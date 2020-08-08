Гамкрелидзе предупредил о рисках заражения коронавирусом после открытия авиасообщения

Возобновление международного авиасообщения увеличило риски с точки зрения распространения коронавируса в Грузии, однако в целом эпидемиологическая ситуация в стране подлежит контролю. Об этом сегодня, 8 августа, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

За последние сутки в Грузии было выявлено три новых случая Covid-19. Все три факта являются завозными, двое новых пациентов – это водители международных грузовых перевозок, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Ежедневно у нас единичные случаи инфекции. В основном они связаны с прибывающими пассажирами или же это водители грузовых автомобилей. Также напомню, что в определенной степени активизировались передвижения воздушного транспорта, назначено несколько регулярных рейсов, однако карантин и механизм изоляции работают эффективно», - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, эпидемиологи пытаются «сбалансировать» новые риски. В частности, он указал, что пока что Грузия возобновила регулярные рейсы только со странами «зеленой зоны». Для граждан, пребывающих из других государств, обязательным остается ПЦР-тестирование на коронавирус или двухнедельная изоляция.

В целом за время пандемии в Грузии лабораторно подтверждено 1 216 случаев инфицирования COVID-19. Общее число выздоровевших составляет 996 человек. От последствий коронавирусной инфекции скончались 17 человек. В настоящее время в ковид-центрах страны остается 241 больной.