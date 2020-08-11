Оппозиция и ее шансы

Благодаря тому, что Грузия пока относительно успешно справляется с пандемией, шансы «Грузинской мечты» победить на октябрьских выборах увеличились. Но шансы оппозиции тоже вполне реалистичны. До конца октября еще немало времени, и в умонастроении людей многое может измениться.

Оппозиция обещала договориться между собой об общих кандидатах в мажоритарных округах, но это обещание было соблюдено лишь отчасти. Все будут сами за себя

Слабость оппозиции часто видят в том, что она разобщена. Еще недавно у нее был период так называемого тематического единства: все вместе поддерживали избирательную реформу. Тогда лозунг был «все против одного» (т.е. Бидзины Иванишвили). Теперь тема конституционных изменений исчерпана. Многие хотели бы продолжения этого единства непосредственно в избирательном процессе, что означало бы единый оппозиционный список. Но такая возможность нереалистична. Оппозиция обещала договориться между собой об общих кандидатах в мажоритарных округах, но это обещание было соблюдено лишь отчасти: основные оппозиционные партии поделили восемь округов столицы, но дальше дело не пошло. Все будут сами за себя. Тем более что снижение избирательного барьера до одного процента никак не поощряет создания предвыборных коалиций.

Это означает, что теперь они конкуренты не только правящей партии, но и друг другу. Так что естественно, что между ними будут перебранки. Это раздражает оппозиционного избирателя, для которого главное – поскорее избавиться от Иванишвили и его команды.

Хорошо или плохо, что оппозиция разобщена? За призывами к единству – политическая традиция. Избиратель привык, что оппозицию должна олицетворять какая-то одна партия или коалиция, предпочтительно с одним сильным лидером. Когда власть сменилась восемь лет назад, все знали: альтернатива Михаилу Саакашвили – Бидзина Иванишвили. Коалиционного правительства в Грузии никогда не было, его контуры крайне расплывчаты. Избиратели могут запутаться.

С точки зрения других, в условиях новой для Грузии парламентской системы то, что оппозиционных партий несколько, совершенно нормально. Избирателю следует к этому привыкать. Главное, чтобы они были готовы к будущему сотрудничеству, т.е. к тому, чтобы уже в парламенте создать коалицию и новый кабинет министров уже без «Мечты».

Более того, для некоторых разделенность оппозиции не просто приемлема, но крайне желательна. По их мнению, осенью должна произойти не просто смена власти, а смена политической системы с (полу)авторитарной на демократическую. Коалиционный характер будущего правительства гарантирует, что ни одна группа не сможет монополизировать власть.

Оппозиционное единство априори невозможно по одной конкретной причине, которую зовут Михаил Саакашвили. Мы не знаем, что было бы без него, но ясно, что с ним оппозиция никогда не объединится

Кто прав в этой дискуссии? Сейчас это никакого значения не имеет. Оппозиционное единство априори невозможно по одной конкретной причине, которую зовут Михаил Саакашвили. Мы не знаем, что было бы без него, но ясно, что с ним оппозиция никогда не объединится.

Благодаря Саакашвили и его партии на оппозиционном фланге существует парадоксальная ситуация. Без сомнения, «Национальное движение» – самая крупная оппозиционная сила. Без нее победить команду Иванишвили невозможно. Но если это так, то, в случае поражения «Мечты», в гипотетическом коалиционном правительстве ей полагается лидирующая позиция – например, пост премьера.

Но если в сознании обывателя укрепится точка зрения, что победа оппозиции означает приход к власти Саакашвили, это может помочь «Мечте» выиграть выборы. Ее предвыборная стратегия всегда основывалась на представлении: «мы – единственная сила, которая не допустит возвращения Миши во власть». До сих пор это работало. Чем больше будет Саакашвили предлагать себя или свою партию в качестве главной альтернативы власти – что он в последние дни активно делает, – тем легче будет «Мечте» внедрить это представление в сознание масс.

Создание большой и пестрой коалиции будет сложной задачей. Претензия Саакашвили на лидерство эту задачу, скорее всего, осложнит

Кроме того, еще не факт, что, если после выборов создастся возможность нового правительства без участия «Мечты», но с участием «Национального движения», все сегодняшние оппозиционные партии предпочтут такой вариант, а не партнерство с Иванишвили. Ясно, что в таком случае для создания парламентского большинства начнется сложная политическая торговля, и в этом процессе у Иванишвили будет больше всех ресурсов. Это не означает, что он обязательно выиграет: деньги в политике решают не все. Но создание большой и пестрой коалиции будет сложной задачей. Претензия Саакашвили на лидерство эту задачу, скорее всего, осложнит.

Пусть это несправедливо с электоральной точки зрения, но если Саакашвили реально хочет, чтобы осенью закончилось правление Бидзины Иванишвили, лучшее, что он может сделать, это уйти в тень. У него достаточно дел в Украине.

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