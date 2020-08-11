Обзор грузинской прессы

На прошлой неделе в деле о гибели 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили появился новый фигурант. Однокурсник девушки – Бачана Лобжанидзе называет себя ее возлюбленным. Молодой человек утверждает, что ведет независимое расследование причин гибели Тамар. В интервью газете «Квирис палитра» он рассказал о новых подробностях дела:

«19 июня мы договорились, что Тамуна уволится из компании «Зэг». Она говорила, что никакого прогресса нет, хотела развиваться. Мы хотели учиться и вместе начать работу над искусственным интеллектом. Я в последних сообщениях спрашивал у нее, ушла ли она из компании, но что она ответила – нет. Я спрашивал у нее это трижды, в последний раз она уже не ответила. Это самоубийство инсценировано. Она опасалась кого-то, на это указывает и тот факт, что за два месяца до смерти она приобрела электрошокер».

Бачана Лобжанидзе не верит и в то, что Тамар сама искала через свой рабочий компьютер информацию о лучших способах самоубийства. Этот компьютер принадлежит компании «Зэг», возможно, подобные запросы кто-то вводил удаленно. Сообщил молодой человек и о том, что кто-то в последнее время пытается взломать его социальные сети. Установить, кто именно, ему пока не удалось.

Три человека, погибли в автокатастрофе, которая произошла вчера ночью на центральной трассе Батуми-Чакви, среди них один несовершеннолетний. Еще трое детей получили травмы разной тяжести. Все погибшие – члены семьи Шарашенидзе, проживавшие в Махинджаури. Поздно ночью они провожали гостившего у них друга и вышли на центральную дорогу. Проезжавшее мимо такси сбило шестерых человек. Один из очевидцев произошедшего в интервью информационному интернет-агентству ambebi рассказал:

«Я ехал в сторону Чакви и увидел эту ужасную аварию. Пострадавшие лежали на дороге и просили о помощи. Я отвез двоих (в больницу), им было очень плохо».

Еще один очевидец происшествия в интервью изданию сказал:

«Я и сейчас в шоке, тяжело описать то, что я увидел. Я проходил мимо. Подошел туда, когда увидел ребенка. Никто не подходил к ребенку. Водитель (сбивший шестерых) кричал: это я их сбил, прошу вас, спасите их! У ребенка был очень слабый пульс. Затем я услышал, как кто-то сказал: тут еще пострадавшие. Все вокруг кричали, это было ужасное зрелище».

Водитель транспортного средства задержан, сообщили в МВД. Ему грозит срок заключения от 4 до 7 лет.

Жители села Мшвидобаури Озургетского муниципалитета протестуют из-за отсутствия воды, пишет сайт телеканала «Рустави 2». Местные утверждают, что власти десятилетиями обещают восстановить нуждающуюся в ремонте систему водоснабжения, однако ограничиваются лишь обещаниями. Один из местных жителей в интервью телеканалу сказал:

«У нас 30 лет нет воды, последние три года мы требуем решить эту проблему. Детей приходится поить мутной водой из колодца. Продолжать так жить просто невозможно. Обычно нам обещают все исправить во время выборов, но затем ничего не происходит. Если и сейчас произойдет так, выборы тут не пройдут, мы перекроем дороги».

В местной администрации журналистам «Рустави 2» заявили:

«Уже прошел тендер по проекту (восстановления системы водоснабжения), его выиграла одна компания. Сейчас ведется экспертиза проекта. Если бы не пандемия COVID-19, эта проблема была бы решена намного раньше».

Впрочем, в текущем году систему водоснабжения в селе восстановить все же не удастся, заявили в местной администрации.