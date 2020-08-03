Саакашвили подтолкнул грузинских политиков к «Звездным войнам»

Острую дискуссию спровоцировал Михаил Саакашвили в Грузии своим заявлением о том, что возглавит предвыборную кампанию своей партии «Нацдвижение» и одержит абсолютную победу на предстоящих выборах. А накануне в интервью ТВ «Мтавари» третий президент не пощадил Георгия Вашадзе, лидера «Новой Грузии», претендующего на пост будущего премьер- министра страны, и обрушился на него с критикой.

«Факт, что он перешел на темную, неправильную сторону», – сказал Михаил Саакашвили о бывшем соратнике Георгии Вашадзе. Последний намерен баллотироваться на предстоящих парламентских выборах как лидер платформы «Стратегия Агмашенебели» и даже обещает стать премьер- министром. Ради этого 27 июля он покинул объединенную вокруг «Нацдвижения» коалицию «Сила в единстве».

Долго говорить о Вашадзе третий президент в эфире ТВ «Мтавари» накануне не захотел. Бывший замминистра юстиции в правительстве «Нацдвижения» для Саакашвили уже «не та фигура». Но очернить бывшего соратника он все же успел – увязал его самостоятельную политическую деятельность с деньгами лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

«Кто хочет быть марионеткой Иванишвили? И если это мечта молодого человека – играть в игру Иванишвили, – он не сможет это сыграть. Ни он, и никто другой, потому что я вовлечен в эту кампанию, я собираюсь победить Иванишвили вместе с грузинским народом. «Нацдвижение» – эта та сила, которая одержит победу над Иванишвили, я в этом не сомневаюсь, и «Нацдвижение» – та сила, которая начнет заново возрождать Грузию», – не смог унять свой пафос экс-президент.

В ходе этого интервью Саакашвили даже выразил уверенность, что при его активном вовлечении бывшая партия власти сможет набрать 76 депутатских мандатов (из 150), соответственно, сможет сформировать правительство. Правда, Саакашвили прямо не ответил на вопрос о своих амбициях стать премьер-министром, оставив это на волю грузинского народа. Он больше акцентировал внимание на своих планах о возрождении страны, ее экономики. И даже выразил сожаление, что, будучи у власти, не сконцентрировал внимание на производстве так называемого грузинского соуса «ткемали».

«Только (производство) ткемали, если в него правильно вложить деньги, сможет ежегодно принести минимум 200-300 миллионов долларов в виде чистой прибыли. Таких продуктов у Грузии несколько».

«Ткемали спасет Грузию после боржоми», – стали иронизировать в грузинских соцсетях. Там же шутливо ответил Михаилу Саакашвили Георгий Вашадзе, который разместил свою фотографию в костюме героя из «Звездных войн» Кайло Рена.

И подписал: «Мы – та сила, которая одержит победу над темной стороной».

Кого он имел в виду под темной стороной, лидер платформы «Стратегия Агмашенебели» сегодня ответил журналистам:

«Партия «Разбитой мечты» Иванишвили – это темная сила сегодня. Разве мы этого не знаем? А мы, кто здесь стоим, – это светлая сторона. И этот свет обязательно победит эту темную силу». Он призвал Михаила Саакашвили и всех остальных критиков из коалиции «Сила в единстве» не поливать грязью друг друга, а объединиться. Судя по словам Вашадзе, это объединение теперь должно произойти вокруг его «Стратегии Агмашенебели».

В стане «Нацдвижения» вслед за своим лидером снова раскритиковали Георгия Вашадзе за то, что он гонится за пока призрачной должностью премьер-министра. Оппозиционные политики часто говорят о распределении мандатов и должностей, а не о конкретных инициативах для населения, сегодня в таком ключе высказался на своей странице Facebook бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили. Там же он называет «Нацдвижение» Михаила Саакашвили единственной силой, которая может выиграть парламентские выборы и «вернуть народу будущее».

Многие продолжением темы о темной и светлой стороне посчитали фотографию, выложенную сегодня председателем «Нацдвижения» Григолом Вашадзе. Он сегодня поздравил с Днем ангела патриарха Илию Второго. «Счастлив, что получил его благословение», написал под фото Григол Вашадзе.

Заявление Михаила Саакашвили и представителей «Нацдвижения» в стане оппозиции расценили как попытку остаться в стране главной оппозиционной силой и оставить политическое поле опять биполярным.

«Это льет воду на мельницу Бидзины Иванишвили», – считает лидер партии «Единая Грузия – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе. Такого мнения придерживается и депутат «Европейской Грузии» Серги Капанадзе. Он сегодня возглавил избирательный штаб, а его партия представила обществу кандидатов в мажоритарных округах.

«Мы не собираемся критиковать заявления отдельных оппозиционных политиков. Считаем, что будущее правительство должно быть коалиционным. Не думаю, что для общего оппозиционного дела будет полезным обливать грязью и оскорблять оппозиционных политиков, которые покинули какую-либо партию или создают новую», – сказал Серги Капанадзе.

До сегодняшнего дня его партия «Европейская Грузия» тщетно призывала «Нацдвижение» согласовать единые кандидатуры в регионах. На это бывшая партия власти выставляла свои условия и большой уступкой считала тот факт, что как главная оппозиционная сила в восьми мажоритарных округах в Тбилиси свои кандидатуры выдвинула лишь в двух.

«Конечно же, это «Грузинская мечта» на светлой стороне», – вмешались в дискуссию и представители правящей силы. Спикер парламента Арчил Талаквадзе напомнил Михаилу Саакашвили, что его политическая монополия в стране завершилась в 2012-м. А «Грузинской мечты», судя по словам Талаквадзе, еще нет:

«На этих выборах станет ясно, что грузинское общество желает увидеть новый политический класс, новые ответственные политические партии, какой является «Грузинская мечта». То, что делает Михаил Саакашвили, это пережиток прошлого, что и вызывает справедливое раздражение у оппозиционных партий. А кто на более светлой стороне, господин Вашадзе или Саакашвили, думаю, обществу будет нетрудно это оценить».

Все эти громкие заявления Саакашвили многие грузинские наблюдатели сочли попыткой затмить начало предвыборной кампании бывших однопартийцев, объединенных теперь в «Европейскую Грузию». Не исключается и политическая зависть третьего президента к лидеру «Стратегии Агмашенебели» Георгию Вашадзе. Ведь, по последним соцопросам, проведенным в июле Edison Research, за Георгия Вашадзе, как будущего премьер- министра, из оппозиционных кандидатов высказались 18%, а за Саакашвили – 7%.

И даже эту попытку сохранить за собой коалицию «Сила в единстве» политолог Вахтанг Дзабирадзе не считает успешной тактикой на парламентских выборах:

«Для «Нацдвижение» коалиция «Сила в единстве» – уже лишний груз. Если на выборах они выступят единым субъектом, то вместо однопроцентного барьера для них пороговым барьером станет 9-процентный и выше, в зависимости от того, сколько партий будут входить в эту коалицию, что может оказаться трудным. А после выборов «Нацдвижению» придется разделить эти мандаты между другими партиями, входящими в «Силу в единстве».

С учетом новой избирательной системы и низкого избирательного барьера «Нацдвижению», как предполагает часть наблюдателей, трудно будет за собой сохранить статус первой оппозиционной партии. Тем они и объясняют такую активность со стороны Михаила Саакашвили, который, как сегодня многие отмечали, остается «авангардом и локомотивом» «Нацдвижения».