развитие. Мир является безоговорочным и обязательным условием для всякого развития», - завил Гахария.
На вопрос журналиста о том, «почему он не упоминает в своем заявлении Владимира Путина», Гахария ответил, что «российская армия вторглась на территорию Грузии по заданию тогдашнего руководства России, в том числе и Владимира Путина».
За сутки на Северном Кавказе умерли восемь человек с коронавирусом. Новых заболевших – 441
За последние сутки на Северном Кавказе умерли восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 441.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском, Ставропольском краях и в Дагестане умерли по два человека, в Кабардино-Балкарии и Чечне – по одному пациенту. Всего на Северном Кавказе умерли уже 1053 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 137 человек:
- Ставропольский край + 137 (9136 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 112 (9173)
- Калмыкия + 55 (2952)
- Дагестан + 48(9613)
- Ингушетия + 25 (3847)
- Адыгея + 25 (2955)
- Кабардино-Балкария + 14 (6098)
- Карачаево-Черкесия + 10 (4527)
- Чечня +8 (2140)
- Северная Осетия + 7 (4618)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 54 673 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 8 августа, выявлено 882 347 человек с коронавирусом.
- Ставропольский край вновь лидирует по числу выявленных больных. До этого самый большой прирост заболевших фиксировался в Краснодарском крае, Калмыкии, Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
«Матери Беслана» призвали жителей Осетии воздержаться от посещения «Вахты памяти»
Общественная организация «Матери Беслана» обратилась к жителям Северной Осетии с просьбой воздержаться от участия в ежегодной «Вахте памяти» 1-3 сентября, посвященной очередной годовщине бесланской трагедии.
В связи с угрозой распространения коронавируса председатель комитета Сусанна Дудиева призвала ограничить посещение полуразрушенной школы №1 и мемориального кладбища, где похоронены жертвы теракта, а также соблюдать элементарные меры предосторожности.
«Мы благодарны всем, кто все эти годы был рядом с нами и делил нашу боль. В эти дни (1-3 сентября – прим. ред.) мы будем вместе с нашими детьми в школе, какие болезни не угрожали бы нам. Но мы просим жителей республики ограничить присутствие на «Вахте памяти», в особенности детей и пожилых людей. Своим старшим мы тоже предложили в этот раз остаться дома: пусть лучше бабушки испекут пироги и помянут наших детей.
Траурные мероприятия будут транслироваться по местному телеканалу, мы же, как и в прошлые годы, будем чувствовать поддержку жителей Осетии», - сказала «Кавказ.Реалиям» Сусанна Дудиева.
- 1 сентября 2004 года боевики захватили среднюю школу №1 в Беслане. В заложниках оказалось почти 1200 человек, 334 из них погибли при штурме школы федеральными силами. Ежегодно в эти дни в Беслане проходит «Вахта памяти», участие в которой принимают несколько тысяч человек.
- 20 апреля лидер комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева через мессенджеры распространила аудисообщение о вспышке заболеваемости коронавирусом в Беслане, в том числе в местных больницах. Она призвала жителей Северной Осетии строго соблюдать режим самоизоляции.
- Первый случай заболевания COVID-19 в республике был зафиксирован у жителя Беслана.
Председатель Высшего церковного суда РПЦ скончался от коронавируса
Председатель Высшего общецерковного суда Русской православной церкви митрополит Исидор (Кириченко) скончался от коронавируса. Ему было 79 лет. О смерти сообщил в Telegram-канале заместитель управляющего делами патриархии епископ Савва (Тутунов).
Исидор 33 года был правящим архиереем Кубани. Он поступил в Ленинградскую духовную академию по окончании школы в 1959 году, а в 1967 году был пострижен в монашество митрополитом Никодимом (Ротовым) - влиятельным епископом РПЦ, наставником действующего предстоятеля церкви патриарха Кирилла (Гундяева). В советское время он занимал должность епископа Архангельского и Холмогорского.
6 августа запрещенный в служении влиятельный проповедник РПЦ Андрей Кураев сообщил, что кубанская епархия две недели не сообщает новостей об Исидоре. «Кубань не решается просить молитв о своем митрополите. По моей информации у владыки Исидора COVID. Так что молитвы о нем нужны», - написал он.
Марина Эзугбая: Все новые случаи коронавируса в Грузии – завозные
Все три случая коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, являются завозными. Об этом журналистам сегодня, 8 августа, сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По ее словам, среди трех новых пациентов двое водителей междугородных грузовых перевозок.
В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжает 241 человек с коронавирусом. Из них 31 пациент помещен в инфекционную больницу Тбилиси. «Состояние здоровья всех пациентов, помещенных в инфекционную больницу, оценивается как средней тяжести и легче средней», — сказала Эзугбая.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 216 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
Общее число выздоровевших составляет 996 – это 82% от всего числа случаев COVID-19, зафиксированных в стране. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В карантине остаются 7 166 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 282 человека.
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