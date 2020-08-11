Фонд не пережил партнерства

Партнерский фонд Грузии расстается с активами, большая их часть либо уже продана, либо выставлена на торги. Убытки фонда за девять лет существования составили более миллиарда лари.

Некогда могущественный государственный Партнерский фонд постепенно расстается со своими активами. Одни переходит на баланс государства, другие идут с молотка.

27 июля Партнерский фонд передал многомиллионный актив – оператора рынка электроэнергии (ESCO) Министерству экономики. Тогда же было принято решение о продаже за 30 миллионов долларов 5-звездочной гостиницы «Боржоми-Ликани». И, наконец, вчера было объявлено об аукционе с еще одним крупным лотом – 24,5% акций распределительной компании Telasi, стартовая цена открытого аукциона составляет 10,5 миллионов долларов США. Аукцион состоится 9 сентября. Остальные активы оператора принадлежат российской энергетической компании РАО ЕЭС.

Многие эксперты полагают, что Партнерский фонд изжил себя, принося государству лишь убытки. По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, разгосударствление – неизбежный процесс, и желательно было его начать гораздо раньше:

«Первые 3-5 лет фонд мог приносить определенную пользу, и так и было, но затем субъективные организационные и управленческие просчеты сократили его жизненный цикл, и его деятельность, думаю, подошла к логическому концу».

В целом, в 2017 году убытки фонда составили 482 миллиона лари, а в 2018 году оказались еще более впечатляющими – 609 миллионов лари.

В связи с распродажей активов фонда некоторые эксперты опасаются, что стратегические активы государства могут попасть в руки соседних, отнюдь не дружественных стран.

Однако, по словам президента Энергетической академии и члена парламентского большинства Реваза Арвеладзе, продажа Партнерским фондом Telasi не представляет угрозы для страны.

«Когда 75% принадлежит российской компании, уже не имеет решающего значения, будут ли оставшиеся 25% у российской компании или любой другой. У них в руках контрольный пакет. Грузия и без продажи этого пакета практически не может принимать участие в деятельности компании. У нас два человека в наблюдательном совете, и они ни на что не влияют», – сказал Арвеладзе.

В свою очередь, по мнению Иосифа Арчвадзе, вопросы в отношении продаж госактивов все же остаются:

«Очень сложно сказать, что принесет государству продажа этих активов, с финансовой точки зрения это мизер, возможно, это разминка перед выставлением на торги более крупных предприятий. Миноритарный пакет акций все же означает, что государство хоть как-то будет информировано о текущих планах компании. А сейчас, оказывается, от этого решили отказаться, мотивируя это тем, что контроль над продажей акций энергетического сектора перешел к комиссии по энергетике».

Таким образом, в скором времени на балансе Партнерского фонда останутся два самых больших актива – Грузинская железная дорога и Нефтегазовая корпорация. Их дальнейшая судьба пока не определена.

В прошлом году государство выставило на торги 100 объектов инфраструктуры, за которые планирует выручить свыше 150 миллионов лари.

По закону фонд осуществляет свою деятельность за счет дивидендов от находящихся в нем активов. Исполнительный директор фонда Давид Саганелидзе говорит, что не поддерживает существующую модель финансирования фонда и считает, что было бы лучше, если бы Партнерский фонд финансировался из государственного бюджета. По его мнению, все крупные активы должны быть переданы государству, а основной задачей организации должно стать финансирование важных для государства проектов, которые не интересны банкам.