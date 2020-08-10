Мэр променял партбилет на «Прогресс и свободу»

«Грузинская мечта» и оппозиция не стали дожидаться официального старта предвыборной кампании. Партия власти начинает агитацию в регионах, а их оппоненты продолжат согласовывать кандидатуры по тбилисским округам.

«Грузинская мечта» начала предвыборную кампанию с Кахетии – винодельческого центра и одного из популярных туристических направлений. Кандидат от партии в регионе – бывший губернатор края Ираклий Кадагишвили, который в 2018 году запомнился обещаниями восстановить авиационную и железнодорожную инфраструктуру региона, бездействующую с советских времен. Ничего в этом направлении сделано не было.

На презентации кандидата премьер-министр Георгий Гахария напомнил о вкладе правящей партии в развитие региона:

«С 2012 года в этой сфере было сделано очень много. Приведу простой пример: в 2012 году в Кахетии было собрано около 52 тысяч тонн винограда, а в 2019 году в пять раз больше, это результат нашей совместной работы, и, конечно, мы должны ее продолжить. Мы должны сделать все, чтобы труд кахетинского крестьянина был оценен по достоинству».

Виноградную тему развил генсек партии Каха Каладзе:

«В 2012 году, когда несправедливость и унижения со стороны тогдашних властей довело людей до отчаяния, заставляя их вырубать лозу, все поняли, что так продолжаться не должно. Грузинский народ под руководством Бидзины Иванишвили одержал победу над несправедливостью, и большой вклад в это внесла именно Кахетия».

Вдали от виноградников, в раскаленном от жары Тбилиси оппозиция пытается согласовать кандидатуру на одном из крупнейших участков Тбилиси – Чугуретском, где от партии власти баллотируется вице-спикер парламента Гия Вольский. В противовес ему в оппозиции присматриваются к кандидатуре Зураба Джапаридзе, лидера партии «Гирчи», которого сегодня поддержала «Европейская Грузия». Ее лидер Гига Бокерия предложил то же сделать коллегам – оппозиционерам:

«Европейская Грузия» его поддержит, и я надеюсь, что до конца этой недели консультации с другими сторонами этого соглашения завершатся всеобщей поддержкой Зуры Джапаридзе. В некотором смысле символическим противостоянием будет противостояние Вольского и Джапаридзе – это противостояние Советской Грузии и свободной Грузии», – сказал Гига Бокерия.

Партия «Гирчи» не раз привлекала внимание общественности необычными акциями. Она выявляла своего кандидата путем голосования своих сторонников на портале, предлагала розыгрыш автомобиля Tesla для каждого гражданина, участвующего в выборах.

Сегодняшний день стал знаковым для малоизвестной прежде партии. Владелец аптечной сети PSP, депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Окриашвили и известные бизнесмены братья Чочели – Цезарь и Лаша – пойдут на выборы под знаменами «Прогресса и свободы» – партии, которая уже прошла регистрацию в ЦИК.

Окриашвили известен тем, что является депутатом четырех созывов, дважды по спискам «Нацдвижения» и дважды после 2012 года от «Грузинкой мечты». Что касается Цезаря Чочели, он известен своими успешными бизнес-проектами. С его именем связаны известные в Грузии марки пива, а также шоколада, мороженого и первого грузинского стирального порошка.

«Грузинская мечта» весьма нервно отреагировала на эту информацию. Сегодня из партии был исключен Георгий Татуашвили, председатель региональной организации Дманиси, который также является мэром этого городка. Согласно партийному заявлению, причиной стало грубое нарушение партийной дисциплины, проявившееся в его поддержке избирательной кампании конкурирующего кандидата «Грузинской мечты» – Кахи Окриашвили.

Напомним, что после смены избирательной системы на парламентских выборах 2020 года избиратели должны будут избрать 30 мажоритарных представителей по всей стране – 22 из них в регионах и восемь в Тбилиси.